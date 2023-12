Bonus rottamazione auto 2024: chi può ricevere fino a 13.750 euro? I requisiti

Tutto sul bonus rottamazione auto 2024: ecco le informazioni utili per sapere chi potrà ricevere il contributo per l’acquisto di un nuovo veicolo.

Anche nel 2024 ci sarà un nuovo incentivo per la rottamazione della vecchia auto e l’acquisto di una nuova vettura.

Stiamo parlando del bonus rottamazione auto 2024, mediante il quale alcune categorie di cittadini italiani potranno godere di un importante sostegno economico con cuci acquistare un nuovo veicolo.

Si tratta di una nuova versione dell’Ecobonus quella del bonus rottamazione auto 2024 che andrà a riconoscere un incentivo fino a 13.750 euro.

In questo articolo, quindi, vediamo come funziona il bonus rottamazione auto 2024, chi può ricevere l’incentivo fino a 13.750 euro e quali sono i requisiti obbligatori per poterlo ricevere.

Le novità sul bonus rottamazione auto 2024

Arrivano importanti novità in merito al bonus rottamazione auto 2024. Il governo Meloni, infatti, sembra intenzionato ad erogare nei confronti di una platea di cittadini italiani alcuni contributi per l’acquisto di nuove autovetture, elettriche o ibride.

Attraverso il bonus rottamazione auto, tuttavia, si potrà godere di un’agevolazione anche per coloro che decideranno di acquistare un veicolo diverso dall’auto, ma anche moto o scooter.

L’agevolazione del bonus rottamazione auto 2024 assumerà un importo diverso in base al tipo di vettura che si andrà a rottamare.

Tra le altre novità in merito al bonus auto 2024, c’è anche un leasing sociale. Si tratta di una nuova misura che sarà introdotta in via sperimentare, mediante il quale si consentirà ad un noleggio a lungo termine. Tale contributo sarà riconosciuto anche per i taxi.

In generale, la misura può essere ottenuta per quelle persone fisiche che stipulano un contratto di noleggio a lungo termine di almeno 3 anni di un veicolo agevolatile con l’ecbonus.

Bonus rottamazione auto 2024: come cambiano gli importi

Come anticipato nel precedente paragrafo, il bonus rottamazione auto 2024 può essere corrisposto nei confronti degli aventi diritto attraverso importi differenti.

A questo proposito, al momento sembrerebbe che il fondo economico destinato all’erogazione del bonus rottamazione auto 2024 ammonti tra i 900 milioni fino a 1 miliardo di euro.

In attesa di ulteriori novità che dovrebbero essere comunicate nelle prime settimane del mese di gennaio, vale la pena precisare che il bonus rottamazione auto presenta tre fasce di importi differenti in base alle emissioni.

Una prima fascia è quella che comprende le vetture full electric con emissioni 0-20 grammi di CO2 per km, la seconda riguarda le auto ibride plug-in con emissioni pari a 21-60.

Per queste due categorie di vetture, scatta una maggiorazione pari al 25% nei confronti di coloro che hanno un ISEE inferiore a 30 mila euro.

Infine, l’ultima fascia di importi del bonus rottamazione auto riguarda le auto ibride full ma anche diversi modelli diesel e benzina Euro6, con emissioni comprese nella seguente fascia: 61-135.

Va inoltre detto che gli importi cambiano anche a seconda della rottamazione dell’auto precedente e del tipo di veicolo che si rottama.

Gli importi del bonus rottamazione auto 2024

Nei casi in cui il contribuente richiede il bonus auto 2024, senza rottamazione, il bonus sarà pari a 6.000 euro per la prima fascia di emissioni, 7.500 euro per la seconda fascia e 4.000 euro per la terza.

Per quanto riguarda, invece, quei cittadini che procedono alla rottamazione per l’acquisto di un nuovo veicolo con emissioni comprese tra 0-20 grammi, in questo caso il bonus auto per il 2024 sarà pari ai seguenti importi, in base al tipo di auto rottamato: 11.000€ (rottamazione fino a euro 2), 10.000€ (rottamazione euro 3) e 9.000€ (rottamazione euro 4).

Passiamo a quei cittadini che decidono di rottamare l’auto vecchia per acquistare una nuova con emissioni tra 21 e 60 grammi. Gli importi previsti saranno pari a 13.750€ (rottamazione fino a euro 2), 12.500€ (rottamazione euro 3) e 11.250€ (rottamazione euro 4).

Infine, per l’ultima categoria, nei casi di rottamazione, gli importi del bonus auto 2024 sono pari a: 8.000€ (rottamazione fino a euro 2), 6.000€ (rottamazione euro 3) e 5.500€ (rottamazione euro 4).

Leggi anche: Vuoi cambiare auto? Ecco come richiedere i nuovi incentivi auto 2023 fino a 4mila euro.

Bonus rottamazione auto 2024: limiti e requisiti

Infine, arriviamo ad un altro punto legato al bonus rottamazione auto 2024, ovvero i requisiti e i limiti per poter accedere al contributo per l’acquisto di un nuovo veicolo.

A questo proposito, infatti, per gli incentivi sono previste delle soglie massime sul prezzo di acquisto.

Cominciamo con l’auto da 0-20 grammi di emissioni. In questo caso i destinatari del bonus sono persone fisiche e giuridiche, e la soglia di prezzo massima (IVA esclusa) è stata fissata a 35.000 euro.

Per quanto riguarda le auto con emissioni tra 21-60 grammi, i destinatari sono persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro, e il prezzo massimo di acquisto è stato fissato a 45.000 euro.

Infine, arriviamo all’ultima categoria di auto, quelle con emissioni tra 61 e 135 grammi. In questo caso, il prezzo massimo di acquisto è stato fissato a 35.000 euro, iva esclusa. I potenziali beneficiari del bonus sono persone fisiche e giuridiche.

Lo stesso bonus vale anche per chi acquista moto, scooter, tricicli e quadricicli. Saranno previste maggiorazioni soprattutto per coloro che acquisteranno modelli elettrici fino al 40% entro 4 mila euro, se l’acquisto si accompagna alla rottamazione di un veicolo Euro 0, 1, 2 o 3.

Leggi anche: Incentivi auto 2023: quali sono i bonus ancora in vigore e chi può averli.