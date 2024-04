Bonus mamma, cambiano le regole per chi lavora a scuola: domanda semplificata

Fino all’8 aprile 2024 le mamme lavoratrici possono fare domanda per il bonus mamma. Procedura semplificata per coloro che lavorano nella scuola.

C’è tempo ancora fino all’8 aprile 2024 per inviare domanda per ottenere il cosiddetto bonus mamme lavoratrici, il sostegno messo a disposizione delle madri che lavorano e che hanno tre o più figli.

L’esonero della contribuzione previdenziale è accessibile anche alle madri che lavorano nel comparto scuola, tra personale docente, educativo e ATA.

Ed è proprio per semplificare le procedure per queste categorie che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato comunicazione agli istituti scolastici e ai dirigenti per illustrare la nuova procedura semplificata.

Una procedura più semplice che, come scrive il Ministero, ha l’obiettivo di snellire le procedure amministrative e razionalizzare il “lavoro del personale assegnato alle segreterie scolastiche”.

Mancano ancora pochi giorni per inviare la richiesta. Vediamo, allora, come inviare la comunicazione tramite SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione), quali sono le informazioni che vanno inserite e quanto tempo hanno le mamme lavoratrici per inviare istanza.

Bonus mamme lavoratrici: cos’è e chi può richiederlo

Prima di conoscere la procedura dettagliata su come inviare domanda per il bonus mamme lavoratrici, una breve panoramica sul sostegno introdotto dalla legge 30 dicembre 2023 n. 213.

Il bonus mamme lavoratrici consiste in un esonero contributivo previdenziale, fino a un massimo di 3.000 euro annui. È rivolto alle madri lavoratrici, incluse quelle del comparto scuola, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e che:

• abbiano tre o più figli (per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo);

• o, solo per l’anno in corso, in via sperimentale, due figli (per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo).

Bonus mamme per le lavoratrici della scuola: arriva la procedura semplificata

Dopo alcuni ritardi del bonus mamme per docenti e ATA, arrivano le istruzioni per inviare richiesta. L’obiettivo del Ministero dell’Istruzione e del Merito è semplificare la procedura per l’invio delle richieste del bonus mamme lavoratrici.

Per questo motivo, mette a disposizione del personale scolastico (dirigenti scolastici, personale docente ed educativo e personale ATA) un applicativo informatico, accessibile dal SIDI, tramite il quale le lavoratrici potranno inviare richiesta.

Come specificato dal Ministero nelle istruzioni:

Tale strumento digitale, infatti, consente una presentazione facilitata della domanda di esonero da parte delle lavoratrici madri, mediante la semplice compilazione di un format con le informazioni necessarie, velocizza il riconoscimento della misura grazie alla verifica automatizzata del possesso dei requisiti e non prevede operazioni procedurali a carico delle segreterie.

Va detto, comunque, che le mamme lavoratrici hanno la possibilità di inviare le informazioni necessarie anche all’INPS, tramite l’applicativo messo a disposizione sul sito dell’Istituto.

Come richiedere il bonus mamme lavoratrici: le istruzioni del Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito illustra anche il percorso completo da effettuare per inviare richiesta tramite SIDI.

Per prima cosa, le madri lavoratrici interessati all’esonero devono effettuare l’accesso sul sito del Ministero. Operazione, questa, possibile solo se sono in possesso alternativamente di:

• SPID;

• CIE;

• eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

In particolare, bisognerà seguire il percorso menu > servizi > tutti i servizi > decontribuzione di maternità.

Il Ministero informa che i dati anagrafici della lavoratrice verranno compilati automaticamente, benché sia sempre possibile effettuare eventuali rettifiche seguendo il percorso gestione profilo > Modifica dati personali.

Nella domanda andranno indicati i dati anagrafici dei figli, inclusi data di nascita e codice fiscale. Si possono comunicare i dati di massimo tre figli, per cui, in caso di madre lavoratrice con più di tre figli, dovrà includere, tra quelli indicati, il codice fiscale del figlio più piccolo.

Una volta compilata l’istanza, si potrà cliccare sull’apposito pulsante per inviarla. Attenzione, perché una volta inviata non sarà possibile effettuare modifiche, per cui è bene controllare con attenzione tutti i dati inseriti.

L’istanza, infine, potrà essere scaricata in formato pdf.

Scadenza domande bonus mamme: quanto tempo per le lavoratrici della scuola

Una volta effettuato l’accesso all’area personale, sarà possibile compiere il percorso per inviare richiesta che sarà disponibile dalle ore 14.00 del 27 marzo.

Non ci sono grandi differenze rispetto alle altre mamme lavoratrici per quanto riguarda la scadenza per l’invio delle domande. Anche le mamme che lavorano nel comparto scuola interessate avranno tempo fino alle 14.00 dell’8 aprile per inviare domanda.