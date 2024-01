Bonus casalinghe 2024 al via a gennaio: ecco come averlo subito e come funziona

Tutto sul bonus casalinghe 2024: come funziona l'agevolazione per chi si occupa della casa e della famiglia e come richiederla? Scopriamolo subito.

Nel tentativo di valorizzare anche coloro che svolgono lavori domestici in casa e che attualmente non hanno un lavoro, anche per il 2024 è stato confermato il bonus casalinghe.

La misura, attiva ormai da anni, permetterà alle donne, ma anche agli uomini, che si occupano della propria abitazione e della famiglia, di formarsi grazie a dei corsi totalmente gratis.

Il bonus casalinghe 2024 non rappresenta quindi una misura economica che permette di ottenere denaro. Differisce quindi molto dalle agevolazioni statali alle quali siamo abituati, come il nuovissimo bonus viaggi d’istruzione o gli altri bonus confermati con la Manovra 2024.

Tuttavia, la possibilità di partecipare ad opportunità formative a titolo gratuito potrebbe permettere un inserimento (o un re-inserimento) nel mondo del lavoro. Si tratta quindi di un’ottima opportunità per chi attualmente è occupato nella cura della casa.

Scopriamo insieme come averlo e in che modo funziona la misura nei dettagli.

Come funziona il bonus casalinghe 2024

Abbiamo già anticipato che il bonus casalinghe 2024 non è una misura che concede del denaro o un finanziamento di tipo economico.

La misura, grazie ad un finanziamento da parte del Ministero delle Pari Opportunità, permetterà alle casalinghe e ai casalinghi d’Italia di ottenere della formazione gratuita.

A dispetto del nome con cui la misura è conosciuta, non si rivolge solamente alle donne. Potranno accedere alla formazione gratuita tutti coloro che sono attualmente impegnati nella cura della casa e della famiglia, indipendentemente dal sesso.

Il bonus casalinghe 2024 mira infatti a potenziare la formazione, non solo per permettere la riqualificazione lavorativa, ma anche per ampliare la cultura di coloro che attualmente si occupano di badare all’ambiente domestico.

Come vedremo in seguito, in molti casi si tratta di corsi che mirano alla formazione digitale. E, per agevolare chi lavora in casa, si svolgeranno con frequenza da remoto.

Bonus casalinghe 2024: come averlo?

Per ottenere l’accesso alla formazione gratuita, sarà necessario rivolgersi agli enti che offrono i corsi in convenzione con l’iniziativa.

Il bonus casalinghe 2024 permetterà infatti a tali enti di ottenere un finanziamento per poter avviare i corsi, senza richiedere agli aventi diritto di sostenere alcun costo.

Per averlo, dunque, bisogna consultare l’elenco degli enti formativi accreditati. L’elenco è disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle Pari Opportunità: una volta scelto il corso di proprio interesse, basta contattare l’ente per avere maggiori informazioni.

Gli enti sono stati già selezionati, mediante apposita procedura che si è conclusa nel 2022. Il corso di proprio interesse può quindi essere già scelto dagli interessati, selezionando quelli disponibili tramite l’elenco.

Ricordiamo che, per poter avere diritto al bonus e alla formazione gratuita, è necessario rispettare un requisito fondamentale. Sono infatti ammessi solamente coloro che hanno attivato una regolare assicurazione INAIL contro infortuni domestici.

In mancanza di questa assicurazione, purtroppo, non si potrà accedere al bonus e ai corsi previsti.

Quali sono i corsi di formazione disponibili

Nonostante l’agevolazione sia stata ideata diversi anni fa, ci sono novità in merito alla misura. Infatti, fino ad ora, i corsi relativi al bonus non erano ancora stati attivati.

Tuttavia, possiamo dire che il bonus casalinghe partirà ufficialmente nel 2024: e anzi, già dal corrente mese di gennaio 2024, diverse offerte formative hanno già preso il via.

La maggior parte dei corsi offre competenze digitali: riguardano la creazione di contenuti, l’alfabetizzazione digitale, la sicurezza informatica.

Sono inoltre previsti anche dei corsi che hanno a che fare con la gestione domestica.

I corsi che fanno parte del bonus casalinghe hanno una durata massima annuale, da svolgersi da remoto, a distanza.

Al termine di ogni corso di formazione, è prevista una prova finale, che servirà per saggiare le competenze acquisite dal partecipante.