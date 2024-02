Bonus bollette 2024: cambiano i beneficiari. Chi sono i fortunati che possono averlo

Arrivano novità per quanto riguarda il bonus bollette 2024. Infatti, a partire dal primo gennaio 2024, con le modifiche introdotte con la recente Legge di Bilancio 2024, il Governo Meloni ha preso la decisione di andare a ridurre la platea di potenziali beneficiari del bonus bollette 2024.

Questo significa che, rispetto all’anno scorso, saranno davvero pochissimi i fortunati che potranno fare richiesta del bonus bollette 2024.

In questo articolo, quindi, vediamo come funziona il nuovo bonus bollette 2024, a chi spetta la misura economica e chi sono i pochi fortunati che potranno ricevere l’incentivo sociale per le spese in bolletta di luce e gas.

Bonus bollette 2024: chi sono i pochi fortunati

Sicuramente la più grande novità riguardante il bonus bollette 2024 riguarda il cambiamento della platea di potenziali beneficiari che quest’anno potranno usufruire dell’agevolazione sulla bolletta.

Infatti, nonostante il conflitto tra Mosca e Kiev non sia ancora terminato, e i prezzi dell’energia risultano essere comunque piuttosto elevati, il Governo Meloni ha deciso di rimuovere il bonus “rafforzato” così come era stato previsto per lo scorso anno.

Dunque, senza il potenziamento del bonus bollette, dal primo gennaio 2024, si è tornati all’incentivo sociale nella versione ordinaria in cui è stato introdotto.

Questo significa che cambiano i requisiti per poter accedere al bonus bollette 2024, e saranno molto di meno i fortunati che potranno a tutti gli effetti usufruire del contributo economico.

A questo proposito, nel 2023 erano le famiglie che rispettavano un valore ISEE fino a 15mila euro a poter accedere al bonus bollette. Un’eccezione del 2023 era prevista nei confronti dei nuclei familiari particolarmente numerosi, con almeno quattro figli a carico.

In quel caso, infatti, era stato fissato un limite ISEE differente, pari a 30 mila euro.

Nel 2024 cambiano invece i potenziali beneficiari del bonus bollette. Infatti, per quest’anno potranno usufruire dell’aiuto economico per le spese sulle bollette di luce e gas esclusivamente coloro che rispettano il limite di 9.530 euro.

Per quanto riguarda le famiglie particolarmente numerose, per quest’anno, sarà concessa un’unica eccezione per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, rispettando il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente fino a 20 mila euro.

Per approfondire il tema del bonus bollette 2024, leggi anche: Bonus bollette 2024, non serve la domanda: ecco come inviare i dati all’INPS.

Bonus bollette 2024: gli importi e le condizioni

Passiamo ora alle regole riguardanti la cumulabilità dei bonus bollette 2024. In questo caso, la regola che permette di andare a cumulare le due detrazioni sociali per le bollette di luce e di gas, resta la medesima già prevista per il bonus bollette 2023.

A questo proposito, infatti, non si terrà in considerazione dei consumi effettivi dei contribuenti. Tuttavia, gli importi del bonus bollette 2024 terranno conto della tipologia di bolletta, e saranno quindi differenti in base alla bolletta, prevedendo importi diversi per l’elettricità e quelli per il gas.

Gli importi del bonus elettricità relativi al primo trimestre del 2024 variano tra i 113 e i 161 euro. A questo importo ordinario va aggiunto un “contributo straordinario” compreso tra i 76 e i 113 euro.

Stiamo parlando del bonus elettrico “tradizionale”, che resterà in vigore esclusivamente fino al mese di marzo 2024. Il contributo aggiuntivo avrà un importo compreso tra i 76,44 euro (per i nuclei familiari con uno o due componenti) e i 113,75 euro per i nuclei familiari particolarmente numerosi.

Vediamo ora il bonus bollette per il gas. In questo caso, l’importo ordinario per i primi tre mesi in corso varia da un minimo di 36 euro ad un valore massimo di 143 euro.

Gli importi del bonus bollette per il gas 2024, dunque, cambiano tenendo conto del numero dei componenti delle famiglie in difficoltà, ma anche della zona climatica di residenza e la destinazione d'uso del gas.

Bonus bollette 2024: come farne richiesta

Sono in molte, quindi, le famiglie che attualmente si domandano cosa debbano fare per poter accedere al bonus bollette 2024 per luce e gas.

A questo proposito, non sarà necessario presentare domanda specifica per accedere al bonus, ma basterà presentare all’Istituto INPS l’apposita Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) aggiornata.

In tal senso, è possibile procedere autonomamente alla compilazione della dichiarazione, sul sito dell'istituto di previdenza o mediante gli uffici Caf.

Dunque, il bonus bollette sarà erogato in maniera automatica nei confronti di quelle famiglie che rientrano nelle condizioni e nei requisiti obbligatori previsti dall’attuale Legge di Bilancio 2024.

Questo perché sarà direttamente l’Istituto INPS a trasmettere tutte le informazioni ed i dati necessari all’Arera.

Per verificare se si hanno i requisiti obbligatori per poter fruire del bonus bollette 2024, si può effettuare un controllo sul portale dell’INPS, accedendo al portale unico ISEE, cliccando poi su “accedi come cittadino” ed inserire le proprie credenziali.

Leggi anche: Bonus sociali e bollette confermati per il 2023: gli importi e come ottenerli.