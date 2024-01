Bonus secondo figlio, in arrivo 600 euro al mese per il 2024: ecco dove

Con il bonus secondo figlio si ottengono 600 euro al mese: vediamo come funziona e, soprattutto, in quale Regione d'Italia verrà ero

A sostegno della natalità e delle famiglie, le coppie che hanno messo al mondo il secondo figlio possono richiedere il relativo bonus, che concederà loro un contributo pari a 600 euro al mese. Come funziona? In quale Regione d'Italia verrà erogato.

Bonus secondo figlio: arrivano 600 euro al mese per le famiglie

La promozione della natalità e il benessere delle famiglie, specialmente se numerose, sono state uno degli slogan più sventolati dalla destra durante l'ultima campagna elettorale. Ad oggi, tra i vari politici che hanno promesso incentivi, soltanto Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha tenuto fede alla parola data: un bonus secondo figlio del valore di 600 euro.

Questo significa che, al momento, l'incentivo per il secondo pargolo è valido soltanto per gli abitanti della Regione Campania. De Luca ha destinato 10 milioni di euro al contributo, nell'ambito di un pacchetto di interventi per le famiglie del valore complessivo di 30 milioni.

Il bonus secondo figlio pari a 600 euro verrà erogato sotto forma di voucher a tutti i secondogeniti nati nel 2024. La Regione prenderà accordi con le strutture ospedaliere e gli uffici di stato civile, in modo da tracciare ogni nuova nascita e corrispondere il contributo ai diretti interessati.

I 600 euro potranno essere utilizzati dalle famiglie per l'acquisto di prodotti per l'infanzia, come pannolini e latte in polvere. Inoltre, la Regione si sta muovendo per attivare convenzioni con le strutture sanitarie e parasanitarie disponibili a fornire servizi e forniture.

Campania, non solo bonus secondo figlio: ecco tutti gli incentivi

Non solo il bonus secondo figlio da 600 euro al mese, in Campania sono attivi altri incentivi per le famiglie con minori a carico. Per tutto il 2024, resta in vigore il contributo regionale per l'asilo nido, destinato a bambini fino a 3 anni d'età. Le famiglie, selezionate in base al reddito Isee, riceveranno un voucher fino a 3 mila euro.

Gli aiuti per le famiglie abbracciano anche il settore medico-ospedaliero. De Luca ha dato l'ok per un bonus di 500 euro per coprire le spese sanitarie dei minori. Possono accedere i nuclei che hanno bambini fino a 10 anni e un reddito Isee inferiore o pari a 12.500 euro. L'incentivo interessa tutte le visite mediche odontoiatriche e le cure o visite specialistiche non coperte dal Servizio sanitario nazionale.

Il Governatore della Campania ha stanziato anche 10 milioni di euro alle "Misure di conciliazione famiglia-lavoro", con l'obiettivo di "rafforzare l'offerta dei servizi di welfare e la loro accessibilità per meglio conciliare i tempi vita-lavoro delle donne occupate e/o in cerca di occupazione". Infine, altri 3 milioni di euro sono stati destinati alla "Promozione dell'affido e della bigenitorialità".