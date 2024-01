Bonus bici 2024: in arrivo un contributo di 1.000 euro per l’acquisto di una bicicletta

In arrivo un nuovo bonus bici 2024, ma non è per tutti. Ecco chi potrà accedere al nuovo contributo per l’acquisto di una nuova bicicletta.

Arriva una nuova iniziativa in Italia, che tuttavia coinvolgerà soltanto pochi cittadini. Stiamo parlando del nuovo bonus bici 2024, volto a favorire la sostenibilità ambientale attraverso la riduzione degli spostamenti urbani con auto e mezzi pubblici.

Si tratta di un contributo che permette di ricevere fino anche a 1.000 euro di rimborso sull’acquisto di una nuova bicicletta.

Sono in tanti i cittadini che ora si domandano come fare per avere il contributo da 1.000 euro del bonus bici 2024.

In questo articolo, quindi, vediamo come funziona il bonus bici da 1.000 euro, a chi spetta e quali sono le caratteristiche e le peculiarità di questo contributo economico, nonché come fare per presentare la domanda e ricevere i 1.000 euro del bonus bici 2024.

Bonus bici 2024: ecco come funziona

Come anticipato, il bonus bici 2024 nasce come iniziativa innovativa volta a promuovere la sostenibilità ambientale attraverso la mobilità “eco-friendly”.

Si tratta, tuttavia, di una misura economica che è stata introdotta a livello regionale e non nazionale.

Questo significa che purtroppo non tutti gli italiani potranno accedere a questo beneficio economico, con cui avrebbero potuto ricevere ben 1.000 euro per l’acquisto di una nuova bicicletta.

È infatti la Regione Emilia Romagna ad essere promotrice di questo bonus, mediante il quale è stata prevista l’erogazione di un contributo in favore di quei cittadini che decidono di comprare una nuova bicicletta oppure che usufruiscono dei servizi di cicloturismo.

L’incentivo del bonus bici 2024, dunque, mira a coprire una parte del costo di acquisto sostenuto da quei cittadini che prendono la decisione di acquistare una nuova bicicletta.

A chi spetta il bonus bici: i requisiti

Ma chi potrà effettivamente ricevere il bonus bici 2024 dal valore di 1.000 euro? A questo proposito, occorre riepilogare brevemente i principali requisiti e le regole fondamentali di questa iniziativa.

Innanzitutto, l’acquisto della nuova bicicletta dovrà avvenire durante il periodo compreso tra il primo gennaio ed il 31 dicembre di quest’anno.

Il contributo economico previsto con il bonus bici 2024 non potrà superare il 50% del costo complessivo di acquisto. In tal senso, sono stati stabiliti dei limiti massimi di rimborso per il bonus, ovvero:

• fino a 500 euro per l’acquisto di una bici a pedalata assistita;

• fino a 1.000 euro per l’acquisto di una cargo bike a pedalata assistita.

Come premesso, il bonus bici 2024 è una misura che è stata promossa dalla Regione Emilia-Romagna.

La giunta regionale ha quindi deciso di riservare questo contributo nei confronti dei cittadini che risiedono in uno dei 207 Comuni che sono risultati essere maggiormente coinvolti dal superamento dei valori inquinanti.

Come avere i 1.000 euro del bonus bici 2024

Arriviamo ora all’ultimo punto fondamentale riguardante il nuovo bonus bici 2024 erogato dalla Regione Emilia-Romagna, ovvero: come avere i 1.000 euro per il bonus?

A questo proposito, per poter fare richiesta del contributo, ciascun cittadino dovrà dimostrare di essere intestatario di una fattura o eventualmente di una ricevuta fiscale di acquisto della nuova bicicletta.

Al contempo, il soggetto richiedente dovrà essere anche titolare del conto corrente, in cui sarà eseguito l’accredito del contributo del bonus bici 2024. Si intendono inclusi anche i casi di cointestatari del conto.

Al fine di non perdere la possibilità di ricevere i 1.000 euro del bonus bici 2024, è importante non dimenticare la scadenza per la presentazione della domanda.

In tal senso, per inviare la richiesta per il contributo bicicletta erogato dalla Regione Emilia-Romagna, occorre procedere esclusivamente in maniera telematica. La richiesta potrà avvenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 dicembre 2024.

La domanda per il bonus bici 2024

In merito all’accesso al portale dell’Emilia Romagna dedicato al bando bici 2024, per inviare la domanda al bonus bici 2024, bisognerà accedere attraverso l’autenticazione personale con SPID di livello 2, CIE o CNS.

Per presentare la domanda è necessario trasmettere la fattura o ricevuta fiscale attestante la spesa, nonché una marca da bollo da 16 euro. Per quanto riguarda il documento fiscale dell’acquisto della nuova bici, questo deve riportare la seguente dicitura:

Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Regione Emilia-Romagna.

Inoltre, al momento dell’invio della domanda occorre anche indicare il codice fiscale del richiedente, il nome del modello e la marca della bicicletta acquistata oltre al prezzo finale di acquisto.

Va detto che, nella fattura di vendita deve essere indicato anche il numero di telaio della bici.

Infine, sono necessari due ulteriori documenti per l’invio corretto della pratica per ricevere il bonus bici 2024:

• dichiarazione di conformità del veicolo all’art. 50 del Codice della Strada, attestata dal costruttore o dal rivenditore;

• la quietanza di pagamento con firma e timbro del venditore o documentazione bancaria volta ad attestare l’effettivo acquisto della bici.

