Bonus per elettrodomestici 2024: nuovi limiti, beneficiari e come averlo

Come si richiede il bonus per elettrodomestici, a chi spetta, su quali spese? Si può richiedere senza ristrutturazione? Troverai le risposte in questa guida.

Tra le agevolazioni confermate con la Manovra 2024, c’è anche uno specifico bonus per elettrodomestici. La misura in questione è meglio nota col nome ufficiale di “bonus mobili ed elettrodomestici 2024”, e non permette solamente l’acquisto di elettrodomestici, ma anche di mobili.

La particolarità dell’agevolazione in questione è che permette di riarredare casa e fornirla di elettrodomestici necessari recuperando parte delle somme spese in forma di detrazione. La quale è pari al 50% delle spese di acquisto, con un limite massimo, per l’anno corrente, fissato a 5.000 euro.

Di fatto, quindi, si potrà avere in forma di detrazione un importo massimo pari a 2.500 euro.

Tuttavia, ci sono tutta una serie di requisiti da rispettare, pena l’esclusione dalla possibilità di percepire l’incentivo. In questa guida li scopriremo tutti, e capiremo come richiedere il bonus per elettrodomestici 2024.

Come ottenere bonus elettrodomestici 2024?

Partiamo subito analizzando la procedura corretta per ottenere il bonus per elettrodomestici nel 2024. È importantissimo, innanzitutto, pagare mobili ed elettrodomestici ammessi con mezzi tracciabili, preferibilmente con bonifico.

Senza questo requisito, non si potrà richiedere la detrazione spettante.

Inoltre, bisogna anche ricordare che si tratta di una misura che fa parte dei bonus per ristrutturare casa: una serie di agevolazioni pensate per recuperare il patrimonio immobiliare italiano.

È dunque legata alla ristrutturazione dell’immobile, la quale deve essere saldata dalla stessa persona che acquisterà i mobili e gli elettrodomestici. Se l’acquirente non coincide, il bonus per elettrodomestici non potrà essere corrisposto.

Nel rispetto di questi requisiti, si potrà ottenere la detrazione semplicemente indicando le spese effettuata sul Modello 730 o sul Modello Redditi Persone Fisiche.

Chi può chiedere il bonus elettrodomestici?

Come abbiamo già anticipato, il bonus per elettrodomestici e mobili 2024 potrà essere richiesto da chi sosterrà, oltre alle spese di ristrutturazione, anche quelle per acquistare i prodotti.

Potranno ottenere la detrazione coloro che, a seguito di una ristrutturazione partita dall’1 gennaio 2023, acquisteranno i prodotti entro la data del 31 dicembre 2024.

Quali sono gli elettrodomestici che si possono scaricare nel 730?

L’accesso al bonus per elettrodomestici e mobili dipende anche dai prodotti acquistati.

Per quanto riguarda i mobili, non sono state fornite particolari indicazioni: basta che siano nuovi di fabbrica.

Gli elettrodomestici che si possono scaricare nel 730 sono invece quelli di grandi dimensioni. Per alcune categorie, è anche prevista una classe energetica minima. I forni dovranno essere almeno di classe A, mentre per lavatrici e frigoriferi vengono richieste, rispettivamente, le classi E ed F.

Come ottenere bonus elettrodomestici senza ristrutturazione?

C’è infine una domanda che riguarda la possibilità di percepire il bonus per elettrodomestici senza ristrutturazione. In molti si domandano infatti se l’agevolazione può essere richiesta anche senza avviare dei lavori di messa a nuovo della propria abitazione.

Sfortunatamente, non c’è alcun modo per ottenere il bonus elettrodomestici senza ristrutturazione. La possibilità di richiedere la detrazione è infatti strettamente legata alla ristrutturazione dell’immobile.

Questo però non significa necessariamente avviare lavori di grandi dimensioni: basta infatti un qualsiasi lavoro di manutenzione straordinaria per avere diritto al bonus mobili ed elettrodomestici 2024.

Tra i lavori che possono dare diritto all’agevolazione abbiamo ad esempio quelli relativi alla modifica della facciata, la creazione di nuove porte e/o finestre, la sostituzione degli infissi. Anche l’installazione di nuove cancellate, così come gli interventi che migliorano l’efficienza energetica e la sostituzione degli impianti di climatizzazione danno diritto alla detrazione.

Opere di manutenzione ordinaria, quali possono essere per esempio la sostituzione dei pavimenti, quella delle finiture e la tinteggiatura delle pareti, non danno accesso all’agevolazione su elettrodomestici e mobili.