Bonus studenti da 152 euro per i genitori con figli che studiano: come funziona

Tra le diverse agevolazioni e gli aiuti su cui possono contare i genitori che hanno figli che studiano, c’è anche un contributo conosciuto come “bonus studenti”.

Si tratta, in realtà, di un contributo che non si presenta come un bonus vero e proprio. Infatti, si configura come la possibilità di accedere ad alcune detrazioni per le spese che sono state sostenute dal genitore per l’istruzione di ciascun figlio a carico.

A questo proposito, quindi, le detrazioni riconosciute dal Fisco per il 2024, nei confronti dei genitori con figli che studiano, saranno pari al 19% su una spesa massima di 800 euro per ciascun figlio.

In questo articolo, dunque, vediamo chi ha diritto ad accedere al bonus studenti 2024, come fare domanda e quali sono le agevolazioni riconosciute nei confronti degli studenti universitari.

Chi ha diritto al bonus studenti?

Come anticipato nell’introduzione, quello che viene comunemente chiamato bonus studenti, rappresenta in realtà una detrazione delle spese scolastiche.

Si tratta di una detrazione che può essere riconosciuta nei confronti dei genitori che hanno figli che frequentano la scuola.

Dunque, per poter accedere alla detrazione fiscale legata al bonus figli studenti nel 2024, dal valore massimo di 152 euro, non sarà solo accertato che il figlio studente sia a carico del genitore, ma saranno verificati anche altri elementi.

Tra questi, infatti, sarà accertata la frequenza del figlio a carico. In questo caso, rientrano nell’agevolazione soltanto i genitori, i cui figli frequentano una tra le seguenti scuole: scuola dell’infanzia, scuola elementare (primaria di primo grado), scuola media (secondaria di primo grado) ed infine, scuola superiore (secondaria di secondo grado).

Ma non solo. Oltre alla scuola di appartenenza del figlio, sarà anche verificato che le spese sostenute dal genitore rientrano nel diritto a ricevere la detrazione.

Tra queste, il bonus figli studenti prevede la detrazione per le spese sostenute per gite scolastiche, corsi di lingua, di musica, di teatro, nonché assicurazione della scuola, o ancora servizi di trasporto scolastico o di mensa e assistenza al pasto.

Rientrano inoltre anche le spese di iscrizione e di frequenza.

Va detto che, tutte le spese dovranno essere sostenute esclusivamente con pagamenti tracciabili.

Mentre, sono escluse dalla possibilità di accedere alle detrazione con il bonus figli studenti tutte le spese legate all’acquisto di materiale didattico, come libri di testo, articoli di cancelleria o eventuali divise scolastiche.

Come richiedere bonus figli studenti?

Trattandosi di una detrazione fiscale, in questo caso, non dovranno essere rispettate le procedure che solitamente sono previste per la richiesta di accesso ai bonus.

Infatti, per il bonus figli studenti, i genitori che hanno sostenuto durante l’anno delle spese per l’istruzione di ciascun figlio a carico, potranno sfruttare l’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

A questo proposito, è importante sottolineare che, così come accaduto per il 2023, anche per il 2024, la detrazione sarà pari al 19% per le spese sostenute per la scuola e per l’istruzione dei figli. Tale detrazione sarà calcolata su una spesa massima di 800 euro.

Questo significa che lo sconto massimo dall’IRPEF che potrà essere ottenuto in sede di dichiarazione dei redditi, dai genitori aventi diritto potrà avere un importo massimo pari a 152 euro per ciascun figlio che studia a proprio carico.

Come richiedere bonus studente 2023?

In generale, va detto che, trattandosi di agevolazioni che possono essere ottenute esclusivamente tramite il riconoscimento da parte del Fisco in sede di dichiarazione dei redditi, è ancora possibile accedere al bonus studenti del 2023.

Questo perché in sede della prossima dichiarazione, sarà possibile portare in detrazione le spese scolastiche che fanno riferimento al periodo d’imposta 2023. Anche in questo caso è fissato il limite massimo di 800 euro per ciascun figlio a carico studente.

Le spese che sono state sostenute da parte dei genitori, dovranno essere indicate in sede di dichiarazione dei redditi nel quadro E del modello 730 utilizzando il codice 12 nelle righe da E8 a E12.

Mentre, per quanto riguarda le spese sostenute per l’anno 2024, in questo caso, sarà possibile usufruire della detrazione con la dichiarazione dei redditi che dovrà essere trasmessa il prossimo anno.

Leggi anche: Spese scolastiche detraibili 2023: quali sono, franchigia e istruzioni.

Quali sono le agevolazioni per gli studenti universitari?

Come abbiamo visto, il bonus figli studenti nel 2024 potrà essere riconosciuto esclusivamente nei confronti dei genitori i cui figli frequentano una scuola tra quella d’infanzia, elementare, media o superiore.

Questo perché, nei casi di studenti universitari, sono state previste una serie di detrazioni che non prendono in considerazione il limite di 800 euro come tetto massimo e con requisiti differenti.

Va detto che anche in questo caso, per le spese sostenute per l’istruzione universitaria, sono previste delle detrazioni fiscali pari al 19%.

Nei casi in cui si tratta di università statali, le spese per la frequenza sono completamente detraibili, mentre per quelle non statali sono stati previsti alcuni limiti.

La detrazione per gli universitari spetta nei casi di frequenza di corsi di istruzione universitaria; corsi universitari di specializzazione; corsi di perfezionamento; nonché master universitari; corsi di dottorato di ricerca; istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie.

Infine, sono inclusi anche gli studenti universitari di corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

Per saperne di più, leggi anche: Modello 730, le spese delle università private si possono detrarre?.