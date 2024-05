Il Consiglio dei ministri nel nuovo Decreto primo maggio, ha varato importanti novità in tema di lavoro: dal bonus 100 euro o tredicesima al superbonus lavoro.

In realtà il bonus tredicesima o 100 euro, era saltato nel Cdm del 23 aprile, ma la premier Giorgia Meloni ha sempre sottolineato di volere la misura approvata nell’immediato.

E così è stato, con modifiche anche alla portata della misura. Infatti il bonus, già in vigore gli scorsi anni è passato da 80 a 100 euro e sarà accessibile a coloro che hanno un reddito non superiore ai 28.000 euro.

Ma sono state introdotte anche altre modifiche: il bonus 100 euro non sarà automatico ed inoltre la cifra in realtà potrebbe essere inferiore, poco più di 75 euro.

Scopriamo nel dettaglio perché e tutte le novità in merito alla nuova misura.

Bonus 100 euro, cifra inferiore a quella annunciata: ecco perchè

Nel Decreto primo maggio approvato dal Consiglio dei Ministri nell’ultima seduta sono state introdotte importanti novità sul tema lavoro.

Dal Superbonus Lavoro, cioè di un’extra deduzione del 120 (o 130) per cento concessa alle aziende che incrementano la forza lavoro al nuovo Bonus 100 euro.

Il nuovo bonus in realtà è passato da 80 euro a 100 euro per lavoratori con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000,00 euro.

Per ricevere l’incentivo una tantum, che non sarà automatico è necessario che siano rispettati determinati requisiti familiare come coniuge e/o almeno un figlio a carico. Ma non solo.

Cambia anche il mese di erogazione, si parla infatti di gennaio 2025.

Ma la denominazione Bonus 100 euro e dunque la cifra non è quella annunciata. In realtà la cifra sarà inferiore perché sarà soggetto alle normali ritenute fiscali e detrazioni.

Dunque il bonus sarà soggetto a ritenute e l’importo sarà variabile a seconda dell’aliquota e delle detrazioni d’imposta spettanti al dipendente.

Siccome il bonus spetta fino a redditi complessivi di 28.000 euro, l’aliquota applicabile è quella del 23%: ecco che la cifra spettante potrebbe aggirarsi intorno ai 75 euro.

E non solo, perché l’importo spettante verrà rapportato al periodo di lavoro e dunque se un lavoratore sarà assunto il 1° luglio il bonus di partenza sarà di 50 euro e su questo saranno applicate le ritenute.

Bonus 100 euro, non sarà automatico: ecco come fare domanda

Il Bonus 100 euro inoltre sarà una tantum ma non sarà automatico: l’indennità sarà erogata con la prima busta paga di gennaio 2025 e si stima arriverà a 1,1 milioni di famiglie.

Dovrà essere il lavoratore a richiederlo per iscritto, attestando i requisiti e indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.

I sostituti d’imposta recupereranno il credito maturato in compensazione con le imposte e i contributi da versare.

E poi sarà lo stesso sostituto d’imposta a verificare i requisiti e stabilire se il bonus spetta o meno.

Questi i requisiti generali per richiedere l’agevolazione

Dopo l’approvazione del Decreto attuativo della delega fiscale su Irpef e Ires, il Consiglio dei Ministri ha emanato un comunicato con i requisiti da rispettare per ottenere il bonus 100 euro.

Pertanto i requisiti previsti sono:

reddito complessivo inferiore a 28.000 euro;

coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure altre diverse casistiche come ad esempio almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;