Bonus combustibili green: chi può ricevere il contributo da 1.100€ per il riscaldamento

Arriva un nuovo bonus combustibili green, ma non è per tutti. Ecco come funziona il contributo da 1.100 euro per il riscaldamento e a chi spetta.

Ora che il freddo invernale ha ormai fatto capolino nella maggior parte delle Regioni italiane, sono in molti i cittadini e i nuclei familiari che si ritrovano a dover fare i conti con bollette sempre più salate a causa del riscaldamento.

A questo proposito, spunta tra i vari contributi un nuovo bonus combustibili green dal valore massimo di 1.100 euro.

Non tutti i cittadini, tuttavia, potranno ricevere il contributo per il riscaldamento della casa, utilizzando i combustibili green, in quanto si tratta di un bonus esclusivamente dedicato alle famiglie che vivono in una specifica Regione italiana.

In questo articolo, quindi, vediamo come funziona il bonus combustibili green dal valore massimo di 1.100 euro, a chi spetta e quali sono i principali requisiti per poter ricevere il bonus combustibili green per risparmiare sulle bollette.

Come funziona il bonus combustibili green

Quando parliamo del bonus riscaldamento per i combustibili green facciamo in realtà riferimento ad un contributo erogato da parte di una specifica Amministrazione Comunale italiana.

Infatti, è un Comune in Provincia di Grosseto, in Toscana, ad aver stanziato un fondo appositamente dedicato all’erogazione verso la propria comunità una serie di contributi ed agevolazioni per le spese del riscaldamento domestico e dell’acqua calda sanitaria.

Nello specifico, parliamo del Comune di Monterotondo Marittimo. Il Comune, infatti, ha deciso di erogare il bonus combustibili green al fine di perseguire determinati obiettivi, legati all’utilizzo di energie pulite, alla valorizzazione dell’ambiente, ma anche all’abbattimento dell’inquinamento ambientale.

Per quanto riguarda gli importi del bonus combustibile green, fino ad esaurimento dei fondi pari a 50.000 euro, cambiano in base alla spesa sostenuta dai cittadini.

A questo proposito, ciascun contributo erogabile assumerà una percentuale pari al 60% della spesa sostenuta per i combustibili fino ad un importo limite di 1.100 euro.

Tale contributo può essere aumentato anche di 200 euro nel caso in cui il combustibile sia stato acquistato presso un produttore locale.

Bonus combustibili green: a chi spetta

All’interno del bando pubblico del Comune di Monterotondo Marittimo è possibile andare a identificare anche quali sono i destinatari del beneficio.

Infatti, il bonus combustibili green è dedicato ai soggetti proprietari oppure aventi titolo di immobile censito al catasto nel Comune di Monterotondo Marittimo, che risiedono in quel Comune.

Come accade nella maggior parte dei casi, quando si tratta di un bonus, per poter ricevere i contributi, è opportuno rispettare anche specifiche condizioni e requisiti particolari.

Infatti, è necessario avere la cittadinanza italiana, oppure la cittadinanza di uno Stato appartenente all’UE o ancora non appartenente all’UE purché in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo.

Inoltre, un’altra condizione riguarda l’immobile per cui viene richiesto il bonus combustibili green.

L’immobile deve essere ubicato nel territorio comunale, e non deve risultare connesso all’impianto comunale di teleriscaldamento geotermico, oppure connesso a conduttura Enel di vapore o fluido geotermico.

Sul bando del Comune, relativo all’erogazione del bonus combustibili green, viene specificato anche che:

Il richiedente (quale proprietario o avente titolo) dovrà essere residente nell’abitazione per la quale si richiede il contributo, almeno a partire dalla data del 15 ottobre 2018.

Per quanto riguarda i requisiti legati al combustibili utilizzato per il riscaldamento domestico o per la produzione di acqua calda, è possibile usufruire del bonus soltanto se si tratta di legna da ardere, biomassa di origine legnosa (come ad esempio il pellet), nonché biomassa originaria da scarti agroalimentari di provenienza regionale.

Come fare domanda per il bonus combustibili green

Arriviamo ora a spiegare qual è la procedura da rispettare per poter ottenere l’erogazione del bonus combustibili green.

In tal senso, le richieste potranno essere inviate dagli interessati a partire dalla data di pubblicazione del bando, fino alla giornata del 31 luglio 2024.

Le spese a cui si riferisce il bonus combustibili green si riferiscono al periodo a partire dal mese di agosto 2023 fino alla data del 31 luglio 2024.

Le domande saranno quindi valutate in ordine cronologico fino all’esaurimento dei fondi economici.

La documentazione che potrà essere inviata tramite mezzo cartaceo oppure supporto digitale, può essere recapitata tramite invio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, nonché invio per posta elettronica certificata.

