Se stai pensando di installare un ascensore o rimettere mano alle scale, sappi che puoi accedere a più Bonus per questo 2024. Ecco come funziona l’agevolazione

Con l’avvento della manovra finanziaria 2024, tante sono le novità in materia di Bonus: alcuni sono stati confermati altri eliminati altre prorogate fino al 2025.

Tra i tanti riconfermati ci sono anche le agevolazioni per sostituire scale e ascensori anche in condominio oppure montascale.

Si tratta di lavori che rientrano tra quelli relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche ma anche agevolabili con il Superbonus e il Bonus Ristrutturazione.

Va detto che ancora per quest’anno è possibile accedere a tali Bonus per poter agevolare tali interventi.

Scopriamo dunque tutti i dettagli delle varie misure.

Bonus Ascensore e scale 2024, ecco come funziona l’agevolazione

Tra gli interventi di natura edilizia più realizzati, ci sono sicuramente la realizzazione e la sostituzione di vecchi impianti di ascensore e l’installazione di montascale in casa ma anche il rifacimento di scale e rampe già esistenti.

Tali interventi rientrano tra i Bonus scale e ascensori 2024. Attenzione perché non si tratta di agevolazioni a se ma sono misure estrapolabili da vari bonus in circolazione come il Bonus ristrutturazione, Superbonus e Bonus Barriere architettoniche.

Il bonus del 75% è anche conosciuto come bonus barriere architettoniche garantisce una detrazione del 75% delle spese sostenute per la costruzione di ascensori o montacarichi, sostituzione di impianti di automazione di edifici e singole unità immobiliari ma anche spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali relativi all’impianto sostituito.

Tale detrazione è da ripartire in 5 rate annuali di pari importo fino ad un massimo di spesa variabile:

questa infatti ha importi differenti da 30.000 a 50.000 euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato quali sono i i lavori agevolabili e i beneficiari.

Possono beneficiarne:

• le persone fisiche , ance esercenti arti e professioni;

• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale ;

• le società semplici ;

• associazioni tra professionisti I lavori agevolabili invece:

• sostituzione di finiture come pavimenti , porte , infissi esterni

• il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici tra cui servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

• le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.



Bonus ascensore e scale tramite Bonus ristrutturazione

Oltre al Bonus barriere architettoniche è possibile accedere per rifare scale e ascensori ancora per il 2024 al Bonus ristrutturazioni che è una detrazione fiscale prevista inizialmente nell’ordinamento italiano dal Dpr 917/86 art. 16bis e successivamente dal D.L. n. 83/2012.

La percentuale di spese detraibili è del 50% con un massimo di spese ammissibili di 96.000 euro.

Gli incentivi rientrano però in un quadro più ampio di interventi di ristrutturazione edilizia ordinaria e straordinaria riguardanti sia la prima che la seconda casa.

Per tale Bonus a partire dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Sarà possibile accedere all’agevolazione per lavori di:

• manutenzione straordinaria ,

• restauro e risanamento conservativo,

• ristrutturazione edilizia.

Puoi accedere anche tramite Superbonus

Il Bonus scale e ascensori 2024 può anche essere dedotto dal Superbonus. In questo caso entra in gioco il concetto di intervento trainante e trainato.

L’eliminazione delle barriere architettoniche può essere trainata nel Superbonus sia da un intervento trainante di Ecobonus (isolamento termico delle superfici opache o sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente), sia da un intervento trainante di Sismabonus (intervento locale, miglioramento o adeguamento