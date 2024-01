Bonus mamme 2024 fino a 3.000 euro: quando arriva in busta paga. Le novità INPS

In arrivo il bonus mamme 2024 fino a 3.000 euro, ma l’INPS è in ritardo con la circolare. Ecco quando arriva in busta paga lo sconto previdenziale.

Tra le misure che il Governo italiano, guidato dalla premier Giorgia Meloni, ha deciso di stanziare in favore delle famiglie, attraverso la nuova Legge di Bilancio, c’è anche il bonus mamme 2024.

Si tratta, in realtà, di uno sconto totale sui contributi previdenziali, che può assumere un valore massimo di 3.000 euro, che potrà essere riconosciuto nei confronti di alcune categorie di donne lavoratrici con figli.

Vediamo, quindi, in questo articolo come funziona nel dettaglio il bonus mamme 2023, quali sono le caratteristiche e le peculiarità di questo contributo e soprattutto come averlo in busta paga.

Bonus mamme 2024: come funziona

Come chiarito già all’interno all’introduzione, il bonus mamme 2024 rappresenta una delle misure introdotte di recente dal Governo Meloni.

Nel corso di queste ultime settimane si sta facendo confusione in merito a come funziona effettivamente questo contributo.

La prima cosa da sottolineare è che il bonus mamme 2024 in realtà non è altro che uno sconto complessivo che può raggiungere fino ad un limite massimo di importo pari a 3mila euro annui, riconosciuto sui contributi previdenziali a carico delle donne lavoratrici madri che appartengono a specifiche categorie.

Dunque, il bonus in questione permette di ottenere una decontribuzione del 9,19% dello stipendio complessivo delle madri lavoratrici.

Si tratta, dunque, della percentuale che corrisponde alla quota di contributi che la madre lavoratrice dovrebbe pagare per il contributo IVS nel settore privato e il contributo FAP nel settore pubblico.

La durata del beneficio economico cambia sulla base del numero di figli e della loro età.

Per le madri con due figli, l’agevolazione spetta fino al compimento dell’età di 10 anni del figlio a carico più piccolo, esclusivamente per il periodo della busta paga compreso tra il primo gennaio ed il 31 dicembre 2024.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda le madri lavoratrici con tre o più figli. In questo caso, la durata del beneficio del bonus mamme compre il periodo dal 2024 al 2026 fino al compimento dei 18 anni da parte del figlio più piccolo.

Bonus mamme 2024: chi può riceverlo

Considerato il meccanismo di funzionamento e di erogazione del bonus mamme 2024, va da sé che questo contributo non potrà essere riconosciuto nei confronti di tutte le donne italiane con un figlio a carico.

Innanzitutto, infatti, lo sconto contributivo può essere ottenuto esclusivamente da parte delle mamme lavoratrici che hanno almeno due figli.

Si intendono incluse, dunque, le donne che svolgono un lavoro come dipendenti pubbliche oppure dipendenti private.

Inoltre, un ulteriore requisito per ricevere il bonus mamme 2024 riguarda il tipo di contratto di cui risultano essere titolari le donne lavoratrici. Sono incluse, infatti soltanto le dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia full-time che part-time.

Chi sono, quindi, le madri italiane escluse dalla possibilità di ricevere il bonus mamme? Sicuramente le prime categorie ad essere escluse dallo sconto contributivo sono le madri con un solo figlio, anche se con figlio disabile.

Sono altresì escluse le lavoratrici domestiche, le pensionate, le libere professionistiche ma anche le lavoratrici che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato.

Allo stesso tempo, non potranno ricevere il bonus mamme dal valore massimo di 3.000 euro neanche le donne in stato di disoccupazione e le collaboratrici occasionali.

Quando arriva il bonus mamma 2024 di 3.000 euro

Arriviamo ora ad un aspetto altrettanto importante in merito all’arrivo del bonus mamma 2024.

Lo sconto contributivo legato al bonus mamme, tuttavia, non è stato ancora erogato e riconosciuto alle lavoratrici con la busta paga di gennaio 2024.

Questa situazione ha quindi destato alcuni dubbi in merito all’effettiva modalità di erogazione e ai requisiti richiesti per poter accedere al bonus mamma.

In realtà, il problema del ritardo nel riconoscimento del bonus mamme 2023 dal valore massimo di 3.000 euro è derivato dal fatto che l’Istituto INPS non ha ancora provveduto a fornire tutte le indicazioni operative per le aziende.

Questo significa che senza le comunicazioni INPS legate al bonus mamme 2024, i consulenti del lavoro non possono ancora provvedere all’applicazione del beneficio.

Bisognerà dunque attendere l’approvazione e la pubblicazione della circolare in relazione al bonus mamme 2024, e, non appena arrivata, il beneficio spetterà nella prima busta paga utile, insieme agli eventuali arretrati.

