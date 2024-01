Bonus Bollette, a gennaio soglia ISEE scende ma c'è ancora una speranza: cos'è il CS

Da gennaio 2024 la soglia ISEE per ottenere il bonus bollette cala di nuovo. Addio al potenziamento dell’agevolazione, ma persiste il contributo straordinario.

Novità da gennaio 2024 per tutti coloro che beneficiano del bonus bollette per le famiglie in condizioni di disagio economico. Le soglie ISEE per accedere al beneficio, infatti, tornano ai livelli pre-potenziamento e la platea dei beneficiari si restringe.

È il momento di dire addio, quindi, alla soglia ISEE potenziata dopo gli ultimi 2 anni in cui era stata alzata l’asticella per affrontare i rincari causati dallo scontro Russia-Ucraina.

Ma c’è una buona notizia perché se, da un lato, il governo ha ormai ristabilito le soglie ISEE, facendole tornare ai valori di un tempo, dall’altro ha voluto comunque contenere gli incrementi della spesa per le forniture, conseguenti alle oscillazioni dei prezzi dell’energia, per le famiglie che si possono trovare in difficoltà.

È proprio per questo motivo che rimane il contributo straordinario (CS) per il primo trimestre 2024.

Addio potenziamento per il bonus luce e gas 2024

Il primo mese dell’anno si apre con delle importanti novità per le famiglie.

Una di queste è senz’altro il ritorno del tetto ISEE originario per beneficiare dei bonus bollette, le misure che hanno l’obiettivo di alleggerire la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas naturale rivolte alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche.

Della misura ARERA, infatti, hanno potuto beneficiare, nel 2023, le famiglie che avevano un ISEE fino a 15.000 euro.

Le cose, però, non sono sempre state così. Ancor prima dello scoppio tra Russia e Ucraina, infatti, il bonus era riservato solo a coloro che avevano un tetto ISEE fino a 9.530 euro.

In questi anni, è stato obiettivo del governo provare ad alleggerire la spesa per i nuclei familiari che si trovavano in difficoltà economica, andando ad allargare proprio le soglie ISEE stabilite.

Ecco perché si sono susseguiti diversi interventi che hanno, man mano, ampliato la platea dei beneficiari, raggiungendo il traguardo di ben 5 milioni di beneficiari lo scorso anno.

Quale ISEE per il bonus bollette 2024

Le cose, però, erano destinate a cambiare. La modifica è scattata proprio a gennaio 2024, quando la soglia è tornata ai valori originari. Il tetto ISEE per ottenere il bonus bollette, dunque, è stato modificato in questo modo:

• nel 2022 è passato dalla soglia originaria a 12.000 euro;

• nel 2023 dal tetto di 12.000 euro è salito a 15.000 euro;

• nel 2024 la soglia è tornata ai valori originari.

Ciò significa che la soglia ISEE per il bonus bollette è attualmente 9.530 euro. Rimane, poi, fissa a 20.000 euro la soglia ISEE per le famiglie numerose, cioè quelle in cui sono presenti almeno 4 figli a carico.

Quindi, per ottenere i bonus luce e gas è oggi fondamentale avere:

• un ISEE fino a 9.530 euro;

• un ISEE fino a 20.000 euro per le famiglie numerose.

Addio potenziamento bonus bollette, ma c’è ancora una speranza: cos’è il contributo straordinario

Benché il rafforzamento del bonus bollette sia venuto meno, il governo non ha voluto sottrarsi alla richiesta di aiuto di tanti nuclei familiari.

È per questo motivo che, pur tornando a 9.530 euro il tetto ISEE per beneficiare dei bonus sociali, con la Legge di Bilancio 2024 l’esecutivo ha autorizzato lo stanziamento di 200 milioni per finanziare il contributo straordinario (CS).

Parliamo di un bonus in più rispetto al bonus ordinario che consente agli aventi diritto di compensare gli effetti degli aumenti complessivi dell'ultimo periodo, come affermato anche da ARERA.

In particolare, il contributo straordinario varrà per il primo trimestre per i beneficiari del bonus elettrico.

L’importo del bonus varia in base al numero di componenti del nucleo familiare, arrivando in via del tutto automatica a coloro che beneficiano del bonus elettrico.

Al bonus ordinario, quindi, va aggiunto anche il contributo straordinario, spaziando da 76,44 euro per i primi tre mesi dell’anno per i nuclei e arrivando a 113,75 euro per le famiglie numerose.

Come richiedere il bonus bollette nel 2024

Abbiamo visto come, con il ritorno del tetto ISEE a 9.530 euro (oppure 20.000 euro nel caso di famiglie numerose), meno famiglie potrebbero poter ricevere gli sconti in bolletta.

Ma come richiedere il bonus eventualmente? In merito a questo punto, c’è da dire che non sono intervenute modifiche nel 2024 rispetto al meccanismo di ottenimento del bonus dello scorso anno.

È, infatti, dal 2021 che i bonus bollette vengono erogati in via del tutto automatica. Il cittadino non deve inviare alcuna richiesta o domanda per ottenere gli sconti sulle bollette di luce e gas.

È importante, però, presentare come ogni anno l’ISEE. Come abbiamo visto, infatti, la possibilità di usufruire o meno del bonus dipende proprio dalle soglie dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Per ottenere gli sconti in bolletta, quindi, è fondamentale presentare la DSU. Una volta ottenuto l’ISEE 2024, il bonus luce e gas è automatico. La stessa cosa vale per il contributo straordinario.

