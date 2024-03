Bonus gite scolastiche 2024 da 150 euro: ecco chi può ricevere il contributo

Arriva il nuovo bonus gite scolastiche 2024 dal valore di 150 per studente. Ecco chi può ricevere il contributo e come cambiano i requisiti.

È stato confermato anche per l’anno 2024 il bonus gite scolastiche, ma con grandi novità. Tra i grandi cambiamenti, una nuova soglia ISEE per quanto riguarda l’accesso al bonus gite scolastiche 2024.

Infatti, grazie allo stanziamento di un fondo economico dal valore di 50 milioni di euro, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato la direttiva mediante il quale si da avvio alla procedura per l’attribuzione e l’erogazione del contributo alle famiglie per le spese destinate alle gite scolastiche dei propri figli.

In questo articolo, quindi, vediamo quali sono le novità più importanti da conoscere sul bonus gite scolastiche 2024, come funziona il contributo economico e qual è la nuova soglia ISEE per poter accedere al contributo.

Come funziona il bonus gite scolastiche 2024

Il bonus gite scolastiche 2024 è stato interessato da un’importante novità riguardante la modifica della soglia ISEE, determinando così anche un’ampliamento della platea di potenziali beneficiari.

Il bonus gite scolastiche rappresenta un contributo destinato alle famiglie italiane per poterle supportare con le spese destinate alle gite dei propri figli durante il loro percorso scolastico.

L’obiettivo perseguito mediante l’erogazione del bonus gite scolastiche 2024 è dunque quello di assicurare a ciascun alunno e studente la possibilità di viaggiare e partecipare alle visite didattiche, a prescindere dall’effettiva disponibilità economica della famiglia.

A proposito dello stanziamento di un nuovo fondo per le gite scolastiche dal valore di ben 50 milioni di euro, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha sottolineato che:

i viaggi d’istruzione e le visite didattiche rappresentano un momento importante per declinare le conoscenze in contesti extra scolastici coniugandole con le competenze relazionali.

Tra i numeri e le statistiche riguardanti questo contributo, nel 2023 le domande per accedere al bonus gite scolastiche 2024 hanno aiutato 25.000 studenti.

Bonus gite scolastiche 2024: i requisiti per accedere

Con i nuovi stanziamenti da parte del Governo italiano, il bonus gite scolastiche non soltanto è stato confermato anche per il 2024, ma è stato di fatto esteso anche ad una più ampia platea di beneficiari.

Nello specifico, cambia il requisito legato all’ISEE. In tal senso, si passa dalla precedente soglia di 5 mila euro di ISEE ad un limite massimo di 15 mila euro di ISEE.

A prescindere dal valore ISEE di ciascuna famiglia, l’importo del bonus gite scolastiche 2024 resta invariato. Ciascuno studente infatti potrà avere diritto ad un contributo economico di 150 euro per poter partecipare ad una gita scolastica presso il proprio istituto.

Come fare domanda per il bonus gite scolastiche

Abbiamo quindi visto quali sono i requisiti specifici per poter accedere al bonus gite scolastiche. È arrivato il momento di approfondire la procedura da seguire per la presentazione della richiesta.

In tal senso, le domande per usufruire del bonus gite scolastiche dal valore di 150 euro per ciascun studente vanno compilate e presentate tramite la modalità telematica.

Nello specifico, sarà necessario inviare la richiesta per il bonus mediante la piattaforma Unica messa a disposizione appunto dal ministero dell’Istruzione e del Merito.

Al momento non si hanno ancora indicazioni specifiche per quanto riguarda la procedura operativa e tutti gli step che devono essere seguiti per poter fare richiesta del bonus gite scolastiche.

Bisognerà quindi attendere i prossimi giorni per saperne di più.

