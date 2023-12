Bonus asilo nido 2024, rimborso fino a 3.600 euro: come funzione e come averlo

Cos'è e come funziona il bonus asilo nido 2024: quali sono le novità, i requisiti e come ottenere un rimborso fino a 3.600 euro.

La Legge di Bilancio ha potenziato il bonus asilo nido 2024 per le famiglie con più di un figlio a carico: il rimborso spese che si può ottenere è di 3.600 euro, ma come averlo? Ci sono dei requisiti reddituali e sociali da rispettare, oltre alla necessaria presentazione della domanda all'INPS.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sul bonus asilo nido 2024: a chi spetta, quali sono i requisiti, quanto si può ottenere e come fare domanda.

Bonus asilo nido 2024 potenziato per alcune famiglie

Il disegno di Legge di Bilancio - approvato dal Cdm il 16 ottobre scorso - prevede all’articolo 35 un “Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido”, ovvero il potenziamento del bonus asilo nido 2024.

Questa agevolazione consente ai genitori di ottenere un rimborso per le spese relative al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza dell'asilo nido per bambino da 0 a 3 anni, o eventualmente per il supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

La novità più interessante del prossimo anno riguarda la possibilità di fruire dell'asilo nido (quasi) gratis per il secondo figlio, grazie a un ulteriore stanziamento di risorse da parte del Governo (150 milioni di euro).

In realtà, come ha precisato la Ministra per la Famiglia, la Manovra prevede una copertura quasi totale delle rette per i figli successivi al primo, dal secondo in poi, a patto che il primo abbia meno di sei anni.

Come funziona il bonus asilo nido 2024

Ma come funziona il bonus nido 2024? I genitori possono richiedere questa agevolazione per ottenere un rimborso spese relativo al pagamento della retta di iscrizione presso asili nido pubblici o privati autorizzati, oppure per ottenere l'assistenza domiciliare riservata ai bambini con patologie.

L'assegno viene erogato su base mensile e gli importi variano in base all'ISEE, con una novità importante.

A partire dal 2024 si allarga la platea di beneficiari del bonus nido, che potrebbe essere erogate anche alle famiglie con ISEE superiore a 40,000 euro e potrà raggiungere fino a un massimo di 3.600 euro di rimborso.

Requisiti e importi del bonus nido 2024

Riepiloghiamo, quindi, i requisiti e gli importi del bonus asilo nido 2024: il rimborso spetta ai genitori di bambini da 0 a 3 anni, regolarmente iscritti presso un istituto pubblico o privato, oppure seguiti da casa a causa di una grave patologa cronica.

Il contributo varia in base all'ISEE come segue:

Isee minorenni Valore massimo annuo Importo massimo mensile (per 11 mesi) Fino a 25 mila euro 3.000 euro 272,73 euro Da 25.001 a 40 mila euro 2.500 euro 227,27 euro Da 40.001 euro 1.500 euro 136,37 euro

Per il secondo figlio esistono delle maggiorazioni che portano ad azzerare i costi dell'asilo nido: infatti, qualora il primo genito abbia meno di 6 anni, scatta l'integrazione per i genitori.

Per fare un esempio, in una famiglia dove c'è già un bambino di età inferiore a 10 anni, l'integrazione può raggiungere i 2.100 euro: dunque il rimborso (con ISEE fino a 40.000 euro) sarà pari al massimo a 3.600 euro.

Come fare domanda per il bonus asilo nido

Il bonus asilo nido 2024 deve essere richiesto all'INPS attraverso il servizio online oppure affidandosi agli intermediari autorizzati.

Non si conosce ancora la procedura dettagliata per la domanda di bonus nido, ma potrebbero essere confermate le indicazioni relative agli anni precedenti.