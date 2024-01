Bonus psicologo 2024: fondi sbloccati e raddoppiati, ma rimane per pochi

I fondi per il bonus psicologo 2023 vengono incrementati di 5 milioni. Nel 2024, invece, la dote ammonta a 8 milioni. La misura rimane disponibile per pochi.

Il bonus psicologo è stato confermato anche per il 2024. Il governo Meloni, infatti, ha reso strutturale la misura messa in campo inizialmente con l’obiettivo di fornire sostegno economico a coloro che avevano risentito delle conseguenze post pandemia.

Nonostante ciò, la storia di questo bonus è stata a dir poco tortuosa. Solo a novembre è arrivato il decreto attuativo, il quale non aveva comunque dato il via alle domande. Quest’ultimo ha portato con sé anche una novità: il raddoppio dei fondi previsti per il 2023.

Parliamo, nel dettaglio, di un incremento della dote di 5 milioni di euro per il 2023. Per il 2024, invece, il fondo ammonta a 8 milioni di euro, benché si pensa a un possibile aumento anche per l’anno appena iniziato.

Le regole per l’invio della domanda non dovrebbero subire alcuna variazione rispetto a quella presentata nel 2022. Quel che è certo, però, è che i fondi restano insufficienti, nonostante gli aumenti.

Come sottolinea Altroconsumo, i 10 milioni di euro complessivi rappresentano il 40% dello stanziamento del 2022 che era di 25 milioni. In sostanza, il bonus psicologo rimane un contributo per pochi.

Bonus psicologo 2023 2024: fondi sbloccati e raddoppiati

Era stato introdotto per offrire la possibilità anche a chi si trova in difficoltà economiche di intraprendere un percorso psicoterapeutico in uno dei momenti più difficili che ci siamo trovati ad affrontare negli ultimi anni. La pandemia da Covid-19 ha avuto ripercussioni importanti, specialmente sui più giovani e su chi si è trovato a fare i conti con le difficoltà economiche.

Per il bonus psicologo, infatti, erano state inviate più di 400.000 richieste nel 2022, dimostrando di essere più che utile ai cittadini.

È proprio per questo motivo che il governo ha deciso di renderlo strutturale con la Legge di Bilancio 2023, benché stanziando risorse ben più basse di quelle messe a disposizione l’anno precedente. Inizialmente, il fondo ammontava a 5 milioni di euro, mentre lo stanziamento previsto per il 2024 ammontava a 8 milioni.

Il bonus è stato protagonista di un fortissimo ritardo che ha portato, solo alla data del 23 novembre 2023, allo sblocco dei fondi tramite il decreto attuativo, il quale comunque non ha di fatto aperto le domande.

Ma il decreto attuativo ha stabilito un’importante novità: ha incrementato i fondi previsti per il 2023, portandoli a 10 milioni.

L’incremento dei massimali avrà senz’altro un impatto positivo per ciascun beneficiario. C’è da dire, però, che ancora una volta il bonus psicologo si rivela una misura per pochi.

I fondi, anche se incrementati, non basteranno a raggiungere una platea molto ampia. Bisogna, infatti, considerare che le risorse a disposizioni sono comunque inferiori a quelle del 2022, anno in cui pochissimi di coloro che hanno inviato la richiesta ha potuto effettivamente usufruire del bonus.

Bonus psicologo 2023 2024: gli importi

Raddoppia l’importo per ciascun beneficiario: il bonus psicologo può arrivare fino a un massimo di 1.500 euro, ma gli importi variano in base all’ISEE di riferimento.

Ricordiamo, infatti, che il bonus può essere richiesto da tutti coloro che hanno un ISEE che non superi i 50.000 euro. Anche se il bonus è stato introdotto per tendere una mano a chi versa in condizioni psicologiche difficili in seguito alla pandemia, il contributo è valido per chiunque voglia intraprendere un percorso psicologico.

Per riassumere, ricordiamo che gli importi vengono così stabiliti:

• per i beneficiari con ISEE inferiore a 15.000 euro il bonus arriva a un massimo di 1.500 euro;

• per i beneficiari con ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, il bonus ammonta a un massimo di 1.000 euro;

• per i beneficiari che hanno un ISEE tra i 30.000 e i 50.000 euro, il bonus ammonta a 500 euro.

Come richiedere il bonus psicologo 2023 2024

Così come avvenuto nel 2022, anche per il bonus psicologo 2023 e 2024 si potrà richiedere il contributo direttamente da casa, usufruendo del sito dell’INPS.

In questo caso, è bene ricordare che è fondamentale essere in possesso delle credenziali per accedere al sito dell’Istituto, scegliendo tra:

• SPID , Sistema Pubblico di Identità Digitale

• CIE , Carta d’Identità Elettronica

• CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

Una volta effettuato l’accesso al sito dell’INPS, occorrerà raggiungere la sezione “Contributo sezioni di psicoterapia”.

C’è comunque anche la possibilità di fare domanda per il bonus tramite Contact Center INPS da rete fissa, gratuitamente, oppure da rete mobile a pagamento.

Ricordiamo, inoltre, che il bonus psicologo non viene erogato direttamente al beneficiario. Questi, se la domanda è stata accolta, quest’ultimo riceve il codice univoco che dovrà presentare al professionista scelto dall’elenco degli specialisti che viene pubblicato online.

