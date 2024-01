Bonus e aiuti per le famiglie: ecco tutte le agevolazioni da richiedere nel 2024

Tutti i bonus e gli aiuti per le famiglie 2024: ecco le agevolazioni della Legge di Bilancio, a chi spettano e come richiederle.

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto, confermato o rinnovato numerosi bonus famiglie e aiuti per chi soffre di difficoltà economiche: quali si possono richiedere?

Ecco una guida completa con requisiti, importi e come fare domanda per ottenere i bonus famiglie 2024.

Bonus famiglie 2024: tutti gli aiuti

Ecco l'elenco delle agevolazioni e bonus famiglie 2024 che potete richiedere quest'anno:

Assegno di Inclusione e Supporto alla Formazione e al Lavoro

Dal 1° gennaio 2024 l'Assegno di inclusione ha sostituito il Reddito di cittadinanza: questa agevolazione è rivolta ai nuclei familiari fragili al cui interno vi sono almeno un minore, un disabile o un soggetto on età superiore a 60 anni.

Il beneficio viene erogato per 18 mesi e può essere rinnovato (previa sospensione di un mese) per altri 12 mesi.

I requisiti per ottenere l'Assegno di Inclusione sono:

• Isee inferiore a 9.360 euro all'anno;

• valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro moltiplicati per il valore corrispondente nella scala di equivalenza.

Il Supporto alla formazione e al lavoro invece si rivolge ai disoccupati ex percettori del Reddito di cittadinanza che sono disponibili a lavorare e a svolgere dei corsi per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.

I requisiti per ottenere l'agevolazione sono:

• età compresa tra 18 e 59 anni ;

• Isee inferiore a 6.000 euro all'anno.

Assegno unico e universale per i figli

L'assegno unico e universale spetta alle famiglie con figli fino a 21 anni ancora a carico e consiste in un bonus mensile variabile in base all'Isee.

Gli importi minimi e massimi per i figli minorenni per il 2024 sono i seguenti:

• importo massimo: 199,41 euro a fronte di un Isee fino a 17.090,61 euro ;

• importo minimo: 57,02 euro a fronte di un Isee sopra i 45.574,96 euro o per chi non presenta l'Isee.

Per i figli dai 18 ai 21 anni, invece, l'importo massimo dell'assegno unico è di 96,86 euro, mentre il minimo è di 27 euro.

Bonus bollette e telefono: importi e soglie Isee 2024

Le famiglie che possiedono un Isee inferiore a 8.112,23 euro all'anno hanno diritto al bonus bollette telefoniche, che permette di ottenere uno sconto del 50% sulle tariffe, oltre a 30 minuti di chiamate gratuite verso numero nazionali, fissi e mobili.

Il bonus bollette 2024, che consente di ottenere uno sconto automatico sulle bollette luce e gas, si rivolge alle famiglie che possiedono questi requisiti:

• Isee non superiore a 30.000 euro e almeno 4 figli a carico ;

• Isee compreso tra 9.530 e 15.000 euro (riconosciuto all'80%);

• Isee inferiore a 9.360 euro.

Carta Acquisti e Carta Dedicata a Te

Confermata la Carta Acquisti, 80 euro al bimestre, per due categorie di soggetti:

• anziani over 65 con Isee fino a 8.052,75 euro all'anno e importo dei redditi non superiore a 8.052,75 euro;

• anziani over 75 con Isee fino a 8.052,75 euro all'anno e importo dei redditi non superiore a 10.737 euro;

• famiglie con figli fino a 3 anni e Isee fino a 8.052,75 euro all'anno.

La Carta Dedicata a Te, invece, spetta alle famiglie con Isee fino a 15.000 euro all'anno e che non siano titolari di altri sostegni al reddito.

Bonus asilo nido 2024

Il bonus asilo nido spetta alle famiglie che possiedono i seguenti requisiti:

• Isee inferiore a 25.000 euro all'anno - bonus fino a 3.000 euro;

• Isee compreso tra 25.001 e 40.000 euro all'anno - bonus fino a 2.500 euro;

• Isee superiore a 40,000 euro all'anno - bonus fino a 1.500 euro.

Dal 1° gennaio 2024 è prevista una maggiorazione per il secondo figlio - qualora il primo abbia meno di 10 anni - se la famiglia possiede un Isee fino a 40.000 euro: l'importo erogabile in questi casi aumenta a 3.600 euro.

Mutuo agevolato per le famiglie in difficoltà

La Legge di Bilancio 2024 ha confermato la possibilità di ottenere un mutuo agevolato con garanzia statale all'80% per l'acquisto della casa: il bonus si rivolge alle giovani coppie con meno di 36 anni di età e con un Isee non superiore a 40.000 euro.

La garanzia all'80% si estende anche alle famiglie in difficoltà economica con almeno 3 figli di età non superiore a 21 anni e con Isee inferiore a 40.000 euro all'anno; mentre sale al 90% per le famiglie con 5 figli a carico e Isee inferiore a 50.000 euro all'anno.

Bonus affitto per morosità

Gli inquilini in difficoltà economica possono attingere al Fondo per la Morosità Incolpevole per ottenere un contributo di integrazione al canone di locazione.

Il requisito per accedere al bonus è il possesso di un Isee non superiore a 7.086,94 euro all'anno.

Bonus libri e riduzione tasse scolastiche

Confermati dalle Regioni i bonus libri per i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori: in ogni bando sono specificati anche i requisiti di accesso ai contributi regionali.

Per quanto riguarda la riduzione delle tasse scolastiche, invece, è possibile ottenere l'esonero con un Isee sotto i 13.000 euro oppure degli sconti con un Isee sotto i 30.000 euro.

Bonus cultura 18app raddoppia: Carta Cultura e Carta del Merito

La Carta Cultura per i ragazzi che hanno compiuto 18 anni, le cui famiglie possiedono un Isee sotto i 35.000 euro, consente di ottenere 500 euro da spendere in libri, musei, siti archeologici, concerti, teatri, cinema, ecc.

La Carta del Merito, invece, ha lo stesso valore della Carta Cultura ma non dipende dal reddito familiare: viene assegnata solo agli studenti che hanno ottenuto il diploma con il massimo dei voti.

Bonus gite scolastiche

Il bonus viaggi d'istruzione consente di ottenere un contributo fino a 150 euro a fronte di un Isee inferiore a 15.000 euro.

Bonus psicologo 2024

Il bonus psicologo 2024 si può richiedere una sola volta e consente di ottenere un voucher fino a 50 euro per ciascuna seduta di terapia.

Ecco i requisiti e gli importi per ciascuna fascia di reddito:

• Isee fino a 15.000 euro - voucher da 1.500 euro ;

• Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro - 1.000 euro ;

• Isee compreso tra 30.000 e 50.000 euro - 500 euro.

Bonus animali domestici

Confermato anche il bonus animali domestici che consente di ottenere una detrazione del 19% sulle spese sanitarie sostenute per il proprio cucciolo a fronte di un Isee fino a 16.215 euro.

Conto corrente gratuito

Infine, le famiglie che possiedono un Isee fino a 11.600 euro oppure una pensione non superiore a 18.000 euro hanno diritto al conto corrente gratuito con servizi limitati e un numero limitato di operazioni effettuabili.