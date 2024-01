Bonus acqua potabile fino a 2.500 euro: come presentare domanda dal 1° febbraio

Come funziona il bonus acqua potabile 2023: ecco a chi spetta, quali sono i requisiti e come inviare la domanda per avere fino a 2.500€.

Arriva, in seguito al recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 9 gennaio 2024, una grande novità sul bonus acqua potabile 2024.

Si tratta di un’agevolazione che si presenta sotto forma di credito d’imposta che può essere riconosciuta nei casi di acquisto e di installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290.

Per le spese relative all’anno appena trascorso, del 2023, potrà essere richiesto il bonus acqua potabile 2024 a partire dal primo febbraio ed entro e non oltre il 28 febbraio 2024.

Sono in molti che si domandano per quali Regioni italiane è valido il bonus acqua potabile 2024.

Dunque, in questo articolo andremo a chiarire tutti i dubbi in merito a questa agevolazione, fornendo i dettagli e le indicazioni su come funziona il bonus acqua potabile 2024, quali sono i requisiti obbligatori e come richiedere il bonus.

Bonus acqua potabile 2024: come funziona

Prima di andare a chiarire chi sono i cittadini che possono avere la possibilità di fare richiesta di accesso al bonus acqua potabile 2024, andiamo a vedere come funziona tale agevolazione.

Il bonus acqua potabile rappresenta un credito di imposta dal valore del 50% rispetto alle spese sostenute dai cittadini.

A questo proposito, come anticipato nell’introduzione dell’articolo, il bonus acqua potabile 2024 potrà essere richiesto con riferimento alla spese che sono state sostenute fino alla data del 31 dicembre del 2023.

Si tratta di un credito d’imposta che viene riconosciuto nei confronti di coloro he hanno provveduto all’acquisto e all’installazione di sistemi di filtraggio, di mineralizzazione, nonché di raffreddamento e di addizione di anidride carbonica.

L’obiettivo di tali impianti dovrà essere quello legato al miglioramento della qualità dell’acqua destinata al consumo umano erogata dagli acquedotti.

Leggi anche: Bonus acqua potabile 2023 già in scadenza: c’è tempo fino a febbraio per richiedere 2.500 euro.

Bonus acqua potabile 2024: gli importi ufficiali

Per quanto riguarda gli importi del bonus acqua potabile 2024, il valore massimo delle spese su cui può essere applicata la percentuale del 50% del credito di imposta cambia in base al tipo di categoria in cui si rientra.

Nello specifico, l’importo massimo di spesa su cui viene definito il bonus acqua potabile risulta essere pari a 1.000 per le persone fisiche, per ciascun immobile.

Mentre, per quanto riguarda gli immobili adibiti all’attività commerciale o istituzionale, in questo caso gli esercenti di attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, potranno ricevere un bonus acqua potabile calcolato su una spesa massima di 5.000 euro per ogni immobile.

Dunque, per rispondere ai dubbi di molti cittadini italiani che si domandano per quale Regione italiana sia valido il bonus acqua potabile 2024, occorre precisare che non sono stati definiti limiti dal punto di vista territoriale.

Questo perché il riconoscimento del credito di imposta in questione dipende dall’effettiva spesa sostenuta da cittadini ed imprenditori, e non dal Comune di residenza.

Come fare domanda del bonus acqua potabile 2024

Passiamo ora ad un ultimo aspetto fondamentale riguardando il bonus acqua potabile 2024 che potrà essere calcolato su un limite massimo di spesa di 5.000 euro.

A questo proposito, infatti, per richiedere il bonus è necessario trasmettere i documenti che attestato le spese sostenute dal soggetto richiedente, legate all’acquisto o all’installazione dei sistemi di filtraggio, di mineralizzazione, nonché di raffreddamento e di addizione di anidride carbonica.

L’importo delle spese dovrà essere documentato mediante una fattura elettronica oppure con un documento commerciale in cui viene indicato anche il codice fiscale del soggetto richiedente.

L’ammontare delle spese che sono state sostenute dai cittadini intenzionati a ricevere il bonus acqua potabile 2023 dovrà essere comunicato correttamente all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio ed il 28 febbraio 2024.

In questo senso, la procedura da seguire prevede l’accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Servizi, nella categoria Agevolazioni, alla voce Credito di imposta per il miglioramento dell’acqua potabile.

Si suggerisce, inoltre, di consultare l’apposito provvedimento del 9 gennaio 2024, mediante il quale l’Agenzia ha fornito ulteriori indicazioni per la fruizione del bonus acqua potabile 2024.

Leggi anche: Bonus acqua potabile 2024: come richiederlo, a quanto ammonta e a chi spetta.