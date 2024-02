Pagamenti assegno unico febbraio 2024, il calendario INPS: attenzione alle scadenze

È in arrivo il pagamento dell’assegno unico di febbraio 2024. Le famiglie aspettano, come ogni mese, l’accredito da parte di INPS.

L’Istituto ha, infatti, già presentato il calendario delle erogazioni per tutto il nuovo anno. Come sempre, differenze sono previste per i diversi tipi di beneficiari, da coloro che ricevono l’assegno ogni mese ai nuclei familiari in cui sono subentrate variazioni, fino a chi ancora percepisce il beneficio sulla carta RdC.

Ancora, è importante ricordarsi di alcune scadenze fondamentali. Questo per evitare di ricevere meno soldi del previsto.

Vediamo, allora, il calendario dei pagamenti dell’assegno unico per questo mese, come funziona per le nuove domande (e quando si riceve il primo pagamento) e cosa fare assolutamente per ricevere l’importo spettante.

Calendario INPS pagamenti assegno unico febbraio 2024: per quali beneficiari

Come già accennato, l’INPS ha già messo a disposizione il calendario dei pagamenti per tutto l’anno 2024, compreso anche il mese corrente.

A febbraio 2024, le famiglie che ricevono ormai l’assegno unico da molti mesi, possono fare affidamento sulle date segnalata dall’INPS. Parliamo in particolare delle date del:

• venerdì 16 febbraio

• lunedì 19 febbraio

• martedì 20 febbraio.

I pagamenti, dunque, cominceranno a essere erogati a partire dal 16 febbraio e si protrarranno, considerando che c’è il fine settimana di mezzo, fino al 20 febbraio.

Non tutti i beneficiari otterranno il pagamento lo stesso giorno. Inoltre, è possibile che si presentino ritardi. Per maggiore sicurezza, consigliamo sempre di consultare la propria situazione personale accedendo all’area riservata sul sito INPS e controllando le disposizioni di pagamento.

Pagamento assegno unico dopo il 20 febbraio: per chi

Se quello appena presentato è il calendario dei pagamenti dell’assegno unico per coloro che ricevono l’assegno tutti i mesi, ci sono altri beneficiari che dovranno aspettare oltre il 20 febbraio per ottenere l’accredito.

Parliamo, in particolare, di quei nuclei familiari in cui sono subentrate variazioni di diverso tipo. Per esempio, perché un figlio ha compiuto la maggiore età.

In questi casi, ricordiamo che l’assegno unico spetta comunque, ma che potrebbero verificarsi modifiche agli importi.

o per chi riceve ancora il Reddito di cittadinanza

Nonostante l’entrata in vigore di assegno di inclusione e SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro), c’è ancora chi sta beneficiando del Reddito di cittadinanza.

Come sappiamo, l’assegno unico viene corrisposto ancora sulla stessa carta dove viene accreditato anche il RdC. Le cose non cambiano, da questo punto di vista, nemmeno per il mese di febbraio.

Cambiano, però, le date in cui si può ottenere il pagamento. Se per coloro che hanno fornito il normale IBAN le date vanno dal 16 al 20 febbraio, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza è necessario attendere fino agli ultimi giorni del mese. Il pagamento dell’assegno unico è atteso per i giorni:

• mercoledì 28 febbraio

• giovedì 29 febbraio.

Si ricorda, inoltre, che per tutti coloro che stanno beneficiando del nuovo assegno di inclusione, il pagamento non verrà accreditato in automatico sulla nuova Carta di inclusione. Se si è intenzionati a ricevere l’assegno unico, infatti, è necessario presentare l’apposita domanda.

Come vedere la data di pagamento dell'assegno unico

Come abbiamo visto, le date dei pagamenti dell’assegno unico possono variare da beneficiario a beneficiario. Inoltre, in alcune occasioni è possibile che si verifichino ritardi.

È proprio per questo motivo che l’INPS mette a disposizione il proprio sito per consentire a tutti i cittadini di verificare la disposizione e l’arrivo dei pagamenti dell’assegno unico. Un controllo che può essere effettuato da casa propria, disponendo solo di un computer e di internet.

Per controllare il pagamento dell’assegno unico di febbraio, il cittadino può collegarsi al sito INPS ed effettuare l’accesso con le proprie credenziali, a scelta tra:

• SPID

• CIE

• CNS

Dopodiché, deve accedere al Fascicolo previdenziale del cittadino poi cliccare su Prestazioni e, successivamente, su Pagamenti, cliccando sull’anno di riferimento (2024). A questo punto, si apre una scheda in cui è possibile verificare l’importo pagato, la data di disponibilità e l’ufficio pagatore.

Pagamenti assegno unico febbraio 2024: attenzione agli importi

Per chi non lo avesse fatto, ricordiamo che è fondamentale aggiornare l’ISEE. Operazione, questa, che può essere effettuata in piena autonomia tramite il sito dell’INPS oppure chiedendo assistenza a un CAF.

Anche se per i beneficiari che hanno già trasmesso una domanda che non risulti decaduta, revocata, rinunciata o respinta non hanno l’obbligo di inviare una nuova istanza, hanno comunque il dovere di ripresentare l’ISEE. Questo perché gli importi dell’assegno unico vengono modulati in base al valore dell’ISEE e danno accesso a eventuali maggiorazioni.

L’assegno non viene tolto, nemmeno se non si presenta l’ISEE 2024. Tuttavia, in questo caso, si avrà diritto a ricevere solo l’importo base.

