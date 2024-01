Bonus animali domestici 2024, ecco tutte le anticipazioni sulla nuova agevolazione

La nuova Legge Finanziaria tra riconferme e tagli, ripristina il tanto adorato Bonus animali domestici 2024. L'agevolazione già attiva negli anni passati, come funzionerà? Ecco tutte le anticipazioni in merito.

Finalmente ritorna il Bonus animali domestici, dopo lo stop degli scorsi anni la legge finanziaria 2024 ripropone il Bonus dedicato ai nostri amici a quattro zampe.

Lo sappiamo, ormai gli animali da compagnia sono entrati a pieno titolo della vita delle famiglie italiane.

Non sono solo storie ma a dirlo sono i dati rilevati da Altroconsumo che nel 2021 ha evidenziato come il numero di cani e gatti presenti nelle nostre case è arrivato a oltrepassare i 62 milioni.

Certo, tenerli in un certo modo rappresenta anche un notevole dispendio di energie e di soldi. In media secondo alcuni studi è emerso come i cittadini italiani spendono in media per un cane circa 1.500€, di cui 340 per spese mediche. Mentre la cifra si abbassa per i gatti, circa 1.200 €, di cui 200 per cure veterinarie.

Cifre che non passano inosservate ed ecco la particolare attenzione riservata ai nostri amici a quattro zampe da parte del governo al fine di venire incontro alle famiglie italiane che hanno deciso di accogliere in casa cani e gatti.

Oltre alla famosa detrazione fiscale del 19% prevista per la dichiarazione dei redditi viene data la possibilità alle famiglie italiane di richiedere il Bonus animali domestici a titolo di rimborso per le spese di cura veterinaria sostenute per i nostri amici a quattro zampe.

Ma come funzionerà il nuovo Bonus 2024? Ecco tutte le anticipazioni.

Bonus animali domestici 2024, ecco le anticipazioni e le novità sulla nuova agevolazione

Chi possiede un cane o un gatto in casa sa l’amore che si prova e si riceve da questi amici a quattro zampe.

Da un punto di vista economico, tanti sono i costi se si vuole accudire in maniera adatta il proprio animale domestico.

Dal cibo alla loro igiene passando per i controlli periodici e alle vaccinazioni, occuparsi di cani e gatti non è cosa da poco.

Per tutti questi motivi la Legge finanziaria 2024 ha riproposto la possibilità di accedere a diversi contributi economici pensati per la cura dei nostri amici a quattro zampe.

Il Bonus animali domestici 2024, è una nuova agevolazione economica messa in atto dal governo centrale e stabilita nella nuova manovra finanziaria.

Ancora non sono state rese note le modalità operative di fruizione del bonus ma stando alle anticipazioni verrà utilizzato per sostenere le spese veterinarie per i nostri amici a quattro zampe.

Ma non spetterà a tutti, solo alle persone con più di 65 anni e un ISEE non superiore a 16.215 euro.

Bonus animali domestici 2024, ecco i dettagli normativi

Lo abbiamo detto la Legge di Bilancio 2024 prevede importanti novità sul tema degli animali domestici.

In particolare è il comma 207 dell’articolo 1 della manovra finanziaria a prevedere la creazione di un fondo, nello specifico un “Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d’affezione”.

L’obiettivo del Fondo, inserito nello stato di previsione del Ministero della salute, è quello di sostenere i proprietari di animali d’affezione e domestisci nel pagamento di visite e operazioni chirurgiche veterinarie ma anche semplicemente nell’acquisto di farmaci veterinari.

Lo stanziamento è previsto per una cifra pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Naturalmente al momento non sono stai ancora stabiliti i criteri di accesso e le modalità di erogazione e presentazione per la quale si attende un apposito decreto del Ministero della Salute.

Per quali animali domestici sarà possibile richiederlo?

Ma per quali animali è previsto il Bonus animali domestici 2024?

A individuarli il testo della legge finanziaria che parla espressamente di “animali d’affezione“, ossia quelli “tenuti, o destinati a essere tenuti, dall’uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità“.

Da ciò si potrebbe presumere che ad usufruire del nuovo bonus saranno tutti i proprietari di animali da compagnia di cui si può certificare una proprietà cioè iscritti all'apposita Anagrafe, quindi cani, gatti, furetti, uccelli (ad esclusione del pollame), roditori e conigli.

Pertanto potrebbero essere esclusi dai benefici anfibi, invertebrati e animali acquatici come, ad esempio, i comuni pesci rossi