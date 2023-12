Bonus casa 2024: tutte le misure che consentono il risparmio energetico

Bonus casa 2024: tutti i contributi consentono il risparmio energetico. Dai pannelli solari alle tende oscuranti, passando per le stufe.

Nel 2024 ci saranno diversi bonus casa che puntano al risparmio energetico. Quanti hanno intenzione di apportare migliorie alla propria abitazione potranno usufruire di alcuni contributi interessanti: vediamo quali sono.

Bonus casa 2024: tutte le misure per il risparmio energetico

In attesa del decreto milleproroghe 2024, sappiamo già che diversi bonus casa saranno protagonisti del nuovo anno. Tutte le misure sono pensate per consentire il risparmio energetico. Si parte dal contributo che prevede una detrazione con aliquota al 50% e consente una spesa massima di 96.000 euro. Questo incentivo permette di migliorare l'efficienza del proprio appartamento tramite interventi come: sostituzione infissi (comprese tapparelle e persiane), installazione climatizzatori, acquisto di stufe a legna o a pellet e sostituzione caldaie.

La detrazione al 50% copre anche il riscaldamento. Si possono acquistare radiatori all'avanguardia rispetto a quelli che si posseggono senza dover necessariamente cambiare la caldaia. Sono ammessi anche altri lavori, quali: installazione delle termovalvole sui termosifoni, acquisto di sistemi che consentono di gestire in modo smart accensione e spegnimento di caldaie, climatizzatori o stufe a pellet.

I bonus casa 2024 consentono la detrazione al 50% anche per l'installazione dei pannelli solari e le relative batterie di accumulo. L'incentivo è riconosciuto anche se i pannelli vengono installati sul balcone. Il lavoro, però, deve essere sempre svolto da un tecnico autorizzato.

Bonus casa 2024: il risparmio energetico è una priorità

Considerando che il risparmio energetico è una delle priorità del Governo, i bonus casa 2024 consentono anche di detrarre il 50% dall'acquisto di elettrodomestici di ultima generazione. Con una spesa massima di 5 mila euro, tetto inferiore rispetto agli 8 mila del 2023, si possono comprare anche piani cottura a induzione, forni a microonde, lampade e lampadine a led.

Infine, fino al 31 dicembre 2024 gli italiani potranno usufruire dell'Ecobonus con aliquote al 50% e 65% a seconda dei lavori. La detrazione maggiore, quindi al 65%, spetta agli interventi di coibentazione delle pareti interne ed esterne dell'edificio, alla sostituzione di caldaie con altre a condensazione dotate di termovalvole evolute e all'acquisto di boiler a gas a pompa di calore. Scende al 50%, invece, per l'installazione delle tende oscuranti.