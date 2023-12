Nuovo bonus caregiver, ma non per tutti: a chi spetta e come richiederlo

Arrivano i fondi per il bonus caregiver, rivolto ai familiari di soggetti affetti da disabilità gravi. Non si tratta, tuttavia, di un contributo che potrà essere richiesto da parte di tutti i cittadini italiani, bensì esclusivamente da parte di alcuni nuclei familiari che rispettano determinate condizioni.

Parliamo, infatti, del bonus caregiver predisposto da parte del Comune di Palermo, e che quindi si rivolge soltanto ad una piccola platea di potenziali beneficiari.

Vediamo, quindi, in questo articolo, come funziona il bonus caregiver, a chi spetta e quali sono i requisiti e le condizioni essenziali per poter fare domanda e ricevere il bonus caregiver.

Bonus caregiver: come funziona

Il bonus caregiver di cui parliamo nell’articolo, si riferisce ad un contributo economico una tantum predisposto per il sostegno del ruolo di cura nonché di assistenza dei caregiver, ovvero dei familiari di persone affette da disabilità ed handicap gravi e gravissime.

Stiamo facendo riferimento ad un bonus caregiver che è stato predisposto dal Comune di Palermo, il quale ha comunicato l’apertura del portale telematico per l’invio delle domande pochi giorni fa.

Il Comune di Palermo, infatti, ha deciso di erogare un bonus caregiver al fine di sostenere economicamente i soggetti in difficoltà, familiari di persone con disabilità gravi e gravissime.

Occorre anche precisare che il Fondo economico a cui fa riferimento il pagamento del bonus caregiver si riferisce ai fondi per l’anno 2021. Si tratta del Fondo per la disabilità e non autosufficienza dedicato al sostegno del ruolo di assistenza e cura del Caregiver familiare.

Leggi anche: Bonus assistenza disabili 2023: la somma prevista dai disegni di legge per il “caregiver".

A chi spetta il bonus caregiver

Come sappiamo, quando si tratta di contributi economici e di bonus, al fine di assicurarsi di avere effettivamente diritto ad usufruire del bonus, è essenziale verificare anche tutti i requisiti e le condizioni ritenute obbligatorie.

A questo proposito, una prima specifica riguarda la definizione di “caregiver”. Con questo termine, dunque, si fa riferimento ad una persona che, in maniera informale e completamente gratuita, si prende cura di un proprio familiare che si trova in una condizione di non autosufficienza e di disabilità.

Chiaramente il contributo una tantum fa riferimento esclusivamente ai caregiver di disabili che risiedono nel Comune di Palermo.

All’interno del bando, viene poi definito caregiver un familiare che si occupa di un disabile, riconosciuto invalido civile, nonché titolare di un’indennità di accompagnamento, oppure riconosciuto portatore di handicap in situazioni di gravità, nel rispetto delle disposizioni all’ex art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92.

Inoltre, all’interno del bando pubblicato dal Comune di Palermo in merito all’erogazione del bonus caregiver, sono state formulate anche alcune specifiche in relazione alle definizioni di “disabili gravi” e “disabili gravissimi”.

In particolare, si intendono disabili gravi, quei cittadini che sono riconosciuti come portatori di handicap in condizione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge numero 104/92.

Mentre, si parla di disabili gravissimi per intendere quei soggetti che, dopo valutazione multidimensionale dell’ASP, sono stati riconosciuti gravissimi ai sensi dell'art. 3 del DM del 26/09/2016 e, a seguito di sottoscrizione del Patto di Cura, percepiscono un determinato contributo economico.

Bonus caregiver: come averlo

Passiamo ora a spiegare come avere il bonus caregiver. In questo senso, i familiari caregiver che ritengono di rispettare tutti i requisiti e le condizioni obbligatorie per l’accesso al contributo una tantum, potranno presentare domanda secondo una specifica procedura.

A questo proposito, è necessario collegarsi al portale telematico disponibile al seguente link: https://portalesociale.comune.palermo.it/. Per poter inviare la domanda, sarà opportuno autenticarsi alla piattaforma mediante una tra le credenziali personali di SPID o CIE.

Il portale per l’invio delle domande per il bonus caregiver del Comune di Palermo è attivo a partire dal giorno lunedì 11 dicembre 2023, alle ore 9:00. I cittadini avranno la possibilità di inviare la richiesta fino a non oltre le 23:59 del 10 gennaio del 2024.

Leggi anche: Assegno di cura, un bonus da 200€ dalle Regioni: a chi spetta e come averlo entro il 15/11.