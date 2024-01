Bonus bollette per luce e gas: tutte le novità del 2024. I requisiti e come fare domanda

A chi spetta il bonus bollette per luce e gas? Ecco tutte le novità del 2024 sui requisiti e come presentare la domanda.

Tra le varie novità che sono state introdotte nel 2024 da parte del Governo Meloni c’è sicuramente anche quella legata al bonus bollette per luce e gas.

A questo proposito, nel 2024, le famiglie che si trovano in una situazione economica di disagio potranno godere di un bonus sociale per le bollette.

Rispetto allo scorso anno, per il 2024 cambiano i requisiti per poter fruire del contributo. Per questo motivo, si riduce la platea di potenziali beneficiari del bonus bollette.

In questo articolo, quindi, vediamo come funziona il bonus bollette per luce e gas nel 2024, a chi spetta e a quanto ammonta il bonus bollette.

A chi spetta il bonus bollette 2024

Con l’arrivo del nuovo anno, il Governo Meloni ha deciso di approvare e prorogare anche per il 2024 il cosiddetto bonus bollette 2024.

A questo proposito, grazie al bonus bollette per gas e luce, è possibile godere di una riduzione della spesa dell’utente medio dal valore del 20% per quanto riguarda la bolletta dell’elettricità e del 15% per quella del gas.

Ma prima di andare a vedere nel dettaglio a quanto ammonta il bonus bollette 2024, è importante capire effettivamente a chi spetta questo beneficio, andando a chiarire i requisiti ISEE.

In tal senso, è stato stabilito che per poter beneficiare dell’agevolazione per pagare meno la bolletta di gas e luce, i requisiti ISEE prevedono un limite di 9.530 euro per i nuclei familiari con meno di quattro figli a carico.

Mentre, la soglia ISEE massima per godere del bonus bollette 2024 viene innalzata se si tratta di nuclei familiari particolarmente numerosi, ovvero per quelle famiglie con almeno quattro figli a carico.

Va detto, inoltre, che per i primi tre mesi del 2024, per il bonus sociale elettricità, potranno continuare a valere i requisiti ISEE che sono stati stabiliti lo scorso anno. Ciò significa che per il trimestre 2024 i limiti ISEE sono i seguenti:

• ISEE fino a 15.000€ per le famiglie con meno di quattro figli;

• ISEE fino a 30.000€ per le famiglie con più di quattro figli.

Inoltre, rientrano nelle categorie di potenziali beneficiari del bonus sociale per le bollette, anche i titolari di pensione e assegno di inclusione nonché le famiglie che vivono un disagio fisico, ovvero dove un componente utilizza un’apparecchiatura elettromedicale.

Bonus bollette 2024: a quanto ammonta

Per verificare a quanto ammonta il bonus bollette 2024, è necessario differenziare gli importi del bonus in base al tipo di bolletta a cui si riferiscono.

Per quanto riguarda il bonus bollette per l’elettricità, l’importo varia da un minimo di 142,74 euro per le famiglie con uno o due componenti, fino ad un valore massimo di 201,30 euro, per i nuclei familiari con oltre quattro componenti.

A questo valore del bonus bollette 2024 viene poi integrato un contributo economico straordinario che varia da 76,44 euro a 113,75 euro, nei confronti dei titolari del bonus elettrico.

Passiamo ora al bonus bollette per il gas. A questo proposito, l’importo del bonus può variare tenendo conto della zona climatica in cui risiede la famiglia titolare del contributo economico e della tipologia di utenza.

In questo caso, si può godere di una riduzione della spesa in bolletta per il gas, con un importo che varia da 43,92 euro per le famiglie fino a quattro componenti, fino ad un massimo di 120,59 euro per le famiglie più numerose che rientrano in una fascia climatica A.

Mentre, per quanto riguarda i nuclei familiari che risiedono in una zona climatica F, ovvero una zona in cui si registrano delle temperature piuttosto rigide durante la stagione invernale, l’importo del bonus bollette per il gas può raggiungere un valore di 178,27 euro.

Come richiedere il bonus bollette 2024

In molti si stanno domandando come fare richiesta per il bonus bollette nel 2024. A questo proposito, così come avvenuto anche lo scorso anno, a differenza di quanto accade per la maggior parte dei bonus e contributi, per il bonus bollette 2024 non è necessario procedere con la presentazione di una domanda.

Questo perché l’agevolazione per le bollette di luce e gas viene riconosciuta in maniera automatica direttamente nei confronti di quelle famiglie che hanno presentato all’INPS la Dichiarazione sostitutiva unica, per l’ottenimento dell’ISEE.

Mentre, per quanto riguarda quei nuclei familiari che hanno diritto ad ottenere il bonus per le condizioni di disagio fisico, la richiesta dovrà essere presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura, oppure in alterativa presso i CAF o altri enti riconosciuti dal Comune.

In questo caso, sarà necessario presentare un certificato rilasciato dall’Asl volto ad attestare la condizione di salute e la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicale.

