Assegno unico per chi perde il reddito di cittadinanza: la domanda è obbligatoria

Per chi perde il reddito di cittadinanza diventa obbligatoria la domanda per l'assegno unico: pena la perdita del contributo.

Il reddito di cittadinanza sta per finire nel dimenticatoio, per essere sostituito dall'assegno di inclusione. Chi perde il Rdc, però, dovrà presentare apposita domanda per ottenere l'assegno unico.

Assegno unico per chi perde reddito di cittadinanza: la domanda è obbligatoria

Quanti percepiscono il reddito di cittadinanza (Rdc) hanno da poco ricevuto l'ultima mensilità, mentre entro la prossima settimana riceveranno in automatico la relativa integrazione dell'assegno unico universale (Auu). Ovviamente, questa misura è valida soltanto per coloro che hanno figli.

A partire dell'1 gennaio 2024, però, il reddito di cittadinanza finisce nel dimenticatoio per essere sostituito dall'assegno di inclusione (Adi). Con quest'ultimo l'assegno unico non viene erogato in automatico. Di conseguenza, sia coloro che percepiranno il nuovo incentivo che chi lo perde devono fare apposita domanda per l'Auu.

Le due misure non saranno più erogate insieme, ma separatamente. Pertanto, le famiglie che hanno diritto all'assegno unico universale ne devono fare domanda al più presto, accedendo all’apposito servizio Inps oppure rivolgendosi a Caf e patronati. Soltanto in questo modo lo riceveranno a partire da gennaio 2024. Ricordiamo che l'Adi viene versato a partire dal mese successivo alla relativa domanda e che senza quest'ultima non ci sarà alcun versamento.

Assegno unico universale con l'assegno di inclusione: a quanto ammonta?

Chiarito che chi perde il reddito di cittadinanza deve fare domanda per l'assegno unico, così come coloro che percepiranno l'Adi, veniamo all'importo. A quanto ammonta l'Auu?

Con l'assegno di inclusione non si parla più di integrazione come il Rdc, quindi il sostegno potrebbe apparire leggermente inferiore. Questo perché il valore del parametro di scala di equivalenza assegnato ai figli si abbassa, riducendo così anche il valore dell’integrazione. Nello specifico, con il reddito di cittadinanza per ogni figlio minore viene aggiunto uno 0,20 al valore massimo, mentre con l'Adi per i figli fino a 2 anni il valore è pari a 0,15, mentre sopra i 2 anni scende a 0,10.

Pertanto, l'importo massimo sarà pari a 75 euro per i minori di 2 anni e 50 euro per gli altri. C'è da sottolineare, però, che l'assegno unico universale spetta per intero, quindi ci sarà una specie di recupero finale. In conclusione, la differenza di importo non dovrebbe esserci.

Chi perde il reddito di cittadinanza perde anche l'assegno unico?

Chi perde il reddito di cittadinanza perde in automatico l'assegno unico universale. Per tornare ad usufruire della misura è necessario fare apposita domanda tramite l'Inps o i sindacati.