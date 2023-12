Bonus risparmio energetico per la casa: arrivano le ESCo. Cosa cambia nel 2024

Con l’arrivo del nuovo anno, sono in molti a domandarsi cosa cambierà per il bonus risparmio energetico nel 2024. Sarà ancora possibile fruire dei contributi per la casa volti all’efficientamento energetico? Quali saranno i requisiti per il bonus risparmio energetico per la casa nel 2024?

In questo articolo, quindi, andremo a vedere quali sono tutte le novità in merito al bonus risparmio energetico per la casa, e quale sarà il funzionamento legato alle cosiddette “ESCo”.

Bonus risparmio energetico 2024: le novità

In vista della prossima Legge di Bilancio 2024, arrivano importanti novità legate al bonus per il risparmio energetico. Sicuramente, le agevolazioni troveranno delle modifiche sostanziali soltanto a partire dal 2025.

Tuttavia, già per il prossimo anno, il bonus risparmio energetico 2024 sarà coinvolto da piccole novità legate a chi potrà fruire dei contributi per l’efficientamento energetico.

Fermo restando che molte delle agevolazioni previste fino ad ora saranno confermate anche per il 2024, infatti, c’è una novità molto importante che riguarda le modalità di erogazione.

Infatti, le agevolazioni a partire dal 2024, non saranno più erogate direttamente nei confronti dei contribuenti che richiedono il beneficio, bensì dalle ESCo sulla base di accordi con un partner operativo.

Si tratta, nello specifico di “Energy Service Company”, ovvero delle società che si occupano proprio del campo dell’efficientamento energetico chiavi in mano.

Attualmente sul territorio italiano si contano 1.025 ESCo certificate, che operano principalmente per grandi immobili, come ad esempio edifici destinati agli uffici ma anche edifici condominiali.

Bonus risparmio energetico 2024: le agevolazioni confermate

Nel 2024, quindi, tra i bonus risparmio energetico 2024 sono confermati il Superbonus, l’Ecobonus standard ed il bonus infissi.

Per quanto riguarda il Superbonus, occorre evidenziare che a partire dal prossimo primo gennaio, sarà possibile continuare a fruire del bonus soltanto per i lavori condominiali, con un rimborso pari al 70% delle spese detraibili, anche per chi ha i lavori già in corso.

Inoltre, nei casi in cui la presentazione della Cilas sia avvenuta in data successiva al 17 febbraio 2023, non sarà possibile accedere alla cessione di credito e allo sconto in fattura.

Per quanto concerne l’Ecobonus standard, sarà possibile continuare a prurire di questa agevolazione al 75% per i lavori condominiali. A questo si aggiunge anche il bonus ristrutturazioni del 50% per alcuni lavori, come per il cambio della caldaia.

Infine, in relazione al bonus infissi, si potrà accedere al contributo con un rimborso del 75% in cinque anni fino a tutto il 2025.

Bonus risparmio energetico 2024: i problemi

Occorre ricordare che il Governo italiano di Giorgia Meloni sembrerebbe essere deciso di destinare, mediante la Legge di Bilancio 2024, 460 milioni di euro per i bonus risparmio energetico.

Emerge chiaramente che si tratta di un fondo economico piuttosto basso se consideriamo un contributo di 30mila euro a famiglia. Complessivamente questo si tradurrebbe con poco più di 15mila interventi.

Infine, un ultimo nodo ancora da sciogliere resta quello dei limiti di reddito. Infatti, se fossero adottati gli stessi criteri applicati per le agevolazioni delle villette con il Superbonus nel 2023, si farebbe riferimento ad un limite reddituale pari a 15mila euro annui.

Tuttavia, al momento non si conoscono ancora i requisiti reddituali confermati per i bonus risparmio energetico della casa per il 2024. Bisognerà quindi attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo della Legge di Bilancio 2024 per saperne di più.

