Bonus benzina da 80 euro 2024: come ottenerlo e a chi spetta

Il bonus benzina da 80 euro è stato confermato anche per il 2024: vediamo a chi spetta, come ottenerlo e fino a quando è valido.

Introdotto dal Decreto Energia (D.lgs n.131/2023), il bonus benzina da 80 euro è stato confermato anche per il 2024. Vediamo come ottenerlo, a chi spetta e fino a quando può essere richiesto.

Bonus benzina da 80 euro 2024: ecco come ottenerlo

Come accaduto anche l'anno scorso, anche nel 2024 il bonus benzina da 80 euro è destinato soltanto alle persone che presentano un reddito basso. Parliamo di nuclei familiari che presentano un reddito Isee inferiore o pari a 15 mila euro, pensionati inclusi. Questo significa che i fruitori del contributo sono già in possesso o stanno per diventare beneficiari della Carta risparmio spesa.

L'incentivo benzina da 80 euro, stando alle stime, verrà erogato a circa 1,3 milioni di famiglie, ossia coloro che sono già titolari della card Dedicata a te. Verrà accreditato in automatico, seguendo un criterio di priorità che tiene conto del numero dei membri del nucleo, della presenza di figli e delle loro età.

Il bonus benzina è chiaramente una tantum, visto che 80 euro non possono di certo risolvere il problema del caro carburanti. Si tratta comunque di una misura di sostegno economico che, seppur temporaneo, andrà ad aiutare un po' le famiglie con basso reddito.

Per ottenerlo, come già sottolineato, i cittadini che ne hanno diritto non devono presentare alcuna domanda. L'importo, che è pari a 77,20 euro e non 80 euro, verrà direttamente accreditato sulla social card Dedicata a te.

Bonus benzina da 80 euro 2024: quando arriva?

Anche se accreditato sulla Carta risparmio spesa, il bonus benzina da 80 euro potrà essere speso solo ed esclusivamente per l'acquisto di carburante. Stando al decreto interministeriale del 29 novembre 2023, le ricariche delle card già distribuite sono iniziate il 15 dicembre 2023. Quanti non lo hanno ancora ricevuto, dovrebbero ottenerlo a breve.

Nel 2024, risultano esclusi dalla possibilità di usufruire del bonus benzina da 80 euro alcune 'categorie' di persone. Nello specifico, si tratta di:

• titolari di Reddito di Cittadinanza nel 2023;

• cittadini percettori dell'Assegno di inclusione 2024;

• beneficiari di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

Inoltre, il contributo dedicato all'acquisto di carburante non viene garantito alle famiglie in cui almeno un membro percepisce:

• NASPI o DIS-COLL;

• cassa integrazione guadagni (CIG);

• indennità di mobilità;

• qualsiasi altra forma di integrazione salariale o sostegno in caso di disoccupazione involontaria erogata dallo Stato.

Per il momento, l'incentivo, che verrà erogato una sola volta, è valido soltanto per il 2024. Nel 2025 potrebbe essere riconfermato, così come cancellato.