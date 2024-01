Bonus asilo nido: quanto aumenta il contributo nel 2024? Ecco gli importi

Il bonus asilo nido, nel 2024, subisce un notevole incremento. L’aumento è previsto dalla Legge di Bilancio del 2024, insieme a molti altri provvedimenti a sostegno delle famiglie.

Tra le misure più rilevanti, il Bonus asilo nido ha l’obiettivo di avvicinare le famiglie alla sostanziale gratuità degli asili nido, soprattutto per i figli successivi al primo. Le risorse sono state incrementate, nell’ottica di aumentare l’importo del contributo per le famiglie beneficiarie della misura.

Vediamo quanto aumenta nel 2024, come funziona, come si richiede e quali sono tutte le novità. Infine, spieghiamo quali sono le modalità di presentazione della domanda e quali informazioni indicare.

Come funziona il bonus asilo nido 2024

Il Bonus asilo nido è un contributo che lo Stato offre alle famiglie con figli, fra 0 e 3 anni d’età, per la frequenza di asili nido, pubblici e privati.

La misura si concretizza in un aiuto in denaro, sotto forma di rimborso spesa, delle rette dell’asilo nido oppure per le forme di assistenza domiciliare, per i minori affetti da gravi patologie croniche.

Come funziona? I nuclei familiari che rispettano i requisiti, per ciascun anno, possono richiedere all’Inps il rimborso di quanto pagato, tramite l’apposita procedura telematica e allegando tutta la documentazione necessaria.

A chi spetta il bonus? Il contributo è rivolto ai genitori di figli fino a 3 anni d’età, anche adottati o in affidamento. La prestazione spetta per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi.

I genitori possono presentare la domanda per ciascuna delle 11 rette mensili, tra il mese di gennaio e il mese di dicembre oppure chiedendo tutte le somme, entro il 31 dicembre. Il bonus, nel 2024, si arricchisce al fine di raggiungere l’obiettivo dell’asilo nido gratis dal secondo figlio.

Per l’implementazione della misura di rafforzamento dell’incentivo, sono stati stanziati 240 milioni di euro per il 2024. L’incremento delle risorse consente alle famiglie che rispettano requisiti e condizioni, di avere un aumento del contributo spettante.

Quanto danno per il bonus asilo nido

Tra gli obiettivi del Governo, c’è quello di sostenere le famiglie con figli e avvicinarle alla sostanziale gratuità degli asili nido. Per il 2024, quindi, le risorse a disposizione del bonus asilo nido hanno subito un incremento, al fine di garantire un aumento dell’importo del contributo per i beneficiari.

Il contributo, per i nuclei familiari con Isee fino a 40.000 euro che accoglieranno un nuovo nato, aumentano di 2100 euro. La misura passa da 3000 euro a 3600 euro.

A chi spetta l’incremento? L’aumento riguarda i nuclei familiari con figli nati dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nello stesso nucleo familiare sia presente anche un altro figlio di età inferiore a 10 anni. Inoltre, l’Isee, come già detto, non deve essere superiore a 40.000 euro.

Le risorse aggiuntive, per avere un bonus complessivo del valore di 3600 euro, saranno distribuite nel seguente modo:

• 600 euro annui, con Isee inferiore a 25.000 euro;

• 1100 euro annui, con Isee compreso tra 25.000 euro e 40.000 euro.

Infine, per quanto riguarda le famiglie che non sono in possesso dei requisiti previsti per avere l’aumento, gli importi saranno quelli relazionati all’Isee in corso di validità. Quali sono?

• 272,70 euro per 11 mensilità, con Isee fino a 25.000 euro (totale 3.000 euro);

• 227,20 per 11 mensilità, con Isee tra 25.001 euro e 40.000 euro (totale 2.500 euro);

• 136,30 euro per 11 mensilità, con Isee superiore a 40.001 euro (1.500 euro).

Quando richiedere il bonus asilo nido 2024

Presentare la domanda per richiedere il bonus asilo nido 2024 è molto semplice. I richiedenti devono accedere al servizio online, sul sito dell’Inps, previa autenticazione tramite una delle seguenti credenziali digitali: Spid, Cie o Cns.

Nella domanda, i richiedenti devono inserire i seguenti dati:

• La denominazione e il codice fiscale dell’asilo nido;

• Gli estremi del provvedimento autorizzativo;

• Le mensilità per le quali si intende ottenere il bonus.

È necessario fornire all’Inps anche tutta la documentazione che attesta il pagamento di almeno un mese di frequenza e l’iscrizione alla struttura oppure l’inserimento nella graduatoria, qualora si tratti di asili pubblici.

Chi deve presentare la domanda? È molto importante sapere che la domanda deve essere presentata dal genitore che sostiene la spesa e che coabita con il minore.

Comunque sia, qualora le spese vengano effettuare da entrambi i genitori, entrambi possono presentare la domanda. In questo caso, però, si deve specificare quali sono le mensilità pagate da ciascuno.

Le domande possono essere presentate all’Inps autonomamente oppure è possibile anche rivolgersi ad un ente di Patronato, per ricevere assistenza per la presentazione dell’istanza online. I genitori, inoltre, possono anche utilizzare la domanda precompilata, disponibile nel sistema online dell’Inps e seguire tutte le indicazioni.

