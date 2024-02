Bonus ristrutturazione 2024, novità sui lavori ammessi: ecco la nuova guida aggiornata

La Legge di Bilancio 2024 riconferma anche per quest’anno il Bonus ristrutturazione. In realtà lo scorso anno c’era stata già l’estensione della misura tra la conferma e la modifica di numerosi incentivi.

Con la legge di Bilancio di quest’anno numerosi incentivi sono andati in cantina, altri sono stati modificati in alcune parti, altri riconfermati come il Bonus ristrutturazione.

Riconfermata anche l’aliquota di detrazione paria al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare. La detrazione può essere ripartita fino ad un massimo di 10 quote di importo uguale.

Ma vediamo nel dettaglio la nuova guida dei lavori ammessi per il 2024.

Bonus ristrutturazione 202, ecco le novità sui lavori ammessi in una guida aggiornata

Il Bonus ristrutturazione è stato riconfermato anche questa annualità. Ciò da alle famiglie italiane la possibilità di usufruire ancora per un anno del secondo Bonus preferito dagli italiani dopo il Superbonus.

Viene riconfermata la percentuale di detrazione Irpef del 50% relativamente alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio pagati fino al 31 dicembre del 2024.

Lo abbiamo detto la riconferma è arrivata solo per il 2024 dal 2025 si potrà applicare la detrazione prevista per il Bonus ristrutturazione ordinario, cioè quella stabilita dall’art. 16 comma 1 del decreto Legge n. 63 del 2013.

Questa subirà una riduzione al 36% e l’importo massimo detraibile sarà 48mila euro per ogni unità immobiliare, invece che 96.000 euro attuale limite di spesa.

L’incentivo non può essere richiesto più volte sul medesimo lavoro ma la ristrutturazione può riguardare le pertinenze, relative all’unità immobiliare oggetto di primo intervento.

La detrazione Irpef del 50% spetta per i lavori espressamente individuati come :

• lavori di manutenzione ordinaria , straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali, ossia sui condomini . Tali interventi sono espressamente indicati nell’ art. 3 del Dpr 380/2001;

• lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze. Anche questi interventi sono indicati nell’articolo 3 del Dpr 380/2001.

Inoltre il bonus ristrutturazione 2024 spetta anche per i lavori realizzati in proprio o in economia. In questo caso possono essere detratte anche le spese per i materiali.

Bonus ristrutturazione 2024, ecco le spese ammesse

Per il Bonus ristrutturazione 2024 sono state individuate le spese ammissibili per il 2024. Si tratta di lavori relativi:

• alla realizzazione di posti auto o garage;

• interventi di bonifica dall’amianto;

• costruzione di scale interne all’edificio;

• costruzione e ristrutturazione di servizi igienici sanitari;

• sostituzione di infissi;

• installazione di ascensori e altri lavori volti ad eliminare la presenza di barriere architettoniche;

• interventi per migliorare l’efficienza energetica come la realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato a produrre energia per l’abitazione.

Si tratta di un elenco espressamente indicato nell’art. 3, lettere b, c e d del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e confermato anche dall’Agenzia delle Entrate.

Spese non ammissibili secondo l’Agenzia delle Entrate

Oltre alle spese ammesse, l’Agenzia delle Entrate ha espressamente indicato le spese non agevolabili e per le quali non spetta la detrazione d’imposta del 50%.

Non sono ammesse le spese relative: