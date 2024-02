Bonus Psicologo, che fine ha fatto? Ecco perché è ancora bloccato

Ancora nessuna procedura attiva per richiedere il Bonus Psicologo, ma come mai la misura risulta bloccata e perché? Ecco tutte le novità a riguardo.

Del Bonus Psicologo ancora nessuna traccia e ne tanto meno novità ci sono della procedura di domanda. Sul sito dell’INPS, infatti, è ancora presenta la schermata della richiesta di domanda relativa al 2022.

Una situazione che ad oggi sembra essere molto complicata soprattutto dopo il taglio dei fondi e dell’innalzamento del contributo che ha determinato una restrizione della platea dei beneficiari.

Gli strascichi della pandemia si fanno sentire soprattutto ora che la crisi è terminata; questa situazione di emergenza sanitaria ha lasciato molti disagi sulla sfera psichica degli italiani.

Le limitazioni e l’isolamento hanno contribuito a far aumentare i casi di depressione, attacchi di panico e ansia fra i cittadini.

Proprio per aiutare i cittadini ad avere un supporto psicologico, il Governo italiano, insieme all’INPS hanno cercato di porre in essere una misura che permettesse di ammortizzare la spesa legata al percorso di recupero psichico affidandosi ad un professionista specializzato iscritto all’albo.

In realtà è una misura già attiva dal 2022 ma esteso almeno sulla carta anche per il 2023 e il 2024 anche se con una serie di modifiche.

Ma intanto non è stato posto in essere alcun decreto attuativo al fine di renderlo operativo. Che cosa sta succedendo e perché risulta bloccato? Ecco tutte le novità in merito.

Bonus Psicologo ancora bloccato: ecco perchè

Del Bonus psicologo ancora non c’è proprio l’ombra. Nessuna notizia in merito alla procedura di attivazione della domanda che doveva partire nel 2023 e di cui non si è avuto notizie.

Al momento non c’è alcuna comunicazione in merito, ne da parte del governo ne dell’INPS.

In realtà il bonus è fermo dal 2023, anche se ci sono le risorse e sono stare rese noti requisiti e le modalità per fare la domanda. Ma allora cosa manca?

Nel concreto manca la circolare Inps che va a dare comunicazione di attivazione della piattaforma con le scadenze per presentare le domande.

Però la colpa non è dell’INPS ma si tratta di una serie di ritardi a catena, perché le modalità per accedere al bonus sono arrivate anche queste in ritardo.

Il decreto attuativo a firma del ministero della Salute e del Mef è stato approvato solo a fine novembre 2023 con la conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale soltanto il 10 gennaio 2024.

Ma ancora ad un mese della pubblicazioni in Gazzetta nessuna notizia arriva dall’INPS.

Ecco che di fatto l’istituto non ha ancora attivato la piattaforma per presentare domanda ne tanto meno sono stati resi noti modalità e termini di presentazione delle domande. Tutto ciò rende l’agevolazione è ancora bloccata

Bonus Psicologo, questi i probabili requisiti di accesso

E se ancora l’INPS non ha attivato alcuna procedura per poter richiedere il Bonus Psicologo, noti sono i requisiti di accesso alla misura.

Il contributo di massimo erogabile è 1.500 euro per le sedute tenute da specialisti privati iscritti all’albo degli psicologi e psicoterapeuti aderenti all’iniziativa e che hanno comunicato la propria adesione al CNOP (Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi).

L’elenco inviato dal CNOP dovrebbe essere caricato sul portale della domanda all’INPS e sarà consultabile nella propria area dedicata nel portale INPS.

Cosi si potrà scegliere liberamente lo psicologo professionista con il quale effettuare le sedute di psicoterapia.

Possono richiederlo coloro che hanno ISEE non superiore ai 50.000 euro ed è rivolto a coloro che si trovano in condizioni di depressione, ansia, stress o fragilità psicologica.

Con tutta probabilità ci saranno differenti soglie ISEE che permetteranno un contributo diverso per ciascuna fascia.

Al momento non si sa quale saranno le fasce di accesso e ne tanto meno i tempi per la presentazione delle domande.

Ecco la modalità di presentazione della domanda

Al momento lo abbiamo detto, non la piattaforma dell’INPS per accedere al Bonus psicologo non è stata ancora aperta da parte dell’INPS.

Ma pare, seguendo le procedure degli scorsi anni che questo potrebbe essere richiesto tramite domanda telematica da presentare sulla piattaforma dell’INPS, accessibile tramite SPID, CIE o CNS.

Diversamente, con tutta probabilità si potrà presentare domanda tramite il contact center INPS, telefonando al numero verde 803.164, oppure da telefono mobile il numero 06.164164 (a pagamento).