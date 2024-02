Bonus per chi non lavora 2024: dall’assegno d’inclusione all’Isee basso, tutte le novità

Addio reddito di cittadinanza, urge trovare nuove soluzioni. Le novità non mancano nel panorama del welfare italiano, ecco i bonus per chi non lavora 2024.

Con il tramonto del reddito di cittadinanza, tante famiglie si domandano quali siano i bonus per chi non lavora per il 2024, dal momento che devono fare i conti con le difficoltà economiche di sempre ma a cui urge trovare nuove soluzioni.

Le novità non mancano dunque nel panorama del welfare italiano e, a ogni modo, ci sono ancora indennità e sussidi su cui poter fare affidamento, per quanto i requisiti di accesso siano più stringenti.

Quali bonus si possono chiedere nel 2024

Volendo fare una panoramica di tutte le agevolazioni disponibili nel 2024, ecco un elenco che bene rende l’idea di quali sono gli aiuti dello Stato non solo per chi non lavora ma, in linea generale, per chi ha un Isee basso.

Ecco i principali bonus 2024 per Isee basso:

• Assegno di Inclusione 2024

• bonus bollette

• Supporto Formazione e Lavoro per chi ha un ISEE basso

• Assegno Unico 2024

• Carta Dedicata a Te

• Carta acquisti.

Iniziamo ovviamente da quella che è la novità di quest’anno, vale a dire l’assegno di inclusione.

Chi ha diritto al reddito d’inclusione 2024

L’assegno di inclusione è una delle due indennità che hanno rimpiazzato il reddito di cittadinanza (l’altra misura è il Supporto Formazione e Lavoro, che viaggia di pari passo).

Ha diritto a percepire l’assegno chi fa parte di un nucleo familiare in cui è presente un minore, un disabile oppure un over 60.

Il valore massimo per l’Isee è di 9.360 €.

L’importo garantito mensilmente è di 480€ mensili (per un massimo di 6 mila euro all’anno), a cui si può aggiungere anche una cifra da destinare al pagamento del canone di affitto.

Se il soggetto non possiede questi requisiti ed è valutato come “occupabile”, allora deve sottostare a un vincolo importante per ricevere queste somme: frequentare un percorso di formazione finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro (si tratta, per l’appunto, del supporto Formazione e Lavoro).

In pratica, è indispensabile iscriversi a specifici progetti per la riqualificazione professionale (ad esempio su indicazione dell’ufficio di collocamento), oltre ad avere un Isee non superiore a 6 mila euro e un’età compresa tra 18 e 59 anni.

Quali bonus ci sono per chi non lavora

Ferma restando dunque la novità per questo 2024, vediamo cosa spetta ai disoccupati 2024, scorrendo velocemente la carrellata dei tradizionali bonus per chi non lavora:

Naspi Dis-coll

Se si rimane senza lavoro non per propria volontà, allora c’è la Naspi, che garantisce fino a 1.550,42 euro al mese di sostegno economico ai beneficiari. Ovviamente ci sono dei requisiti da rispettare, ecco quali sono e come si calcola l’importo.

La Dis-coll è in sostanza la stessa misura ma prevista per specifiche categorie di lavoratori:

• collaboratori coordinati e continuativi

• dottorandi di ricerca o con borsa di studio, che siano iscritti alla Gestione Separata.

Iscro

In questo caso, i beneficiari dell’indennità sono gli autonomi (con Partita Iva) che hanno subito un calo di fatturato. Una sorta di cassa integrazione ma il calo registrato deve essere almeno del 70% nel corso degli ultimi 2 anni, con reddito annuo inferiore a 12 mila euro.

Bonus Sar

Dedicato in esclusiva ai lavoratori in somministrazione, c’è il Bonus Sar che prevede un sostegno economico mensile variabile tra i 780€ e i 1.000€.

Ecco tutti i dettagli su questa tipologia di aiuti per chi non lavora.

Alas

Cos’è l’Alas? Si tratta dell’indennità di disoccupazione rivolta essenzialmente ai lavoratori autonomi dello spettacolo, per chi resta senza lavoro al di là della propria volontà.

La domanda va inoltrata all’Inps, entro e non oltre il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Quanto deve essere l'Isee per avere agevolazioni 2024

Ricapitolando, per chi è senza lavoro o comunque ha un Isee basso, lo Stato prevede una serie di aiuti per affrontare nel breve periodo, le difficoltà di tipo economico che, inevitabilmente, sopraggiungono.

Come abbiamo avuto modo di presentare, per accedere all’assegno di inclusione non bisogna superare i 6.000€ annui di Isee (se si è occupabile) e restare al di sotto dei 10 mila euro, se invece si fa parte di un nucleo familiare con figli minori, anziani o persone con disabilità (al di là dell’età).

Altre agevolazioni sono previste, con differenti soglie Isee, a seconda del tipo di aiuto richiesto.

Ecco maggiori dettagli e le modalità per accedervi in questo approfondimento dedicato alle agevolazioni 2024 per Isee basso.