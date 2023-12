Bonus animali domestici 2024: chi può ricevere il contributo per le spese veterinarie

Sono in arrivo importanti agevolazioni e contributi con la nuova Legge di Bilancio 2024. Tra queste, spunta anche il sostegno per le spese veterinarie che spetterà esclusivamente ad alcune categorie di cittadini italiani.

A questo proposito, il Senato ha approvato uno degli emendamenti alla Manovra, prevedendo così l’istituzione di un fondo economico volto proprio alla copertura delle spese per gli animali domestici, tra cui acquisto di farmaci, visite veterinarie e operazioni chirurgiche.

In questo articolo, quindi, vediamo come funziona il bonus animali domestici 2024, a chi spetta e quali sono i requisiti obbligatori per poter usufruire del contributo economico.

Bonus animali domestici 2024: le ultime novità

Tra le novità che spuntano nell’ultimo testo della Manovra finanziaria che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio del prossimo anno, vi è anche l’introduzione di un fondo economico destinato al bonus animali domestici.

Infatti, a seguito della presentazione e approvazione al Senato di uno degli emendamenti alla Legge di Bilancio 2024, ha disposto proprio l’istituzione di un Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d’affezione, nello stato di previsione del Ministero della Salute.

Quali sono gli obiettivi perseguiti dal bonus animali domestici? Si tratta di un duplice scopo: da un lato quello di sostenere i proprietari di animali d’affezione per l’acquisto di eventuali farmaci, dall’altro quello di aiutarli anche nel pagamento di visite e operazioni chirurgiche veterinarie.

Dunque, per tutti coloro che negli ultimi giorni si stanno chiedendo quando arriva il bonus animali domestici 2024, è necessario attendere soltanto qualche altra settimana per saperne di più.

Ciò che è certo e che a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024, spetterà poi al Ministero della Salute di andare a pubblicare un apposito decreto ad hoc, al fine di chiarire da quando sarà possibile presentare domanda per ricevere il bonus animali domestici.

Va detto che il bonus animali domestici non sarà concesso soltanto per l’anno 2024, ma il Governo Meloni ha previsto lo stanziamento dei fondi dal 2024 fino al 2026, con un fondo annuale pari a 250 mila euro.

Bonus animali domestici: a chi spetta

Sono in molti, inoltre, i cittadini italiani che si domandano quali siano i requisiti e le condizioni obbligatorie che saranno verificate al momento della presentazione della domanda per poter ricevere il bonus animali domestici 2024.

A questo proposito, come anticipato, bisognerà sicuramente attendere la pubblicazione il decreto del Ministero della Salute per avere più chiara la situazione legata a chi spetta il bonus animali domestici.

Tuttavia, per il momento è già possibile avere alcune informazioni generali in merito alle categorie di potenziali beneficiari di questo contributo per la copertura delle spese veterinarie destinate al proprio animale d’affezione.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 39-ter del DDL Bilancio 2024, l’agevolazione del bonus animali domestici non sarà concessa nei confronti di tutti gli italiani. Questo perché saranno verificati essenzialmente due requisiti obbligatori, ovvero:

• età anagrafica;

• valore ISEE.

Per quanto riguarda l’età anagrafica, per ricevere il bonus animali domestici sarà necessario avere un’età di almeno 65 anni. Mentre, per quanto riguarda il valore ISEE, sarà accertato che il richiedente il contributo per le spese veterinarie abbia un ISEE inferiore ai 16.215 euro.

Inoltre, una specifica da fare quando si parla di bonus animali domestici riguarda la categoria di “animale da compagnia”. In questo senso, secondo quanto stabilito dal DPCM del 28 febbraio del 2003, si intendono inclusi:

ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet‐therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

