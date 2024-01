Bonus mutuo 2024 per prima casa, arrivano nuovi requisiti ISEE. Chi può averlo

Arrivano novità per il bonus mutuo 2024 per i giovani under 36 e per le famiglie italiane numerose. Ecco tutti i requisiti e i limiti ISEE da rispettare.

Tra le novità che sono state portate avanti attraverso la pubblicazione del testo della Legge di Bilancio a cui ha lavorato il Governo Meloni, c’è anche la proporga del cosiddetto bonus mutuo 2024.

Stiamo parlando di quel beneficio riconosciuto nei confronti dei giovani italiani under 36 per l’acquisto della loro prima casa.

Ma non solo. Tra le ultime novità della Manovra finanziaria c’è anche un nuovo bonus per le famiglie numerose, le quali potranno godere di un accesso prioritario alle risorse del Fondo di garanzia per la prima casa.

In questo articolo, dunque, andiamo a chiarire tutti i dubbi in merito a quali sono i requisiti e i limiti ISEE da rispettare per poter usufruire del bonus mutuo 2024 per la prima casa, così da comprendere a chi spetta questa agevolazione.

Bonus mutuo 2024: tutte le novità

La Legge di Bilancio 2024, entrata in vigore il primo gennaio di quest’anno è andata a prevedere una serie di misure per la casa. Tra queste, sono state introdotte alcune novità per quanto riguarda i mutui.

Infatti, la Manovra è andata ad intervenire sulla disciplina relativa al Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa. In questo senso, è stata prorogata la possibilità di beneficiare della garanzia statale massima dell’80 per cento.

A questo proposito, la proroga valida fino al 31 dicembre 2024, permette di fruire della garanzia statale, che ricordiamo non può superare la cifra dei 250mila euro, per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani under 36 e non solo.

Tra i cittadini che potranno godere dell’agevolazione, il Governo Meloni ha deciso di riconoscere anche altre categorie prioritarie purché in possesso di alcuni requisiti particolari, tra cui il rispetto del limite ISEE.

Nello specifico, il Governo ha deciso di riconoscere il bonus mutuo 2024 provvedendo allo stanziamento di ulteriori 282 milioni di euro per il Fondo di garanzia.

I limiti ISEE per il bonus mutuo 2024

Per rispondere alla domanda che in molti cittadini si stanno ponendo in merito a chi sono i potenziali beneficiari del bonus mutuo 2024, occorre fare riferimento ai requisiti e alle condizioni obbligatorie a cui è necessario rispondere per poter accedere al bonus mutuo 2024.

In questo senso, la Legge di Bilancio 2024 è andata appunto ad ampliare le categorie di beneficiari, riconoscendo tale possibilità anche nei confronti delle famiglie più numerose, purché vengano rispettati i limiti ISEE.

Va detto che i requisiti legati al valore ISEE cambiano in base al numero dei figli a carico delle famiglie numerose che intendono accedere al bonus mutuo 2024.

Innanzitutto per quanto riguarda le famiglie con tre figli di età inferiore ai 21 anni, in questo caso l’ISEE non dovrà risultare superiore ai 40 mila euro annui. L’accesso al Fondo di garanzia offrirà loro la possibilità di godere dell’80% del valore d’acquisto.

Passiamo poi alle famiglie con quattro figli con età inferiore a 21 anni. In questo caso, l’ISEE non dovrà superare la soglia dei 45mila euro. A questo proposito, per questi nuclei familiari, sarà offerto l’accesso al Fondo di garanzia, utile per ottenere un mutuo fino all’85% del valore d’acquisto.

Infine, arriviamo alle famiglie più numerose, ovvero con cinque o più figli a carico di età inferiore ai 21 anni.

Per questi nuclei, il Fondo di garanzia arriva a coprire il 90% del valore d’acquisto e potrà essere ottenuto solo nei casi in cui l’ISEE non supera i 50 mila euro annui.

Bonus mutuo 2024 per gli under 36

Occorre poi precisare quali sono le categorie che potranno accedere al bonus mutuo under 36 per l’acquisto della prima casa.

In questo caso, come anticipato, è stato confermato e prorogato fino al 31 dicembre 2024, il bonus per la prima casa nei confronti di chi ha meno di 36 anni e ha intenzione di comprare la prima casa.

Va detto, però, che a partire da quest’anno, i giovani non potranno più godere dell’esenzione ai pagamenti delle imposte di registro, catastali e ipotecarie.

Al contempo, il Fondo di garanzia per la prima casa sarà accessibile anche ad alcune categorie prioritarie, solo se si ha un ISEE non superiore ai 40 mila euro annui.

A questo proposito, il bonus permette di accedere ad una garanzia fino all’80% del valore d’acquisto dell’immobile, compreso di oneri accessori, fino ad un massimo finanziarie di 250 mila euro.

Le categorie incluse sono, dunque, giovani coppie coniugate, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché giovani di età inferiore ai 36 anni, e conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari.

