Bonus mutuo over 40: che agevolazioni ci sono per la prima casa?

Esiste un bonus mutuo dedicato agli over 40? Vediamo quali sono le agevolazioni esistenti per coloro che hanno più di quarant'anni.

Decidere di accendere un mutuo per acquistare la casa a quarant'anni, se non oltre, è oggi la norma. Vediamo, quindi, se esistono bonus mutuo over 40, oppure agevolazioni statali per la prima dimora.

Bonus mutuo over 40: esiste qualche agevolazione?

Il bonus prima casa under 36 è stato pensato per favorire l'indipendenza dei giovani. A causa della precarietà del lavoro e del caro vita, infatti, i ragazzi non riescono a staccare il cordone ombelicale. Il contributo dà quasi per scontato che, al compimento dei 36 anni, l'esistenza diventi più semplice. La realtà, per quanti non hanno mamma e papà alle spalle o non possiedono grandi ricchezze, è ben diversa. Spesso, se non spessissimo, si arriva a 40 anni senza grandi certezze e, di conseguenza, privati della possibilità di acquistare la prima casa. Alla luce di ciò, sempre più persone si chiedono: esiste un bonus mutuo over 40?

Purtroppo, la risposta è negativa. Al momento, non ci sono agevolazioni statali che consentono agli ultra quarantenni di accendere un un finanziamento ipotecario per l'acquisto di una dimora. Questo, ovviamente, non significa che non ci siano istituti di credito in grado di offrire accordi vantaggiosi per un mutuo prima casa.

Una precisazione, però, è d'obbligo. Mentre gli under 36 hanno la possibilità di accendere un finanziamento ipotecario grazie ad un Fondo di Garanzia Statale, gli over 40 devono contare solo sulle proprie forze. Ad esempio, una persona di 45 anni con un lavoro a tempo indeterminato, ma senza soldi in banca o garanzie importanti, difficilmente riuscirà ad avere accesso ad un muto. Laddove ci riuscisse, l'istituto di credito non coprirà tutto il costo della casa, ma solo il 70/80%. Questo significa che si deve comunque avere una certa liquidità per portare a termine la trattativa d'acquisto.

Mutuo under 40: perché non ci sono agevolazioni statali?

Appurato che non esiste un bonus mutuo under 40, vediamo perché lo Stato non ha pensato ad agevolazioni per questa categoria della popolazione. I motivi sono diversi. Innanzitutto, anche se statisticamente quanti hanno già compiuto quarant'anni possono contare su una stabilità economica maggiore rispetto alle successive generazioni, cresce la loro età. Questo, in termini pratici, significa che gli istituti di credito temono di non vedere estinto il mutuo.

In sostanza, quindi, è questo il motivo principale per cui gli over 40 difficilmente riusciranno ad accendere un mutuo per l'acquisto della casa della durata di 20, 25 o 30 anni. In teoria, gli istituti di credito sono tenuti a bocciare le richieste che vedono il richiedente superare i 75 anni al termine naturale del finanziamento.

L'unica soluzione per ottenere un mutuo superati i quarant'anni? Avere garanzie importanti. Questo significa firme di garanti con liquidità o proprietà di un certo livello. Laddove il richiedente non saldi le rate del finanziamento subentra il garante e la banca può dormire sonni tranquilli.