Bonus mutuo e affitto 2024: ecco quando arriva e chi potrà riceverlo

Tra i bonus confermati con la Manovra 2024, c’è anche una nuova agevolazione, che permetterà di risparmiare sulle spese per l’affitto o per il mutuo. Valido solo per il mutuo della prima abitazione, questo bonus non spetterà purtroppo a tutti, e nulla avrà a che fare col reddito dei cittadini. Non rientra infatti tra i bonus per redditi bassi del 2024.

Si tratta infatti del bonus mutuo e affitto per lavoratori, concesso tra i fringe benefit dal proprio titolare. Dunque, a partire dal prossimo anno, i fringe benefits potranno essere sfruttati anche per saldare la rata mensile del mutuo o il canone di affitto.

Ma quando arriva il bonus mutuo e affitto? A chi spetta e come funziona più nel dettaglio? A tutte queste domande cercheremo di trovare risposta in questa guida.

Come funziona il nuovo bonus mutuo e affitto

Stando all’attuale testo della Manovra 2024, di cui si attende la conferma con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal prossimo anno i lavoratori potranno ottenere una sorta di rimborso per le spese di affitto mensile o della rata del mutuo.

Infatti, cambia la normativa relativa ai fringe benefit, che fino al 31 dicembre 2023 prevedono, per quanto riguarda le spese domestiche, il solo rimborso di costi legati alle utenze.

Dal prossimo anno, invece, i fringe benefits serviranno a coprire anche le spese mensili del canone di affitto e della rata del mutuo. Per questa ragione si parla di un nuovo bonus mutuo e affitto.

Non si tratta, quindi, di una vera novità, dato che i fringe benefit esistono da tempo e sono attivi anche nel 2023.

Possiamo più che altro parlare di un ampliamento delle spese per le quali sarà concesso un rimborso da parte del datore di lavoro: non solo beni e servizi, ma anche spese legate a mutuo e affitto.

Nel dettaglio, per coloro che hanno sottoscritto un contratto d’affitto, la quota concessa a titolo di rimborso verrà calcolata in base al prezzo dell’affitto stesso.

Diverso è invece il caso dei mutui: verrà infatti concessa, in questo caso, una quota di rimborso pari al tasso di interesse del mutuo.

Bonus mutuo e affitto: quando arriva?

Il bonus mutuo e affitto potrà essere fruito a partire dal 2024. Infatti, al momento, fanno parte delle spese coperte dai fringe benefit quelle per l’auto e per le utenze, sia di gas ed elettricità che di acqua. Inoltre, fino al 31 dicembre 2023 i fringe benefit potranno essere fruiti per le spese legate all’alloggio aziendale.

Invece, con l’entrata in vigore della prossima Legge di Bilancio 2024, i fringe benefit daranno la possibilità di ottenere anche il bonus mutuo e affitto.

Bonus che sarà quindi riconosciuto dal datore di lavoro a partire dal 2024, quando la nuova normativa entrerà in vigore.

Come detto, questa nuova possibilità sarà fruibile sia dai lavoratori che possiedono un contratto di affitto, sia da coloro che devono sostenere ogni mese la rata del mutuo.

Attenzione però al fatto che solo la rata del mutuo per la prima casa rientra tra le spese riconosciute.

Chi potrà averlo

Per quanto riguarda i possibili fruitori che potranno ottenere il bonus mutuo e affitto 2024, questi vengono individuati tra i lavoratori. I fringe benefit spettano infatti ai dipendenti.

Purtroppo, però, dobbiamo precisare che non tutti coloro che possiedono un contratto di lavoro come dipendente otterranno il rimborso. L’erogazione dei fringe benefit è infatti a discrezione del datore di lavoro.

Questo significa che sarà l’azienda a decidere se erogare o meno l’agevolazione su affitto e mutuo.

In ogni caso, per coloro ai quali i fringe benefit 2024 verranno erogati, sono previsti diversi importi.

Chi ha a carico dei figli legalmente riconosciuti potrà ottenere dei fringe benefit per importo pari a 2.000 euro massimi. Nel caso in cui non si abbiano figli a carico, tale cifra viene dimezzata e si avrà diritto ad un totale massimo di 1.000 euro.

Si tratta comunque di una somma considerevole, soprattutto se pensiamo al fatto che, fino al prossimo 31 dicembre 2023, il limite è di soli 258,23 per tutti. Non si fa cioè distinzione tra lavoratori con figli e lavoratori senza figli, e l’importo è considerevolmente più ridotto.