Porte e finestre, nel 2024 torna il bonus infissi? Cosa sappiamo

A partire dal 30 dicembre 2023, data di entrata in vigore del nuovo decreto “Superbonus”, la sostituzione di finestre, con elementi conformi ai requisiti previsti dal DM 236/1989, non è più agevolata con il bonus barriere architettoniche. Tuttavia, diversi emendamenti bipartisan chiedono sostanzialmente di ripristinare un bonus infissi, porte e finestre al 75%. Si lavora anche alla possibilità di permettere di nuovo - con alcune limitazioni- la cessione del credito e lo sconto in fattura: ecco cosa si sta discutendo e quali sarebbero i requisiti.

Bonus infissi, ipotesi di ritorno all'incentivo

A partire dal 30 dicembre 2023, data di entrata in vigore del nuovo decreto “Superbonus” (DL 212/2023) la sostituzione di finestre, con elementi conformi ai requisiti previsti dal DM 236/1989, non è più agevolata con il bonus barriere architettoniche. Dal 2024 sono ammessi solo lavori che riguardano scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Inoltre, non è più possibile la cessione del credito e lo sconto in fattura, ma solo la detrazione Irpef in cinque rate annuali entro il 31 dicembre 2025-

Tuttavia, sono stati presentati una serie di emendamenti bipartisan (cioè presentati sia dalle forze di maggioranza che di opposizione), tra i quali, uno di questi punta a far rientrare gli infissi tra i lavori agevolabili con il bonus barriere architettoniche al 75%.

Lo scopo del ritorno all'agevolazione

Lo scopo di questo possibile ritorno dell'incentivo nel 2024 è è quello di tutelare chi ha iniziato i lavori nel 2023 e al tempo stesso di proteggere un settore del Made in Italy, come quello dei serramenti e infissi, che interessa milioni di lavoratori tra posatori, rivenditori, produttori del legno e dell'alluminio. Molte associazioni di categoria infatti hanno chiesto una proroga dell'agevolazione almeno per portare a termine i contratti già avviati.

Perché "si può fare"

Il principale ostacolo, come è facile intuire, è quello relativo alle coperture finanziarie, soprattutto considerato la politica molto prudente in tal senso del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Tuttavia, alcuni esponenti di Fratelli d'Italia avrebbero riferito al Messaggero che l'incentivo sulle barriere architettoniche non graverebbe troppo sulle casse dello Stato.

Le ipotesi in campo

Nei prossimi giorni, ne sapremo qualcosa di più ma quali sono per ora le ipotesi in campo? Secondo Il Messaggero, l'ipotesi sarebbe quella di “permettere tutti i tipi di lavoro contro le barriere architettoniche, con sconto in fattura e cessione del credito per le categorie già scritte nel decreto”. Inoltre, ci sarebbe l’ipotesi di allungare la detrazione a dieci anni, riducendo la detrazione al 50% e introducendo l’obbligo di asseverazione in ogni caso.

Superbonus, gli emendamenti e l'appello dell'Ance

Per quanto riguarda il Superbonus invece, sono stati presentati diversi emendamenti che chiedono una modifica sulla stretta sui contributi edilizi voluta da Giorgetti. Tra queste, come riporta Sky Tg24, "Anche quella di concedere il 110% fino a tutto il 2025 alle famiglie alluvionate e/o alle famiglie con un figlio disabile grave. Oppure ancora, alzare a 25mila euro il tetto di reddito per avere il 110%, che è ancora previsto nel 2024 per chi è sotto quota 15mila". Ovviamente, anche in questo caso resta sempre il problema di dover fare i conti con gli stretti margini di bilancio sul quale ha pesato notevolmente la misura del Superbonus 110.

Intanto l'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili), Ance stima in 40.000 il numero di cantieri condominiali incompiuti, per un totale di circa 350.000 famiglie coinvolte e un valore dei contratti pari a 28 miliardi di euro.