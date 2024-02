Ecco l'elenco dei bonus che scadono a febbraio 2024

Sono davvero tanti i bonus attivi nel 2024, non solo per chi ha Isee basso. Alcuni bonus sono in scadenza entro la fine del mese di febbraio. Meglio non lasciarseli scappare, se si possiedono i requisiti per beneficiarvi. Quali sono?

Nel 2024 sono disponibili molti bonus e agevolazioni statali, rivolti alle famiglie, ai lavoratori, agli studenti. Alcune di queste misure non sono in scadenza, molte altre possono essere richieste in qualunque periodo dell’anno, altre, invece, scadono presto.

Entro la fine del mese di febbraio 2024 sono in scadenza una serie di bonus e agevolazioni molto interessanti. Stiamo parlando del Bonus gite scolastiche, del bonus acqua potabile e, infine, il bonus psicologo. Per quest’ultimo, entro la fine del mese è attesa l’apertura dei termini per la presentazione delle domande.

Nel testo, faremo un elenco completo e dettagliato, non parlando solo di scadenze, ma spiegando anche quali sono i tratti distintivi principali delle misure in scadenza a febbraio.

Quali sono i bonus che scadono a febbraio 2024

Durante il mese di febbraio 2024, ci sono una serie di bonus in scadenza, molto interessanti. Anche se il 2024 doveva essere l’anno di addio a molte misure, a conti fatti ci sono tanti bonus ancora attivi e molte novità.

Quali sono i bonus in scadenza? Due misure scadono entro la fine di febbraio e sono:

• Il bonus gite scolastiche o bonus viaggi d'istruzione;

• Il bonus acqua potabile.

Parliamo anche di due new entry per i giovani: le Carte della cultura e del Merito. Sebbene queste due misure scadranno più in là, sono entrate in vigore proprio qualche giorno fa.

Inoltre, entro la fine del mese di febbraio 2024 si attende anche la riapertura dei termini per presentare le domande del bonus psicologo. Si tratta di un incentivo finanziato con 8 milioni di euro, destinato ai cittadini con Isee fino a 50.000, con un importo fino a 1500 euro.

La misura è pensata per sostenere le sedute di psicoterapia e ha l’obiettivo di alleviare condizioni di ansia, stress e depressione. Per ogni seduta, si può ottenere uno sconto massimo pari a 50 euro.

Bonus gite scolastiche 2024, in scadenza il 15 febbraio

Una delle novità del 2024 è il Bonus gite scolastiche o bonus viaggi d’istruzione. Si tratta di una misura finanziata con 50 milioni di euro ed è destinata agli studenti che partecipano ai viaggi d’istruzione scolastici. Il bonus si concretizza in un importo fino a 150 euro a testa.

Come funziona? La misura deve essere utilizzata per scontare interamente oppure solo in parte le spese necessarie per la partecipazione alle visite guidate scolastiche. Il contributo viene erogato in base al valore Isee che, in generale, deve essere al di sotto di 5000 euro.

Come viene erogato? Il contributo viene erogato anche sotto forma di rimborso per le spese già sostenute. La richiesta deve essere effettuata unicamente attraverso la Piattaforma Unica, entro e non oltre il 15 febbraio 2024.

Al via la Carta della cultura e la carta del merito

In questo caso, non parliamo di bonus in scadenza, quanto più di due misure che sono appena entrate in vigore. Il 31 gennaio 2024 hanno fatto il loro debutto la Carta della cultura giovani e la Carta del merito.

Si tratta di due contributi che hanno un valore rispettivo di 500 euro, cumulabili tra loro.

Per quanto riguarda la Carta della cultura è destinata ai neo diciottenni in possesso di un Isee fino a 35.000 euro e si può utilizzare anche nell’anno successivo al compimento della maggiore età.

Invece, la Carta del merito spetta a chi ha conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti e può essere richiesta fino al compimento dei 19 anni. Anche in questo caso, il contributo può essere utilizzato nell’anno successivo rispetto al conseguimento del diploma.

Entrambe le carte possono essere richieste fino al 30 giugno. Con i contributi si possono acquistare libri, abbonamenti di quotidiani e periodici anche digitali, biglietti per spettacoli teatrali, cinematografici, ingressi a musei, parchi naturali ed eventi culturali.

Bonus acqua potabile: domanda entro il 28 febbraio 2024

Il bonus acqua potabile è una misura destinata alla razionalizzazione dei consumi di acqua potabile e alla riduzione dei contenitori di plastica. Non prevede limiti di reddito e può essere richiesto a partire dal 1° gennaio e fino al 28 febbraio 2024.

La misura prevede un credito d’imposta del 50% sulle spese sostenute durante il 2023, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento o addizione di anidride carbonica.

L’importo è variabile e può essere fino a 1000 euro o 5000 euro:

• Per le persone fisiche, l’importo massimo delle spese è di 1000 euro per ciascun immobile;

• Per gli immobili ad uso commerciale, istituzionale o d’impresa, l’importo massimo può essere fino a 5000 euro.

Come richiedere il bonus? Le domande devono essere inviate dal sito dell’Agenzia delle entrate, tramite l’apposita procedura, insieme ad una comunicazione all’Agenzia per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea).

Ricordiamo che l’agevolazione è riconosciuta per le spese effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

