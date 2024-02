Bonus casa: quali sono le migliori agevolazioni per ristrutturare senza Superbonus?

Se un tempo l’elenco dei bonus casa era davvero molto lungo, negli ultimi anni le agevolazioni dedicate alle ristrutturazioni si sono ridotte numericamente. Basta pensare al destino del Superbonus: ad oggi la sua aliquota è ridotta al 70%, ed è accessibile solo in determinati casi. Ma quali sono i bonus casa attualmente disponibili per ristrutturare senza Superbonus?

Per fortuna, le misure dedicate alla ristrutturazione ed al recupero del patrimonio mobiliare italiano non mancano. Nel caso in cui, durante l’anno corrente, si volesse avviare un intervento di ristrutturazione, quali sono le misure migliori e più convenienti?

Scopriamo insieme tutte le opzioni attualmente disponibili, e quali bonus richiedere per ristrutturare casa senza Superbonus.

Bonus casa senza Superbonus: l’agevolazione sulle ristrutturazioni

Tra le agevolazioni migliori per ristrutturare casa senza Superbonus abbiamo innanzitutto il bonus ristrutturazioni 2024.

Non solo si tratta di una misura molto conveniente in termini economici, ma è anche molto più accessibile rispetto ad altri bonus casa. Il requisito di accesso è infatti quello di avviare dei lavori di manutenzione dell’immobile. Non serve dunque avviare preventivamente specifici lavori trainanti, come nel caso del Superbonus, o ottenere un miglioramento della classe energetica, cosa che invece viene richiesta per accedere all’Ecobonus.

Grazie a questo bonus, per ristrutturare casa senza Superbonus verrà concessa una detrazione del 50%, suddivisa in dieci rate da fruire, in un decennio, in dichiarazione dei redditi.

È previsto però un tetto massimo di spesa per il calcolo della detrazione. Si potranno spendere, per ogni abitazione, fino ad un massimo di 96.000 euro per i lavori di ristrutturazione.

Bonus casa senza Superbonus: l’Ecobonus

Nel caso in cui gli interventi di rifacimento permettano di migliorare la classe energetica dell’immobile, si può richiedere l’Ecobonus.

L’agevolazione rientra tra i bonus per ristrutturare casa senza Superbonus più convenienti, in quanto prevede una detrazione variabile, dal 50% al 65%.

Per quanto riguarda i limiti di spesa, questi variano a seconda dei lavori da effettuare.

Nel caso della riqualificazione energetica dedicata ad edifici preesistenti, si potranno spendere fino a 100.000 euro.

Per avviare interventi quali l’installazione di pannelli fotovoltaici o per intervenire sull’involucro esterno, il tetto massimo è di 60.000 euro. L’importo massimo scende a 30.000 euro, infine, se i lavori sono volti a sostituire gli impianti di climatizzazione.

Come per il bonus ristrutturazioni, e per la maggior parte dei bonus per mettere a nuovo casa senza Superbonus, la detrazione può essere fruita in dieci rate, e la fruizione avviene con cadenza annuale.

Altre agevolazioni attive

Ma il bonus ristrutturazioni e l’Ecobonus sono solo due dei bonus per ristrutturare casa senza il Superbonus. Le misure attualmente attive non finiscono qui.

Per le abitazioni localizzate in zone ad alto rischio sismico, si può richiedere il Sismabonus 2024. L’agevolazione è prettamente pensata per realizzare lavori atti a ridurre il rischio sismico, e permette di ottenere una detrazione del 50%.

Come per il bonus ristrutturazioni, il tetto massimo è fissato a 96.000 euro per ogni abitazione. Tuttavia, la detrazione viene in questo caso concessa per cinque anni, non per dieci.

C’è tempo fino al prossimo 31 dicembre per accedere al Sismabonus, salvo proroghe non ancora annunciate.

Fino al 2025, invece, sarà accessibile l’agevolazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Anche in questo caso, è possibile ottenere una detrazione fruibile in cinque anni con rate di pari importo.

L’agevolazione è volta a promuovere interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con aliquota del 75%.

In ultimo, per rimettere a nuovo casa senza Superbonus, restano disponibili i cosiddetti bonus minori. Si tratta del bonus verde e del bonus mobili ed elettrodomestici.

Il bonus verde è dedicato a giardini e aree esterne, e concede una detrazione del 36% con tetto massimo di 5.000 euro.

Il bonus mobili ed elettrodomestici 2024, invece, consente di acquistare elettrodomestici e mobili per arredare edifici appena ristrutturati, ottenendo una detrazione del 50% su una spesa totale di 5.000 euro.