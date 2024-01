Bonus gas Basilicata: ecco come funziona e a chi spetta

Il bonus gas Basilicata è rivolto a tutti i cittadini titolari di utenze domestiche e residenti entro i confini della regione. Ovviamente, ci sono determinati requisiti di accesso. Vediamo come funziona.

Bonus gas regione Basilicata: ecco come funziona

Stabilito dall'art.4 del Disciplinare di attuazione della L.R. 28/2022 e approvato dal DGR 625 del 21/09/2022, il bonus gas regione Basilicata è concesso ai titolari di utenze domestiche, anche semplici affittuari, e solo per la prima casa. Questo significa che non è valido per seconde o terze abitazioni e che non può essere applicato ad altri usi se non quelli casalinghi.

E' bene sottolineare che il contributo non è valido per utenze intestate a persone decedute o diverse dal richiedente. In casi di questo tipo è necessario richiedere la voltura alla relativa società di fornitura prima di presentare l'autocertificazione per l'incentivo.

Il bonus gas della regione Basilicata è riconosciuto soltanto ad utenze di gas naturale. Rientrano nell'incentivo anche i condomini che hanno impianti di riscaldamento centralizzato con un unico PDR, limitatamente all'uso residenziale. Laddove ci siano condomini non residenti o con appartamenti ad uso non abitativo, il contributo verrà ridotto.

Al momento, il bonus gas della regione Basilicata non ha scadenza. Invece, quanti usufruiscono di forniture alimentate con Gpl possono accedere al bando relativo ai non metanizzati.

Bonus gas regione Basilicata: come si richiede?

Per richiedere il bonus gas regione Basilicata, i proprietari dell'immobile o gli intestatari di un contratto di locazione, usufrutto o comodato d'uso gratuito devono accedere con Spid al sito APIbas.it e inserire l'autocertificazione o l'apposita documentazione in formato Pdf. Per la richiesta sono necessari:

• ultima bolletta del gas a disposizione;

• documento di identità in corso di validità (in caso di delega);

• tessera sanitaria o codice fiscale;

• Spid;

• firma digitale (se in possesso);

• PEC (se in possesso).

L’ultima bolletta non deve essere caricata sulla piattaforma, ma è utile per individuare il codice PDR e il numero/codice cliente, ossia il numero identificativo di ogni fornitura.

I beneficiari del contributo per l’anno termico 2022/2023 devono arrivare, entro il successivo anno termico 2023/2024, ad un risparmio del consumo di gas non inferiore al 15% rispetto ai consumi relativi all’anno termico 2021/2022. Nel momento in cui l’obiettivo programmato per il risparmio non venga raggiunto, il beneficiario sarà escluso dall'incentivo a partire dall’anno successivo.

Coloro che ottengono il bonus riceveranno una bolletta mensile dove, alla voce Contributo Mensile Gas Regione Basilicata, troveranno lo sconto applicato nella voce di costo 'materia gas naturale'.