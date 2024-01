Bonus cambio doccia 2024: come funziona e quali sono gli interventi ammessi?

Tra i bonus in Manovra 2024, è stata confermata una misura che permetterà agli interessati di rimettere a nuovo il proprio bagno recuperando parte della somma spesa. L’agevolazione, conosciuta con diversi nomi, è anche chiama bonus cambio doccia 2024.

Grazie a questa misura, che come vedremo in realtà non è specifica per ristrutturare solamente il bagno, sarà possibile recuperare la metà di quanto speso per i lavori. Il recupero, che avverrà in forma di detrazione restituita in dieci rate annuali, permetterà quindi di effettuare un cambio doccia ed un ammodernamento del proprio bagno risparmiando prezioso denaro.

In questa guida analizzeremo insieme il funzionamento del bonus cambio doccia 2024. Scopriremo in cosa consiste, i limiti di spesa, le scadenze e tanto altro.

Cos’è il bonus cambio doccia 2024 e come funziona

Come già anticipato, sono moltissimi i nomi con cui il bonus cambio doccia 2024 è noto. L’agevolazione in questione permetterà di ottenere indietro il 50% delle spese sostenute per i lavori di manutenzione del bagno.

E, in generale, la misura può essere richiesta anche per effettuare ristrutturazioni e manutenzione straordinaria in ogni parte del proprio immobile.

Il bonus cambio doccia 2024 rientra infatti nel più ampio panorama del bonus ristrutturazioni, incluso tra i bonus per ristrutturare casa nel 2024, confermati con la Manovra.

L’agevolazione in questione permette di ottenere una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute, ma solo a fronte di ristrutturazioni, manutenzione straordinaria, interventi di risanamento.

E l’eventuale cambio della doccia, così come la sostituzione dei vecchi impianti sanitari, nell'ottica di un più ampio piano di manutenzione straordinaria, può essere agevolato. In alcuni casi, come vedremo dettagliatamente, si tratta di lavori agevolabili.

Importi e limiti del bonus cambio doccia 2024

Se si intende effettuare un cambio doccia con il bonus ristrutturazioni 2024, è ovviamente necessario conoscere i limiti previsti dall’agevolazione, così come i relativi importi concessi.

Abbiamo già detto, infatti, che il bonus cambio doccia 2024 permetterà di riottenere indietro la metà di quanto speso per effettuare i lavori in casa.

Tuttavia, c’è un limite di spesa che deve essere necessariamente rispettato: il totale ammesso per poter ottenere la detrazione è pari a 96.000 euro.

Ovviamente, tale cifra tiene in considerazione non solamente i lavori per la sostituzione della doccia. Se, in casa, sono necessari altri lavori di manutenzione straordinaria, sarà possibile effettuare la ristrutturazione avendo diritto, anche per tali lavori, all’agevolazione.

Inoltre ricordiamo che si potrà accedere alla detrazione solamente se le spese effettuate sono state saldate con mezzo tracciabile. Nel dettaglio, è richiesto un bonifico parlante.

Per quanto riguarda l’importo concesso in detrazione, questo verrà restituito in forma di credito di imposta sulla dichiarazione dei redditi in dieci anni. Ogni anno, infatti, viene concessa una detrazione pari ad un decimo dell’importo spettante.

Tali importi saranno validi solamente fino al 31 dicembre di quest’anno. A partire dal 2025, infatti, la detrazione scenderà al 36%, e anche l’importo massimo detraibile verrà tagliato. Dagli attuali 96.000 euro si passerà ad un massimo pari a 48.000 euro.

Interventi ammessi

Attenzione, perché non tutti i lavori effettuati per rimettere a nuovo il bagno daranno diritto al bonus cambio doccia 2024.

Infatti, la semplice sostituzione dei sanitari non darà diritto al bonus in questione. Abbiamo già anticipato che i lavori che danno diritto all’agevolazione sono quelli di manutenzione straordinaria.

Si potrà quindi ottenere la detrazione per sostituire la doccia (e anche gli altri sanitari) solo se tale sostituzione si accompagna ad altri lavori di rinnovamento.

Realizzare un nuovo impianto idrico, ad esempio, rientra tra i lavori di rinnovamento e permette di accedere alla detrazione. Dunque, la sostituzione della doccia dovrà avvenire contestualmente ad altri lavori di ristrutturazione per poter beneficiare dell’agevolazione.