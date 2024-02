Bonus figli da 250 a 500 euro, ecco come funziona e come fare domanda

Un nuovo contributo dai Comuni per le famiglie: ecco come funziona e come richiedere il bonus figli fino a 500 euro.

Le amministrazioni comunali hanno confermato il bonus figli fino a 500 euro per le famiglie in difficoltà economica che soddisfano alcuni requisiti: oltre all'assegno unico, è possibile ottenere un ulteriore sussidio economico.

Ecco come funziona e come fare domanda per ricevere il bonus figli da 500 euro.

Bonus figli 500 euro: come funziona

In attesa dello sblocco del bonus mamme lavoratrici fino a 3.000 euro, i Comuni hanno confermato il bonus figli per l'anno in corso: le famiglie possono ottenere un contributo da 250 euro e fino a 500 euro se possiedono determinati requisiti.

Il beneficio è compatibile con l'assegno unico e universale, ma la domanda si può presentare solo fino alla fine del mese di febbraio 2024.

Il Governo ha voluto introdurre questa agevolazione a sostegno delle famiglie con figli, in particolare in un periodo in cui la natalità è scesa ai minimi storici e l'inflazione sta mettendo a dura prova il portafoglio degli italiani.

Bonus figli 500 euro: chi può richiederlo e importi

Per richiedere il bonus figli fino a 500 euro bisogna soddisfare alcuni requisiti:

• nascita o adozione di un figlio tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 ;

• possedere la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'UE, oppure essere in possesso del permesso di soggiorno per i cittadini extra UE;

• possedere un ISEE inferiore a 30.000 euro all'anno.

Il requisito reddituale (ovvero l'ISEE) permette di determinare quale sarà l'importo del bonus figli:

• 500 euro se l'ISEE è inferiore a 20.000 euro all'anno;

• 250 euro se l'ISEE è superiore a 20.000 ma inferiore a 30.000 euro all'anno.

Come fare domanda per il bonus figli

La domanda per il bonus figli 2024 fino a 500 euro si può presentare direttamente al proprio Comune di residenza: visitando il sito web dell'amministrazione locale sarà possibile scaricare il modulo da compilare e presentare agli organi competenti.

La scadenza utile per l'effettuazione della richiesta è fissata alla fine del mese di febbraio 2024.

Una volta fatta la domanda occorre attendere le graduatorie di assegnazione del bonus figli, che prevedono una corsia prioritaria per le famiglie con più figli minori, o la cui coppia di genitori abbia meno di 35 anni.

Gli altri bonus per i figli 2024

Il 2024 è un anno ricco di bonus per le famiglie, a partire dalla conferma dell'assegno unico e universale per bambini e ragazzi fino a 21 anni di età. Il beneficio spetta mensilmente con importi variabili in base all'ISEE.

C'è poi il bonus asilo nido 2024 rafforzato per l'anno in corso: le famiglie con figli da 0 a 3 anni possono ottenere un contributo per il pagamento della retta scolastica o per l'assistenza domestica fino a 3.600 euro.

Per i giovani di 18 anni sono state introdotte invece due nuove agevolazioni: la Carta Cultura e la Carta del Merito, entrambe da 500 euro e cumulabili.

Infine, a breve sarà disponibile anche il bonus mamme lavoratrici che riguarda le donne con più di due figli a carico e in possesso di un contratto a tempo indeterminato: per loro è previsto un aumento di 250 euro in busta paga.