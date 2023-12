Bonus psicologo, il Governo raddoppia i fondi per il 2023: ecco a chi spetta ora

Il Governo Meloni ha raddoppiato i fondi economici per il bonus psicologo. Ora a chi spetta il contributo per le sedute? Ecco cosa c’è da sapere.

È ormai ufficiale, a seguito dell’emendamento al decreto Anticipi, il Governo guidato dall’attuale Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha deciso di raddoppiare i fondi previsti per il bonus psicologo.

Si tratta, quindi, di una notizia che in molti aspettavano, mediante il quale sarà possibile godere di un raddoppio dei fondi destinati al bonus psicologo per l’anno 2023. Le risorse economiche destinate dal bonus psicologo arrivano così a raggiungere i 10 milioni di euro.

Ma sono in molti ora a domandarsi: chi potrà accedere al bonus psicologo ora che i fondi sono raddoppiati? A chi spettano gli importi del bonus psicologo nel 2023?

In questo articolo, quindi, riportiamo le ultime novità in merito al bonus psicologo del 2023, riguardanti il raddoppio dei fondi, e chi potrà beneficiare dell’ampliamento delle risorse economiche relative al bonus.

Bonus psicologo: il Governo raddoppia i fondi

Il Governo Meloni ha così decido di incrementare i fondi economici destinati alla copertura del bonus psicologo per l’anno 2023.

A prevedere il raddoppio dei fondi finanziari del bonus psicologo 2023 è stato un emendamento riformulato dalla squadra dell’esecutivo al decreto Anticipi.

Una decisione volta ad assicurare un contributo volto a diffondere la cultura della salute mentale, attraverso un piccolo contributo dal valore massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia.

All’onere del nuovo finanziamento rivolto al bonus psicologo, si provvederà attraverso una riduzione del medesimo importo di 5 milioni di euro, dello stanziamento del fondo speciale iscritto nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali del Mef.

Si tratta di una decisione, quella del raddoppio del fondo economico rivolto al bonus psicologo, arrivata a seguito dell’acceso dibattito pubblico emerso a causa dei ritardi dei decreti attuativi per l’erogazione del bonus.

Infatti, ricordiamo che qualche settimana fa era stato Fedez a porre in evidenza, mediante una petizione ad hoc, del problema dei fondi bloccati che il Governo aveva stanziato in copertura del bonus psicologo.

Per quanto riguarda, invece, il 2024, il bonus psicologo dovrebbe ricevere uno stanziamento di fondi pari a 8 milioni di euro, ripartiti tra le varie Regioni italiane.

Chi può accedere al bonus psicologo con il raddoppio del fondo

Cosa succede quindi ora che i fondi economici destinati al bonus psicologo sono raddoppiati? Bisognerà purtroppo ancora attendere.

Infatti, al momento, è necessario aspettare l’arrivo del nuovo decreto ministeriale che dovrebbe andare a prevedere le nuove linee guida in merito alle modalità e alle scadenze per la presentazione della domanda per il bonus psicologo 2023.

Tuttavia, sicuramente per poter seguire la procedura telematica finora applicata per presentare richiesta di accesso al bonus psicologo 2023, servirà essere in possesso di una delle seguenti credenziali: SPID di livello 2 almeno, CIE e CNS.

Il bonus psicologo 2023, inoltre, potrà essere utilizzato entro 270 giorni a partire dalla data di accoglimento della domanda.

Gli importi relativi al contributo per lo psicologo cambiano tenendo conto del valore ISEE dei richiedenti. Dunque, il bonus psicologo 2023 sarà pari ad un massimo di 1.500 euro per i cittadini con ISEE inferiore a 15mila euro.

Il bonus passa poi a 1.000 euro per chi ha un ISEE compreso tra i 15 mila ed i 30 mila euro, mentre diminuisce a 500 euro per chi ha un ISEE superiore a 30mila euro entro i 50 mila euro.

Resta confermato il limite dei 50 euro per ogni seduta di psicoterapia.

