Bonus psicologo da 300 euro, ma solo per pochi: i requisiti per averlo

Arriva un nuovo bonus psicologo da 300 euro, ma soltanto per pochi. Ecco a chi spetta e quali sono i requisiti per poterlo avere.

Nelle ultime settimane si sente sempre più spesso parlare del bonus psicologo. Si tratta di un contributo economico destinato alla popolazione italiana, rispondente a specifici requisiti, volto a garantire un migliore supporto psicologico per la salute mentale.

A questo proposito, il Governo Meloni ha recentemente approvato un aumento dei fondi previsti per il bonus psicologo, che passano dai precedenti 5 milioni a 10 milioni di euro.

Tra le ultime novità sul bonus psicologo, c’è quella di un nuovo contributo che sarà erogato con lo stesso obiettivo. Questa volta a poterne usufruire però sarà solo una piccola categoria di persone.

In questo articolo, quindi, vediamo come funziona il nuovo bonus psicologo di 300 euro di cui si sta parlando negli ultimi giorni, a chi spetta, quali sono i requisiti e come presentare la domanda per ottenerlo.

Bonus psicologo da 300 euro: a chi spetta

Come anticipato nell’introduzione, negli ultimi giorni si sta sentendo sempre più spesso parlare di un bonus psicologo da 300 euro che può essere riconosciuto nei confronti di una platea decisamente più ristretta rispetto al bonus tradizionale.

Stiamo parlando, infatti, del bonus psicologo che è stato introdotto da parte dell’Università di Bari.

L’Ateneo, infatti, ha deciso di mettere a disposizione degli studenti un fondo dal valore complessivo di 90 mila euro, a copertura di un bonus psicologo.

La decisione arriva a seguito dell’aumento esponenziale delle richieste al servizio di counseling dell’Università di Bari, che è stato recentemente messo a disposizione degli studenti.

Tale servizio ha ottenuto fin da subito un’ampia richiesta da parte degli studenti. Proprio per questo motivo, l’Ateneo ha preso la decisione di offrire un bonus psicologo da 300 euro nei confronti dei propri studenti.

Vale la pena precisare che l’iniziativa dell’Università di Bari rientra nella misura predisposta da parte del Ministero dell’Università che ha stanziato circa 40 milioni di euro, al fine di consentire alle singole università un percorso di consulenza psicoterapeutica per gli studenti.

Bonus psicologo da 300 euro: per chi

Dunque, chiaramente quello del bonus psicologo dal valore massimo di 300 euro è una buona notizia che tuttavia non include tutti gli studenti italiani, bensì soltanto coloro che risultano iscritti presso l’Università di Bari.

A questo proposito, vale la pena riportare brevemente i requisiti e le condizioni ritenute obbligatorie ai fini di accedere al bonus psicologo istituito da Uniba.

In tal senso, l’Università di Bari provvederà ad erogare il bonus psicologo dal valore di 300 euro sotto forma di rimborso, nei confronti degli studenti che sostengono delle spese destinate a percorsi psicoterapeutici.

Per poter accedere a questa agevolazione, gli studenti richiedenti dovranno risultare essere regolarmente iscritti per l’anno accademico 2022-2023 ai diversi corsi offerti da Uniba, e rispettare un apposito limite ISEE.

Nello specifico, l’Università di Bari provvederà ad erogare il bonus psicologo da 300 euro, fino ad esaurimento del fondo economico, esclusivamente nei confronti degli studenti che hanno un ISEE non superiore a 50mila euro.

Infine, occorre fare un’ulteriore precisazione sul bonus psicologo da 300 euro previsto dall’Università di Bari. Infatti, la scadenza massima per poter accedere al contributo per le spese dello psicologo è stata fissata al 30 aprile 2024.

