Bonus patente 2024, oggi il click day: chi ne ha diritto e come ottenerlo

Come richiedere il bonus patente 2024 nel click day di oggi: scopriamo come ottenere un rimborso fino a 2.500 euro per le spese sostenute.

Da lunedì 4 marzo alle ore 12 è attiva la piattaforma del Ministero per le infrastrutture e per i trasporti, tramite la quale è possibile chiedere il bonus patente 2024. Il click day consentirà agli interessati di inviare la domanda per ottenere un rimborso spese fino a 2.500 euro.

Scopriamo come funziona il bonus patente, chi ne ha diritto e come presentare la domanda online.

Chi ha diritto al bonus patente?

Anche per quest'anno torna il bonus patente 2024, un'agevolazione che consente ai giovani dai 18 ai 35 anni di ottenere un rimborso spese per il conseguimento della patente.

Attenzione però: non stiamo parlando della patente B per la guida dei veicoli "tradizionali", ma del titolo di guida o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

Il bonus patente, quindi, consente ai cittadini italiani o europei, di età compresa tra i 18 e 35 e anni, di ottenere un rimborso fino all'80% delle spese sostenute per il conseguimento della patente, fino a un massimo di 2.500 euro.

Il beneficio sarà erogato una sola volta per ciascun beneficiario, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.

I requisiti per richiedere il bonus patente

Riassumendo, per ottenere il bonus patente occorre soddisfare diversi requisiti:

• essere cittadino italiano o europeo;

• avere un'età compresa tra 18 e 35 anni;

• aver sostenuto le spese di iscrizione e frequenza di corsi per il conseguimento della patente nel periodo tra il 1 marzo 2022 e il 31 dicembre 2026.

Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute per il conseguimento delle seguenti tipologie di patente di guida:

• patenti di guida degli automezzi per trasporto di merci (C, CE, C1, C1E) o di passeggeri (D, DE, D1, D1E);

• della carta di qualificazione del conducente (CQC).

Come ottenere il bonus patente

Il bonus patente è stato istituito dal decreto legge numero 228 del 2021 e ha come obiettivo quello di formare i giovani alla guida di autoarticolati o mezzi pesanti, affinché possa esserci un ricambio generazione per queste professioni.

Infatti, le spese da sostenere per il conseguimento di queste tipologie di patenti sono davvero elevate e possono superare - talvolta - anche i 5.000 euro.

Per non parlare della difficoltà che comporta il conseguimento di questi titoli: l'esame di teoria è quello più temuto, in quanto richiedere la conoscenza approfondita di alcuni aspetti tipici di questi mezzi pesanti.

Ecco quindi che poter contare su un bonus patente fino a 2.500 euro, in grado di coprire l'80% delle spese sostenute, può essere una vera e propria manna dal cielo.

Come richiedere il bonus patente 2024

Per ottenere il bonus patente occorre inviare l'apposita domanda sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a partire dalle ore 12 del 4 marzo.

L'accesso è effettuabile tramite CIE, CNS o SPID: una volta entrato nell'area dedicato, l'utente ha 30 minuti a disposizione per compilare l'apposito modulo e per allegare tutta la documentazione necessaria per la richiesta del bonus.

Una volta ottenuto, il buono deve essere validato entro i 60 giorni successivi presso una delle autoscuole autorizzate.