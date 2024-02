Bonus genitori separati 2024 da 800 euro: a chi spetta il contributo? Tutto sui requisiti

Come funziona il bonus genitori separati dal valore di 800 euro? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul contributo economico e quali sono i requisiti da rispettare.

A partire dal giorno 12 febbraio fino al 31 marzo, alcuni cittadini italiani potranno presentare domanda per accedere al cosiddetto bonus genitori separati 2024.

Si tratta, come anticipato già durante i mesi scorsi, di una nuova agevolazione che il Governo italiano ha deciso di destinare nei confronti dei cittadini italiani con figli a carico, nei casi di genitori separati o divorziati.

Come accade nella maggior parte dei casi, quando parliamo di un bonus o di un contributo economico, è necessario fare attenzione a tutti i requisiti e alle condizioni essenziali per poterne usufruire.

Dunque, in questo articolo, andremo a fornire una panoramica generale di tutto ciò che riguarda il bonus genitori separati 2024, andando ad approfondire tutti i requisiti obbligatori per poter fare richiesta del contributo e quali sono le modalità per farne richiesta.

Bonus genitori separati da 800€: a chi spetta

Il bonus genitori separati 2024 spetta esclusivamente a quei genitori che non soltanto risultano rientrare nella categoria di “separati” o “divorziati”.

Infatti, il beneficio sarà riconosciuto soltanto a chi ha dovuto fare i conti, durante il periodo della pandemia, con la crisi economica conseguente al lockdown, con un’interruzione dell’attività lavorativa.

Non solo. L’erogazione del bonus genitori separati 2024 potrà essere approvata soltanto qualora sussistano specifiche condizioni per entrambe le parti, ovvero sia per il genitore tenuto all’assegno di mantenimento che chi avrebbe dovuto riceverlo.

Nello specifico, vediamo innanzitutto i requisiti del bonus genitori separati che vale per il genitore che dovrebbe provvedere all’assegno di mantenimento.

In questo caso, il genitore deve essere stato coinvolto da cessazione, sospensione o riduzione del lavoro e delle entrate economiche per almeno 90 giorni; con una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al 2019. Tali requisiti si aggiungono a quello del mancato versamento dell’assegno di mantenimento.

Passiamo ora ai requisiti per il genitore cui spetta l’importo dell’assegno. In questo caso, è necessario che vengano rispettati i seguenti parametri: reddito annuo pari o inferiore a 8.174 euro, presenza di figli a carico conviventi di minore età o affetti da disabilità grave.

Tali requisiti previsti per il bonus genitori separati 2024 non fanno riferimento soltanto al periodo pandemico, ma dovranno sussistere durante l’intero periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2023.

Bonus genitori separati 2024: come funziona

Ora che abbiamo visto a chi spetta a tutti gli effetti il bonus genitori separati, approfondiamo come funziona e quali sono gli importi.

A questo proposito, come precisato anche dall’istituto INPS, il bonus genitori separati può avere un importo massimo pari a 800 euro al mese.

Va detto che l’agevolazione in questione potrà essere erogata nei confronti delle famiglie che rispettano tali requisiti obbligatori per un massimo di 12 mensilità totali, e solo fino ad esaurimento dei fondi economici previsti per il bonus.

L’istituto INPS, dunque, ha fatto sapere che il criterio di assegnazione del bonus genitori separati non terrà conto dell’ordine cronologico in cui arrivano le domande, ma terrà conto dei criteri e delle disposizioni che sono state previste dal Dipartimento per le politiche di famiglia.

Come fare richiesta del bonus genitori separati 2024

In molti, quindi, si staranno chiedendo: ma come fare ad inviare la domanda per poter accedere al bonus genitori separati dal valore massimo di 800 euro?

A questo proposito, occorre precisare innanzitutto che la richiesta di accesso al contributo per i genitori separati in difficoltà può essere trasmessa esclusivamente mediante la modalità telematica.

Il portale a cui fare riferimento per l’invio della domanda per il bonus genitori separati è quello del sito dell’INPS, e dovrà essere il genitore partner a cui spetta il riconoscimento dell’assegno di mantenimento, a procedere con la trasmissione della richiesta.

Come sempre, per poter accedere al portale ufficiale dell’INPS è necessario autenticarsi mediante le proprie credenziali personali, quali SPID, Carta di Identità Elettronica oppure CNS.

Al momento della presentazione dell’istanza, sarà poi chiesto al richiedente di indicare il periodo in cui il proprio reddito risulta essere stato sotto il limite di 8.174 euro.

Tra i documenti che dovranno essere allegati al fine di poter usufruire del bonus genitori separati 2024, ci sono le documentazioni attestanti il diritto all’assegno di mantenimento nonché l’attestazione di disabilità degli eventuali figli maggiorenni conviventi.

Le date per poter presentare la domanda per il bonus genitori separati oppure divorziati dal valore di 800 euro prevede l’apertura del portale per l’invio delle istanze a partire dal lunedì 12 febbraio, fino a non oltre il 31 marzo 2024.

