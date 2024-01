Bonus acqua potabile 2024: come richiederlo, a quanto ammonta e a chi spetta

Il bonus acqua potabile è stato 'confermato' anche per il 2024: vediamo come richiederlo, a quanto ammonta e a chi spetta.

Con la speranza di disincentivare l'acquisto di acqua in bottiglia, il Governo ha stabilito un bonus acqua potabile 2024. Per utilizzarlo, però, è necessario rispettare una serie di requisiti. Vediamo come richiederlo, a chi spetta e a quanto ammonta.

Bonus acqua potabile 2024: ecco come richiederlo

Ridurre il consumo di acqua in bottiglia è fondamentale per abbattere il consumo della plastica. E' proprio con questo obiettivo che il Governo ha pensato al bonus acqua potabile fin dal 2021. La speranza, ovviamente, è incentivare i cittadini a bere la cosiddetta acqua di fonte, utilizzando sistemi di filtraggio. Questo strumento, tra l'altro, potrebbe aiutare anche a razionalizzare l'uso dell'acqua ed evitare dispersioni.

Il contributo, come spiega il sito dell'Agenzia delle Entrate, prevede un credito di imposta pari al 50% per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento (anche con aggiunta di anidride carbonica alimentare) per il miglioramento qualitativo delle acque erogate dagli acquedotti per il consumo umano.

Grazie all'installazione di sistemi di filtraggio, i cittadini saranno spinti a bere l'acqua di fonte e, di conseguenza, ad utilizzare le borracce per portarla con sé. Se l'incentivo dovesse essere ben accolto dalla popolazione, si assisterà ad una netta diminuzione del consumo di plastica. Il bonus acqua potabile 2024 potrà essere richiesto direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dall'1 al 28 febbraio 2024, tramite il servizio dedicato.

Bonus acqua potabile 2024: gli importi per la detrazione al 50%

Al fine di ottenere il bonus acqua potabile, sul sito dell'Agenzia delle Entrate bisogna entrare nella sezione Servizi e poi nella categoria Agevolazioni. Qui bisogna procedere alla voce Credito di imposta per il miglioramento dell'acqua potabile.

Il contributo può essere usato in compensazione tramite F24, oppure nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno della spesa e in quelle degli anni successivi, fino al completo utilizzo del bonus. Quest'ultima possibilità è riservata alle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo. L'importo massimo detraibile è pari a 1,000 euro per ogni immobile ad uso di persone fisiche e a 5,000 euro per le attività commerciali o istituzionali.

Una precisazione è d'obbligo: il bonus acqua potabile 2024 riguarda soltanto le persone che hanno effettuato spese per l'installazione di sistemi di filtraggio nel 2023. Il contributo, infatti, non è previsto per l'anno corrente.