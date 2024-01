Come richiedere il Bonus animali domestici 2024? Tutto sulla nuova agevolazione

Come fare domanda per accedere al bonus animali domestici 2024? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione.

Tra le novità inserite all’interno della recente Legge di Bilancio 2024 del Governo Meloni c’è sicuramente il bonus animali domestici 2024. Si tratta di un’agevolazione che potrà essere riconosciuta nei confronti di alcuni proprietari di animali domestici che rispettano specifiche condizioni.

A questo proposito, il Ministero della Salute ha previsto l’istituzione di uno specifico fondo all’interno della stato di previsione, con l’obiettivo di supportare le spese delle famiglie italiane per la cura e per il benessere dei propri amici a quattro zampe.

Dunque, in questo articolo andiamo a vedere come funziona il bonus animali domestici 2024, a chi spetta e quali sono i requisiti obbligatori ma anche come presentare la domanda per poterne usufruire.

Bonus animali domestici 2024: come funziona

Come anticipato nell’introduzione, il bonus animali domestici rappresenta una misura economica inserita nella recente Manovra finanziaria entrata in vigore a partire dal primo gennaio di quest’anno.

Si tratta dell’approvazione da parte del Governo italiano guidato dalla premier Giorgia Meloni di un fondo specifico volto a sopportare i proprietari di animali d’affezione.

In tal senso, i contributi legati al bonus animali domestici sono volti a sostenere i costi e le spese destinate non soltanto alle visite veterinarie degli amici a quattro zampe, ma anche ad eventuali operazioni chirurgiche oppure acquisti di farmaci veterinari.

Il bonus animali domestici si pone quindi come un contributo volto ad aiutare le famiglie italiane ed i cittadini che vivono condizioni meno favorevoli e che hanno animali d’affezione.

Per quanto riguarda il triennio 2024-2026, la Legge di Bilancio 2024 prevede uno stanziamento di un fondo complessivo pari a 750 mila euro. Tale fondo sarà distribuito in maniera uguale per i tre anni, con un fondo pari a 250mila euro per ciascun anno di riferimento.

Bonus animali domestici: a chi spetta

Abbiamo quindi visto in generale come funziona il bonus animali domestici e quali sono i fondi economici stanziati dal Governo per tale bonus.

Andiamo ora a vedere quali sono i requisiti per poterne usufruire e quali condizioni obbligatorie devono sussistere affinché il bonus animali domestici possa essere erogato correttamente.

A questo proposito, un primo requisito essenziale per l’erogazione del bonus animali domestici riguarda l’ISEE del cittadino richiedente. I beneficiari del bonus, infatti, dovranno avere un ISEE inferiore ai 16.215 euro.

Ma non è finita qui. Tra le condizioni obbligatorie di accesso al bonus animali domestici anche l’età anagrafica.

La Legge di Bilancio 2024 prevede, infatti, che il bonus possa essere fruito esclusivamente dai proprietari di animali d’affezione che hanno un’età anagrafica superiore ai 65 anni.

Infine, un ultimo requisito riguarda la categoria di appartenenza degli animali per cui si intende fruire del bonus animali domestici. Rientrano, infatti, soltanto gli animali d’affezione.

Si intendono inclusi, dunque, cani, gatti, uccelli, conigli, roditori e furetti. Bisognerà invece attendere chiarimento dal Ministero per quanto riguarda altre tipologie di animali, come ad esempio gli animali acquatici.

Rientrano, inoltre, nella possibilità di fruire dei bonus animali domestici anche i proprietari di animali da pet-therapy o che svolgono attività utili all’uomo.

Bonus animali domestici: come fare domanda

Sono in molti i proprietari di animali d’affezione che si domandano quale sia la procedura da seguire per poter presentare richiesta di accesso al bonus animali domestici.

A questo proposito, non sono state ancora fornire tutte le linee guida in merito alle modalità di erogazione dei fondi, ne tantomeno la procedura da seguire per poter inviare la richiesta e accedere al bonus animali domestici.

Bisognerà quindi attendere qualche tempo per saperne di più su quale sia la procedura per presentare la domanda di accesso al bonus animali domestici.

Come specificato nel testo della Manovra finanziaria, infatti, sarà pubblicato un decreto del ministero della Salute, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024.

Va anche ricordato ai proprietari di animali domestici che ad oggi vi è anche l’opportunità di ottenere la detrazione delle spese veterinarie nella dichiarazione dei redditi.

Si tratta della detrazione IRPEF del 19% sulle spese veterinarie che sono state sostenute nell’anno e fino ad un massimo di 550 euro.

