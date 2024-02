Perché il bonus mamme da 3.000 euro non arriva in busta paga? Ecco quando verrà erogato

Che fine ha fatto il bonus mamme e perché non arriva? Ecco cosa sta succedendo all'agevolazione da 3.000 euro per le madri lavoratrici.

Tra i bonus in Manovra 2024 è stata confermata una nuova misura, denominata bonus mamme, che permette di ottenere una cifra significativa. Parliamo di ben 3.000 euro massimi ogni anno, concessi come sconto sui contributi, nel caso in cui una madre lavoratrice abbia almeno due figli. Ma perché il bonus mamme non arriva? Se lo domandano tutte le donne che lavorano e che hanno già avuto modo di consultare la busta paga di gennaio 2024.

Ci si aspettava infatti che la nuova agevolazione partisse dal primo mese dell’anno, e in effetti è così. Allora perché il bonus mamme non arriva? E quando verrà erogato alle aventi diritto?

Oggi scopriremo insieme sia per quale motivo l’agevolazione non è stata erogata, sia quali sono le tempistiche attese per il suo accredito.

Bonus mamme: perché non arriva?

Il bonus mamme che concederà fino a 3.000 euro di sgravio contributivo alle lavoratrici con due o più figli è stato confermato in via ufficiale. Il che significa che questa agevolazione è già in vigore, nello specifico a partire dal 1° gennaio 2024.

In molte sono dunque le lavoratrici che si chiedono attualmente perché il bonus mamme non arriva e per quale motivo non figura nella busta paga di gennaio 2024.

La situazione è praticamente comune a tutte le donne lavoratrici, pur nel rispetto dei requisiti richiesti per accedere alla nuova agevolazione.

Il motivo è presto spiegato: si attendono ancora le indicazioni, da parte dell’INPS per rendere realmente operativo il bonus.

In sostanza, i datori di lavoro devono attendere le disposizioni da parte dell’INPS per poter erogare questo nuovo sgravio contributivo riservate alle madri lavoratrici.

Quando arriverà il bonus mamme da 3.000 euro in busta paga?

Viene dunque spontaneo chiedersi, ora che abbiamo capito perché il bonus mamme non arriva, quando questo verrà erogato.

Come già detto, per partire con le attribuzioni i datori di lavoro dovranno attendere la diramazione della circolare INPS dedicata. Una volta ricevute le istruzioni da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, potranno finalmente applicare il bonus in busta paga.

Tra l’altro, dopo la pubblicazione della circolare, si dovrà preventivamente attendere l’approvazione ministeriale perché questa diventi operativa. Solo dopo tale approvazione aziende e datori di lavoro potranno erogare il bonus mamme alle lavoratrici che rispettano i requisiti richiesti.

In ogni caso, anche se il bonus dovesse tardare ancora, le mensilità non ancora erogate non verranno perdute. Secondo quanto stabilito dalla Manovra 2024, infatti, l’agevolazione spetta a partire dal mese di gennaio.

In sostanza, le lavoratrici che hanno diritto al bonus mamme riceveranno anche tutti gli arretrati non percepiti al momento dell’attivazione ufficiale della misura.

L’agevolazione è confermata fino alla fine del 2024 (o fino al compimento del decimo anno del figlio minore) per le madri con due figli. A partire dal terzo figlio, l’agevolazione sarà estesa fino al 2026 (fino al raggiungimento della maggiore età del figlio minore).

Requisiti e funzionamento dell’agevolazione

Il bonus mamme è una misura del tutto nuova, che si aggiunge alle agevolazioni per famiglie e ai bonus per redditi bassi confermati con la Manovra 2024.

Come detto, si tratta di uno sconto contributivo, che è dedicato alle madri con due figli o più, e che potrà concedere loro fino a 3.000 euro di sgravio.

Purtroppo, non tutte le madri lavoratrici potranno dunque ottenere la misura di sostegno. Avere un solo figlio non basta, perché la misura è concessa solamente dal secondo figlio in poi.

Tra l’altro, anche se sia le lavoratrici del pubblico che chi lavora nel settore privato possono ottenere il bonus mamme, l’agevolazione non spetta in caso di contratto a tempo determinato. Viene infatti erogata in busta paga solo su contratto a tempo indeterminato.

Non possono accedervi, oltre che le donne con un solo figlio a carico e coloro che hanno contratto a tempo determinato, neanche le lavoratrici occasionali, le disoccupate e le libere professioniste.