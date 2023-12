Bonus casa under 36 in scadenza: come non perdere l'agevolazione e risparmiare

C’è tempo solo fino alla fine dell’anno per usufruire del bonus casa under 36. C’è il rischio di pagare fino a 10.000 euro di tasse in più.

La scadenza del bonus casa under 36 si avvicina, così come la stangata che colpirà chi, pur avendo i requisiti, non ne ha approfittato entro la fine dell’anno.

Parliamo delle agevolazioni fiscali messe in campo dal governo per sostenere i giovani – gli under 36, appunto – nell’acquisto della prima casa, fornendo una serie di agevolazioni e sgravi fiscali. Molti sono coloro che hanno approfittato del bonus nel corso del 2023 (e negli anni precedenti), risparmiando sull’acquisto della prima casa, un passo sempre difficile proprio per i più giovani.

Nonostante le difficoltà degli ultimi tempi e l’aumento dei mutui, la Legge di Bilancio 2024, pur rifinanziando il Fondo di Garanzia, non rinnova il bonus per i giovani. Siamo, dunque, costretti a dire addio a una misura preziosa.

Ormai rimane poco tempo per stipulare l’atto di compravendita e non perdere l’agevolazione. A partire dal 1° gennaio 2024, anche gli under 36 potranno accedere esclusivamente alle agevolazioni ordinarie che, sull’acquisto della prima casa, prevedono la riduzione dell’imposta di registro al 2% e delle imposte catastali e ipotecarie.

Bonus casa under 36, quando scade

Le esenzioni e gli sgravi fiscali che hanno preso il nome di bonus casa under 36 sono state introdotte per la prima volta dal Decreto sostegni bis.

Una prima proroga si era avuta nel 2022, ma anche la Legge di Bilancio 2023 aveva prolungato la vita del bonus, disponendo che potesse essere applicato sugli acquisti effettuati entro il 31 dicembre di quest’anno.

Ma cosa significa questo? Che i giovani che hanno acquistato o intendono acquistare la prima casa hanno davvero poco tempo per assicurarsi il bonus e pagare meno tasse.

In sostanza, gli under 36 hanno tempo fino al 31 dicembre 2023 per stipulare il rogito e per non sottostare al bonus casa ordinario che porta sì a una riduzione delle imposte dovute, ma non garantisce il risparmio del bonus prima casa per gli under 36.

Come non perdere il bonus casa under 36 e risparmiare

Ma cosa devono fare i giovani per non perdere quest’opportunità? Due sono i fattori da considerare:

• stipulare l’atto di compravendita entro la fine di quest’anno;

• controllare di avere i requisiti per accedere alle agevolazioni.

In particolare, gli under 36 che vogliono sfruttare questa opportunità devono assicurarsi di rispettare, oltre al requisito dell’età (non devono ancora aver compiuto i 36 anni nell’anno solare in cui alla stipula del contratto), anche le soglie ISEE stabilite.

Il bonus prima casa per i giovani, infatti, è riservato a coloro che hanno un ISEE, ordinario o corrente, del valore non superiore a 40.000 euro.

Si ricorda, inoltre, che anche l’immobile acquistato deve rispettare una serie di requisiti. Nel dettaglio, rientrano tra gli immobili consentiti quelli che fanno parte delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11.

Il bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile per il quale si richiedono le agevolazioni, per esempio per il box auto. In questi casi, si fa riferimento alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Coloro che acquistano la prima casa devono, inoltre, trasferire la residenza nel Comune dove è situato l’immobile entro 18 mesi e, qualora fossero in possesso di altri immobili, procedere con la vendita entro 12 mesi.

Cosa succede al bonus casa under 36 dal 1° gennaio 2024

Ma cosa succede se, entro il 31 dicembre 2023, non si fa in tempo a beneficiare delle agevolazioni per i giovani?

Le previsioni non sono proprie rosee. Secondo Il Corriere della Sera, gli under 36 subiranno una vera e propria stangata. Dal calcolo effettuato si evince che, se non si stipula il rogito entro fine anno, ci si troverà a pagare 2.600 euro in più di tasse. Questo, però, se si acquista da un privato, perché in caso di acquisti da costruttore si arriva fino a 10.600 euro in più.

Dal 1° gennaio 2024, infatti, le cose cambiano. Anche i più giovani dovranno sottostare alle agevolazioni ordinarie per l’acquisto della prima casa. In questo caso, per l’acquisto della prima casa si potrà ottenere una riduzione dell’imposta di registro al 2% e delle imposte ipotecarie e catastali pari a 50 euro l’una.

Se l’acquisto è soggetto a IVA, viene applicata l’aliquota del 4%, mentre per le imposte ipotecarie e catastali bisogna pagare 200 euro ciascuna.

Bonus prima casa giovani: come richiederlo

La richiesta del bonus casa under 36 va presentata direttamente alla Banca o all’intermediario finanziario che aderisce all’iniziativa.

La modulistica del Ministero delle Economie e delle Finanze può essere scaricata tramite il sito Consap. È fondamentale scaricare il modello dal sito, dal momento che altri tipi di documentazione non vengono presi in considerazione.

Anche l’elenco delle banche che aderiscono all’iniziativa è presente sul sito Consap e viene aggiornata di continuo.

