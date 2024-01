Bonus caldaia 2024: come funziona, a chi spetta e scadenze

Il bonus caldaia è stato confermato anche per il 2024 ed è una buona occasione per sostituire la caldaia con una nuova, godendo di detrazioni fiscali. Vediamo come funziona il Bonus e quando scade.

Il Bonus caldaia è stato confermato anche per il 2024. Si tratta di una misura che permette di beneficiare di detrazioni fiscali per sostituire la vecchia caldaia con una nuova.

Chi è in possesso di caldaie obsolete che, dal 2040 non saranno più nel mercato dell’UE, può approfittarne e sfruttare questo bonus per acquistarne una nuova e avvicinare la propria casa ad essere totalmente green.

Bisogna anche considerare che le vecchie caldaie autonome, già dal 2025, non potranno più essere coperte da benefici e agevolazioni fiscali di diverso tipo.

Qual ottimo motivo per approfittare della misura ancora in vigore? Spieghiamo come funziona, a chi spetta e quali sono tutti i requisiti per beneficiarne nel 2024. Andremo a vedere anche come si presenta la comunicazione all'Enea e quali sono tutti i dati e le informazioni da inserire.

Come funziona la detrazione fiscale per le caldaie

Il Bonus caldaia è un incentivo che aiuta il cittadino nella sostituzione della vecchia caldaia con una di nuova generazione a condensazione di classe energetica A o superiore.

Il cosiddetto bonus caldaia è attivo anche per il 2024 e per chi volesse cambiare la caldaia a costo zero - o quasi - è un ottimo momento per approfittarne.

In realtà, si tratta di una possibilità inserita nelle misure del cosiddetto pacchetto casa e, nel 2024, i bonus in questione per sostituire la caldaia sono i seguenti:

• Superbonus al 70%;

• Ecobonus al 50%;

• Ecobonus al 65%;

• Bonus ristrutturazione al 50%.

Sfruttando questi incentivi si può sostituire il vecchio impianto con un nuovo oppure acquistare impianti a condensazione o, infine, installare impianti con generatori di calore da biomasse combustibili. Naturalmente, non ci sono cumulabilità tra i vari bonus.

In tutto ciò, dobbiamo considerare la direttiva dell’Unione Europea sulle case green, la quale avrà un notevole impatto sugli incentivi futuri. L’obiettivo è quello di contrastare gli sconti fiscali per gli impianti ad alte emissioni e dannosi per l’ambiente.

Come spiegheremo in seguito, la via è stata tracciata e, prima o poi, verranno meno tutte le agevolazioni presenti per le caldaie tradizionali. Nel 2024, gli incentivi per l’installazione di caldaie saranno validi solo per gli apparecchi alimentati con energia pulita e il futuro si focalizzerà unicamente sulle pompe di calore.

Come viene rimborsato il bonus caldaia

Ricordiamo lo stop dello sconto in fattura e della cessione dei crediti, che permetteva ai beneficiari di avere un risparmio immediato.

Adesso, l’unico modo che rimane per fruire dell’agevolazione è sotto forma di detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi. In particolar modo, per quel che riguarda l’Ecobonus e il Bonus ristrutturazioni, la detrazione è fruibile nella dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali di pari importo.

La detrazione del superbonus al 70% è recuperabile in 4 rate annuali di pari importo.

È molto importante tenere in considerazione che nelle spese da detrarre si possono anche considerare quelle di trasporto, di montaggio e delle eventuali valvole termostatiche.

Che documenti ci vogliono per il bonus caldaia

I richiedenti devono preparare una serie di documenti. L’Enea ha messo a disposizione una pratica guida che contiene tutte le informazioni necessarie. Inoltre, ha anche stabilito i requisiti generali per l’immobile, per beneficiare della detrazione fiscale nel 2024.

In ogni caso, per tutto il 2024 è necessario comunicare all’Enea gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica o quelli che comportano un risparmio energetico e/o utilizzando le fonti di energia rinnovabili.

Cos’è la pratica Enea? Si tratta di una comunicazione che deve essere inviata dal beneficiario del bonus, per via telematica, entro 90 giorni dalla fine dei lavori. I richiedenti devono inserire i seguenti dati:

• Dati anagrafici;

• Dati dell’immobile dove viene effettuato l’intervento;

• Dati dell’intervento (descrizione dell’edificio, tipo di intervento e descrizione dell’impianto tecnico pre-esistente).

Compilare la pratica Enea e trasmetterla rispettando i termini è molto importante. Infatti, se il beneficiario oppure l’installatore non compilano la comunicazione, si perde il diritto alla detrazione fiscale.

Quando scade il bonus per la sostituzione della caldaia

Non ci sono vere e proprie date di scadenza e, almeno per il momento, il 2024 dovrebbe essere davvero l’ultimo anno in cui si può beneficiare delle misure per sostituire la caldaia.

Al netto di eventuali proroghe, nel 2025 non ci saranno altre agevolazioni che permettono di cambiare la caldaia a costo ridotto.

Per tirare le somme, se la caldaia si sostituisce utilizzando il bonus ristrutturazioni, per esempio, la scadenza per usufruire della detrazione al 50% o al 65% è fissata al 31 dicembre del 2024.

Quindi, tutti gli interessanti è bene che si sbrighino, in quanto questa potrebbe essere davvero l’ultima opportunità per cambiare la caldaia risparmiando.

