Bonus computer 2024, in arrivo un incentivo fino a 300 euro per l’acquisto di un nuovo pc

Come riceve il bonus computer per l’acquisto di un nuovo pc? Ecco come funziona l’incentivo statale di 300 euro per le famiglie.

È in arrivo un nuovo incentivo economico riconosciuto alle famiglie per l’acquisto di un nuovo pc, portatile o fisso. Si tratta del cosiddetto bonus computer 2024.

L’obiettivo portato avanti dal Governo tramite il bonus computer 2024 è proprio quello di favorire la riduzione del divario digitale al fine di supportare le spese delle famiglie italiane con difficoltà economiche attraverso un incentivo per l’acquisto al computer fisso o portatile.

In questo articolo, dunque, vediamo come funziona il bonus computer 2024, quali sono le caratteristiche di questa misura economica nonché chi sono i potenziali beneficiari del bonus e quali i requisiti obbligatori che saranno verificati ai fini della presentazione della domanda.

Bonus computer 2024: cos’è e come funziona

Come sappiamo, il computer rappresenta oggi uno strumento indispensabile non soltanto per coloro che lavorano, ma anche per tutti gli studenti e adolescenti.

Proprio per questo motivo, spesso capita che le famiglie italiane che si trovano in una situazione economica disagiata, non siano in grado di acquistare un computer, fisso o portatile, per soddisfare le esigenze dei propri figli durante il percorso scolastico.

È proprio sulla base di questa situazione che il Governo italiano ha pensato ad un bonus ad hoc, che sarà riconosciuto per l’acquisto di un computer, nuovo o usato, in base alle esigenze e alle preferenze degli acquirenti.

Si tratta, dunque di un incentivo statale sull’acquisto di un pc erogato nei confronti delle famiglie che si trovano in situazioni economiche di difficoltà.

L’importo del bonus computer 2024 è pari a 300 euro per ciascuna famiglia.

Prima di riepilogare tutti i requisiti e le condizioni obbligatorie, occorre precisare che il bonus computer 2024 potrà essere richiesto soltanto una volta durante l’anno.

Bonus computer 2024: chi può averlo

Come accade per la maggior parte dei bonus e degli incentivi statali, per poter accedere ai bonus occorre innanzitutto verificare che si rispettano specifiche condizioni e requisiti essenziali.

A questo proposito, infatti, è necessario accertarsi prima di tutto di rientrare nel limite ISEE previsto per il bonus computer 2024. In tal senso, per poter accedere alla misura statale per l’acquisto di un nuovo computer, occorre rispettare il limite ISEE familiare di 20 mila euro.

Un ulteriore requisito riguarda le caratteristiche dei richiedenti il bonus computer 2024.

Nello specifico, in questo caso si tratta di una misura statale che è riservata esclusivamente nei confronti di quelle famiglie che oltre a rispettare l’ISEE entro i 20mila euro, hanno un figlio che sta frequentando una scuola superiore oppure una facoltà universitaria.

Bonus computer 2024: come presentare la domanda

Per il momento la procedura volta alla presentazione della domanda per ricevere il bonus computer 2024 non è stata ancora avviata. Bisognerà quindi attendere le nuove indicazioni da parte del Ministero per poter conoscere al meglio la procedura per inviare la richiesta per il bonus computer 2024.

In generale, ciò che è certo è che per poter inviare la domanda per il bonus computer occorre autentificarsi con l’app IO, andando a compilare l’apposito modulo presente all’interno della sezione dedicata.

Tra i dati e le informazioni che saranno richieste ai fini della domanda per il bonus computer 2024 ci sono: codice fiscale, IBAN, ISEE e la copia della carta di identità in corso di validità.

Il bonus computer, come vedremo nel prossimo paragrafo, presenta diverse differenze rispetto al bonus Internet.

Bonus computer e bonus Internet: la differenza

Si fa spesso confusione tra due misure economiche, quella del bonus computer e quella del bonus Internet.

Si tratta in realtà di due aiuti differenti. Da un lato, vi è il bonus computer 2024 il quale si configura come una misura economica dal valore di 300 euro, riconosciuto per l’acquisto di un computer fisso o portatile, nuovo o usato.

Dall’altro lato, invece, il bonus internet rappresenta un voucher dall’importo pari a 100 euro, che è stato predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mediante Infratel.

In questo caso, il bonus internet è rivolto alle famiglie che non usufruiscono per il momento di alcun tipo di servizio di connettività.

